Testimonio impactante: “Milei me dijo que los perros le bajaban un mensaje”

Mariano Fernández es un economista que era amigo de Javier Milei. Lo conoció a principios del siglo, y para la década del 2010 entabló una relación muy cercana. Del libertario conoce todos sus secretos. Y ahora habló por primera vez. “Él me dijo a mí que los perros le bajaban un mensaje. Que estaba predestinado, que tenía una misión”, aseguró.

Fernández, economista de la UCEMA, habló en Sin Control, un podcast sobre Javier Milei que acaba de estrenar Anfibia Podcast y El País Audio. Ahí el otrora amigo de Milei cuenta hasta anécdotas llamativas, como un incidente que protagonizó el libertario. “Lo invité a un asado junto con unos ex alumnos de la universidad donde trabajo, chicos que conozco hace 20 años. Fuimos a asado y al principio los primeros 40 minutos funcionaba todo perfecto, pero hubo un detonante. Una persona dijo algo que a él no le gustó y terminó en una especie de acción violenta donde terminó criticando a todo el mundo, gritando, pateando cosas y se fue. Muchos de los que estaban ahí creyeron que todo eso era un acting. Y no era un acting. Esencialmente era él. Hubo algo que lo puso nervioso”, dijo.

Y también reveló detalles sobre la relación mística que tiene Milei con sus animales, los perros que mandó a clonar de Conan en el 2018. “De alguna forma él interactuaba con los animales. Si, el mismo lo ha dicho y me lo ha dicho a mí que los perros le le bajaban un mensaje si le traducían un mensaje acerca de cómo tenía que comportarse frente a determinadas cosas”. Y también aportó elementos sobre la convicción mesiánica de Milei. “Él decía que estaba predestinado a una cosa así y que tenía una forma, un llamado, una misión. Él hablaba ha hablado de la misión y que en esa misión estábamos todo un grupo de personas y algunos tenían algún rol más importante que otros en la concreción de esa misión”.

por R.N.