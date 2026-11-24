Lo que comenzó como un homenaje familiar terminó convertido en una polémica en las redes sociales. La diputada nacional de La Libertad Avanza Juliana Santillán compartió una serie de fotografías de quien, según su relato, era su bisabuela. Sin embargo, varios usuarios de X pusieron en duda la autenticidad de las imágenes y sugirieron que habían sido elaboradas mediante inteligencia artificial.

Entre quienes se hicieron eco de las sospechas estuvo Jorge Rial, que apuntó contra la legisladora libertaria y aprovechó la ocasión para cuestionar también al presidente Javier Milei.

“Está cortesana inventa una bisabuela con IA”, disparó el conductor de “Argenzuela”, quien además hizo una referencia irónica a Conan, el fallecido perro del mandatario.

La controversia se originó el sábado 21 de noviembre, cuando Santillán publicó un mensaje con motivo del aniversario del nacimiento de su antepasada, a quien identificó como Esther Juliana, madre de su abuela Matilde.

Según explicó la diputada, su bisabuela habría cumplido 121 años. También contó que sus padres eligieron su nombre a partir del parecido físico que su abuela había advertido entre ambas cuando ella nació.

“Nunca la pude conocer, pero se siente muy cerca”, expresó la dirigente oficialista, que acompañó su mensaje con una estrella de David y un corazón.

Lejos de pasar inadvertida, la publicación comenzó a circular entre usuarios que se detuvieron en las características de los retratos. Los cuestionamientos se centraron en el parecido de la mujer con la propia Santillán, así como en detalles estéticos que consideraron poco compatibles con la época.

La publicación incluso incorporó una nota de la comunidad de X en la que se planteó la posibilidad de que las imágenes hubieran sido generadas artificialmente. Esta herramienta permite a los usuarios de la plataforma aportar información adicional sobre determinados posteos.

Rial, por su parte, vinculó la controversia con los relatos personales de Milei y sus declaraciones sobre el atentado contra la AMIA. De esta manera, el conductor trasladó al terreno político una discusión que había comenzado alrededor de unas fotografías familiares.

Hasta el momento, no se ha acreditado de manera independiente que las imágenes hayan sido generadas con inteligencia artificial. Tampoco las sospechas sobre su autenticidad constituyen una prueba de que la historia familiar relatada por la diputada sea falsa. La acusación de Rial se inscribe, por ahora, en el terreno de la controversia en las redes sociales.