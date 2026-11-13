El lado oscuro de un imperio familiar

La familia, con sus relaciones de poder, ambiciones y secretos, ocupa el centro de "El homenaje", serie española de ocho episodios creada y dirigida por Sergio Cánovas. La ficción combina drama familiar, thriller e intriga policial, y reconoce como principal referente la saga cinematográfica "El padrino", de Francis Ford Coppola, aunque incorpora también los recursos del relato de misterio para construir una trama de traiciones y conflictos.

La historia comienza con la celebración del 80 cumpleaños de Adolfo Novak (Eusebio Poncela), empresario que construyó un imperio financiero junto con su esposa, Norma Bianchi (Ángela Molina), a través de negocios al margen de la ley. Al festejo asisten sus hijos, amigos y socios, además de un biógrafo que anuncia la próxima publicación de las memorias del patriarca. La noticia genera inquietud porque, después de décadas de alianzas, silencios y conflictos, todos parecen tener algo que ocultar. Cuando una bomba estalla durante la fiesta y provoca varias víctimas, se inicia una investigación policial que evidenciará vínculos secretos y tensiones que atraviesan al clan.

La pesquisa del inspector Víctor Salazar (Enrique Arce) deja al descubierto que la supuesta armonía del clan era apenas una fachada. Los episodios alternan pasado y presente y reconstruyen los orígenes de sus integrantes y los motivos que los

enfrentan. Así, el relato desplaza las sospechas hasta revelar una verdad inesperada. El detective evoca a Hércules Poirot, aunque la propuesta no sostiene siempre ese juego con la misma eficacia.

En cambio, uno de los aspectos más interesantes es la construcción de personajes alejados de la sencilla división entre buenos y malos. Atravesados por heridas, frustraciones y ambiciones, en el elenco se destacan Miriam Giovanelli, Álvaro Rico,

Elsa Pataky, Juana Acosta, Luis Tosar y Manu Ríos. Poncela, en su último trabajo para la pantalla, aporta una presencia inquietante, que concentra la tensión dramática, y adquiere una dimensión especial a la luz de su fallecimiento.

Pero el envío tropieza con un ritmo irregular, una atmósfera recargada y actuaciones que por momentos se alejan de la naturalidad. Algunas situaciones y diálogos resultan poco verosímiles, mientras que recursos del género permiten anticipar acontecimientos.

Sin duda, una mayor síntesis del guion habría dado agilidad y consistencia al relato. Con sus excesos y desniveles, la propuesta sostiene el interés mediante los misterios y las revelaciones. En suma, se trata de una narración entretenida, cuyos principales aciertos son la interpretación de Poncela y el retrato de una familia dominada por las apariencias.

3 ESTRELLAS