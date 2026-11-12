La visita de León XIV: con los pies en la tierra

León XIV desembarcó en Argentina en la tarde del domingo 8 de noviembre. Fue la primera visita de un Pontífice desde 1987. La de Francisco, el Papa argentino, no pudo ser. Pero la visita de su sucesor resultó un acontecimiento difícil de superar: por el número de fieles movilizados- unas siete millones de personas en total-; por lo apacible y gozoso de cada encuentro y por esa química que con el correr de los días se fue desplegando entre el pastor católico y una multitud dispar y emocionada. “Con los pies en la tierra” se titula la edición de NOTICIAS de esta semana, que refleja un momento histórico inolvidable.

Te contamos la intimidad del viaje papal. El impacto de su prédica, cómo recoge su mensaje el legado de Francisco; la insólita “conversión” de Milei. Indagamos en las razones de una movilización popular inédita. Y también, los escándalos de la organización que tapó la fiesta de los fieles.

El miércoles 11, a la tarde, León abandonó el país rumbo a Perú, la nación en la que fue obispo de Chiclayo durante casi diez años. Milei lo fue a despedir hasta la puerta del avión. Y se emocionó hasta las lágrimas luego de saludarlo. ¿Será que algo habrá cambiado?