Exclusivo: Habló Martín Terra, el ex de Maiorana acusado de espiar a Santilli

La causa por espionaje durante el macrismo puso sobre la mesa a un protagonista inesperado. Se trata del ex marido de Analía Maiorana, la esposa de Diego Santilli, el vicejefe de Gobierno porteño. El ex esposo de Maiorana se llama Martín Terra y fue un chef de moda que había surgido a fines de la década del ‘90 y principios del 2000, en paralelo con otros cocineros célebres como Pablo Massey y Tommy Perlberger, aunque nunca llegó a tener la relevancia de sus colegas. Era la generación post “Gato” Dumas y pre Donato De Santi o Narda Lepes. Terra fue la pareja de la modelo Analía Maiorana por alrededor de 20 años y tuvieron dos hijas. Su apellido completo es Terra Vigil y es descendiente de Constancio Vigil, el fundador de Editorial Atlántida.

Según consta en el expediente judicial que tramita en el juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena, y también según las declaraciones de ex espías ante la Comisión de Inteligencia del Congreso, Martín Terra fue integrante de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) durante buena parte del macrismo y habría formado parte del grupo que trabajó en seguimientos que incluyeron a políticos, jueces, sindicalistas y periodistas. Entre las víctimas de este grupo estuvo también el propio Diego Santilli.

¿Cómo llegó Terra allí? ¿Qué hacía? ¿Por qué quedó vinculado a un caso de espionaje ilegal? Estas dudas comenzaron a surgir a medida que su nombre se repetía al mismo tiempo que se filtraban las imágenes del seguimiento a Santilli.

Parte de la información fue proporcionada por el ex agente de la AFI Leandro Araque, que declaró ante la Comisión de Inteligencia el pasado 12 de junio. Aquel día, el diputado del Frente de Todos, Eduardo Valdés, le preguntó por Terra.

Eduardo Valdés: ¿Qué hacía el ex marido de Maiorana con ustedes?

Leandro Araque: Es amigo de Gustavo Arribas y lo pusieron ahí. Pero estaba pegado con Ruiz. Ruiz lo tenía abrazado como si fuera oro.

Ruiz es Alan Ruiz, el ex agente que es señalado como el coordinador del grupo que realizó los seguimientos y que dependía del sector de Contrainteligencia de la AFI, que estaba emplazado en la zona de Martelli en un predio llamado CITEFA.

Valdés: Vos decís que el requisito central era que era amigo de Arribas. ¿Cómo sabías?

Araque: Por eso estaba en la AFI. Porque me había contado Ruiz.

Rodolfo Tailhade: ¿Trabajaba en la AFI Terra?

Araque: Sí.

Leopoldo Moreau: ¿En el grupo de ustedes?

Araque: Estaba dentro del grupo de Ruiz. Pero con nosotros no tenía interacción.

Valdés: Vos sabías que él estaba metido dentro del grupo de inteligencia a Santilli.

Araque: Lo que se decía era que él, por intermedio de las hijas en común con Analía Maiorana, se enteraba de los movimientos del vicejefe de Gobierno. Ojo, esto no me lo dijo Martín Terra.

Moreau: ¿Quién te lo dijo?

Araque: Alan Ruiz.

Esta revista se comunicó con Terra para consultarlo por estas cuestiones. Se mostró reticente a dar detalles sobre su trabajo en la AFI, pero reconoció su amistad con Arribas, que conocía a Alan Ruiz y también la reacción de Santilli sobre su rol.

Noticias: ¿Usted trabajó en la AFI?

Martín Terra: Mirá, es cualquiera y prefiero no hablar del tema porque es totalmente ridículo. Imaginate que lo menos que voy a hacer es investigar a mi familia. (Analía Maiorana) es mi ex mujer. Y están mis hijas en el medio. Así que “sorry”, no es nada personal, pero prefiero ni hablar.

Noticias: ¿Pero existe la posibilidad de que haya contado cosas de la intimidad familiar y ellos lo hayan utilizado como información?

Terra: Ni idea, porque no sé nada. Es más. Ni siquiera estoy notificado. Lo que sé, lo sé por vos y por la tele.

Noticias: ¿Es amigo de Gustavo Arribas?

Terra: Sí, soy amigo de Gustavo desde hace muchísimos años.

Noticias: ¿Pero a la AFI entra por su amistad con Arribas o por recomendación de Diego Santilli?

Terra: Yo entro por Gustavo porque lo conozco hace mucho. Trabajaba con en el fútbol. Y con Diego tengo la mejor. Es todo cualquiera. Al periodismo le encanta inventar un picnic (sic) de que yo estoy investigando al marido de mi ex mujer. Están mis hijas en el medio. Es más, ni conozco a la persona que está haciendo la declaración. Es todo una pelotudez. Si yo quisiese saber cosas, mirá que voy a sacar una foto tan pedorra como esa que pusieron en los medios.

Noticias: ¿Analía se molestó?

Terra: No. Hablé con Analía y está todo bien. Me conoce. Estuvimos veinte años juntos, así que sabe quién soy.

Noticias: ¿Y Santilli?

Terra: Tampoco, nada. Mis hijas vinieron a hablarme y me dijeron: “Quedate tranquilo que Diego sabe que esto es cualquiera”.

Noticias: ¿Usted trabajaba con Alan Ruiz?

Terra: No no, yo no trabajaba de nada… no. Es cualquiera todo esto.

Noticias: ¿Usted estaba en Contrainteligencia?

Terra: No voy a hablar más. Porque todo esto no tiene sentido.

Noticias: Pero a esta gente la conocía.

Terra: Sí, sí, por supuesto.

Noticias: ¿Y sabía lo que estaban haciendo?

Terra: No, no, no. Y no me quieras sacar más información, porque no tengo más nada que decirte.

Noticias: ¿Si lo citan de la Comisión de Inteligencia, va?

Terra: Por supuesto. Obvio. No tengo ningún problema.