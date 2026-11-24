La aparición de Elon Musk en una videollamada durante el lanzamiento oficial de Tesla en la Argentina terminó convirtiéndose en uno de los momentos más incómodos del acto que encabezó Javier Milei. El empresario, conectado desde un avión, se quedó sin palabras en varias oportunidades, reconoció que no sabía muy bien qué decir y terminó su intervención con una comunicación que se interrumpió abruptamente. La escena contrastó con el entusiasmo del Presidente, que había presentado el desembarco de la automotriz como una muestra del progreso tecnológico y de los resultados de su política de apertura económica. La escena se viralizó en redes sociales.

El episodio se produjo después del discurso de Milei, cuando la conductora del evento anunció la participación del dueño de Tesla, SpaceX y la red social X. Musk apareció en una pantalla gigante y fue recibido con aplausos por los asistentes. Desde el escenario, el mandatario reaccionó con una sonrisa y gestos de entusiasmo. El empresario saludó al público con un “Hola, Argentina” y expresó su satisfacción por la llegada de la compañía al país. Sin embargo, el saludo inicial dio paso a una intervención desordenada, con pausas prolongadas, miradas hacia los costados y reiterados intentos de encontrar las palabras adecuadas.

“En realidad, no sé muy bien qué decir”, admitió Musk durante la comunicación, que duró poco más de dos minutos. El empresario agradeció la bienvenida a Tesla y expresó su expectativa de que los usuarios disfrutaran de los vehículos. También mencionó los planes para desarrollar una red nacional de supercargadores, en colaboración con YPF, aunque no precisó plazos ni detalles sobre su implementación. “Solo quería agradecerles por confiar en nosotros”, agregó, antes de volver a reconocer que no tenía claro cómo continuar.

La incomodidad se hizo más evidente cuando Musk repitió expresiones como “bueno”, “gracias” y “yeah”, mientras buscaba cerrar su mensaje. La transmisión se cortó en medio de una despedida confusa, sin que el empresario alcanzara a desarrollar un discurso comercial sobre los modelos que Tesla comenzaría a vender en el país. Cuando la comunicación terminó, el Presidente tomó nuevamente la palabra y procuró darle un cierre positivo al episodio. “En general, la gente que hace no suele hablar mucho”, sostuvo, antes de calificar al empresario como “el Leonardo Da Vinci del siglo XXI” y “un benefactor social”.

La reacción del mandatario buscó preservar el tono de celebración que había caracterizado el acto. Milei había dedicado buena parte de su discurso a presentar la llegada de Tesla como una consecuencia de las reformas económicas impulsadas por su administración. Defendió la competencia como un mecanismo para fomentar la innovación y reducir los precios, y sostuvo que la apertura comercial permitiría a los argentinos acceder a productos tecnológicos que hasta ahora resultaban difíciles de conseguir. También cuestionó el modelo de protección industrial que predominó durante décadas y reivindicó la reducción de impuestos y aranceles.

El lanzamiento tuvo lugar en Arenas Studio, un antiguo edificio industrial de La Boca, donde Tesla presentó sus vehículos y anunció el comienzo de sus operaciones comerciales en el país. La empresa comenzó a ofrecer sus modelos a través de su plataforma digital, con unidades importadas desde Shanghái. El acuerdo con YPF para desarrollar una red de carga eléctrica fue uno de los anuncios destacados de la jornada, aunque la compañía no comunicó un cronograma detallado de instalación de los supercargadores.

La escena también puso en evidencia una diferencia entre el protagonismo que Milei le otorgó a Musk y el tono más limitado de la participación del empresario. El Presidente había presentado la llegada de Tesla como un acontecimiento de relevancia para su programa económico y había expresado reiteradamente su admiración por el magnate. Musk, en cambio, se concentró muy limitadamente en agradecer la recepción de la marca y mencionar sus planes comerciales, sin desarrollar una intervención política ni hacer una referencia explícita al mandatario argentino durante su breve mensaje.

La relación entre ambos, sin embargo, tiene antecedentes que explican la expectativa que generó la comunicación. Milei y Musk se reunieron por primera vez en abril de 2024, en la planta de Tesla en Austin, Texas, y volvieron a coincidir en encuentros y convenciones vinculados con el espacio político de Donald Trump. Durante una de esas visitas, el Presidente le obsequió una motosierra como símbolo de la política de recortes que Musk impulsaba desde el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos.

Sin embargo, el episodio actual dejó así una imagen distinta de la que el Gobierno buscaba proyectar con el lanzamiento. No hubo una explicación pública sobre el motivo de la interrupción, las vacilaciones del multimillonario en la videoconferencia, ni elementos suficientes para atribuirla a una decisión deliberada del magnate. Lo que quedó registrado fue una comunicación que no logró desarrollarse como estaba previsto y que, por su contraste con el entusiasmo del Presidente, terminó concentrando buena parte de la atención mediática.