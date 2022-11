Los detalles del desembarco de Viviana Canosa en LN+

Luego de mucho esperar finalmente se supo: la conductora Viviana Canosa se incorporará a LN+. Así lo anunció Canosa en el programa “La Cornisa” que el periodista Luís Majul conduce en dicho canal. “Si Dios quiere, a partir de febrero, voy a estar compartiendo con todos ustedes las noches de LN+ así que estoy muy feliz. Muchas gracias”, le dijo Canosa a Majul.

En un primer momento, se barajó la posibilidad de que Canosa estuviera en el horario de la tarde, con el fin de que hiciera el pase con Eduardo Feinmann. Sin embargo, finalmente iría en la franja de la noche, aunque aún no está determinado qué horario ocuparía.

En el programa de televisión "Socios del espectáculo" (El Trece) se analizaron varias versiones y trascendidos que señalan que el ingreso de Canosa al canal ya generó revuelo con los demás conductores. “El que saldría de la grilla de la noche (...) es Luis Majul. O sea, Majul se quedaría con la mañana, y el fin de semana, que hace ‘La Cornisa’. Pero a la noche lo sacarían a Majul”, contó el periodista Adrián Pallares.

Además de anunciar su desembarco en el canal, la presencia de Canosa en el programa de Majul estuvo plagada de críticas contra el gobierno. Además, señaló que "se identifica con Patricia Bullrich" porque "se muestra tal cual es" pero a Horacio Rodriguez Larreta "no lo puede comprender".

Por otro lado, se difundió el rumor de que el conductor Alfredo Leuco habría solicitado una reunión urgente con los ejecutivos del canal para discutir sobre su continuidad. Y es que en lo que respecta a rating, el periodista siente que sus números son cuestionados: "+Realidad", el programa conducido por Jonatan Viale, le deja un buen piso de audiencia notable. Y Leuco se habría preocupado ante la posibilidad de que Canosa se ubique en su horario de las 21:00.

“La verdad, toque a quien toque, son todos conductores exitosos que vienen remando de lejos. No digo que Viviana no se merezca el prime, los programadores saben lo que hacen, cada uno pelea por lo suyo, es lícito, es legítimo, pero la verdad que esto no puede terminar bien”, explicó la periodista Marina Calabró en “Socios del espectáculo”. Entre tanto, aún no están confirmados los nombres de quienes acompañarán a Canosa en su programa, pero el equipo se está armando.

Durante la emisión de “La Cornisa” en la que Canosa anticipó su desembarque en el LN+, la conductora fue ambigua respecto de la posibilidad de incorporarse al espacio político de Javier Milei - La Libertad Avanza - propuesta que había recibido anteriormente. Hace aproximadamente un mes, Milei le había dicho a Canosa en el programa de Nicolás Wiñazki en TN que “la recibiría con los brazos abiertos”.

“Lo mío es hacer televisión en 2023 y después no creo que siga haciendo televisión. Creo que mi tiempo en televisión no va a ser tan largo”, explicó Canosa, quien de todas maneras “no tiene tan descartado” el camino de la política luego del año que viene. “Tengo 51 años. Nuestra generación tiene una última oportunidad, que son las elecciones el año que viene, y hay que ver qué pasa. Es la última oportunidad. Puedo hacer televisión un año más. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Cuánto más puedo poner el cuerpo?”, comentó Canosa.