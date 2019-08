Beatriz Argimón, una vice de consenso

Por César Bianchi

Quince días antes del día de las elecciones internas, Luis Lacalle Pou le pidió una reunión en su sede de Todos a Beatriz Argimón. Ella accedió, suponiendo que hablarían de cuestiones de logística de cara al 30 de junio. Por eso, cuando él le dijo, sin prolegómenos: “¿Viste que yo decía que tenía dos nombres en la cabeza para vice, un hombre y una mujer? Bueno, la mujer sos vos”, Argimón se sorprendió. Lo jura. Dice que nunca se imaginó ese sondeo de ofrecimiento. Ella no dudó en decir que aceptaría gustosa el convite. La ratificación oficial fue la misma noche del 30, cuando era sabida la victoria holgada de Lacalle Pou por sobre sus competidores de partido. Le pidió que se apartara del gentío y ahí le dijo: “Ya hablé con todos los demás precandidatos y están de acuerdo. En unos minutos, sobre el escenario, te anuncio como mi compañera de fórmula”, le avisó. “No le digas a nadie”. Ella le pidió una concesión: “Dejame decirle a mi marido”. Lacalle asintió con la cabeza y siguió su peregrinación, saludando a todos. Argimón le comentó la buena nueva en voz baja a su esposo y quedaron mirándose, sin decirse nada.

Fue la confirmación de lo que ella siempre había tenido claro, desde que a fines de los 90 empezó a acompañar a Luis en su carrera como político. “Yo siempre supe que en algún momento iba a trabajar para que Luis sea presidente de la República. Siempre supe que ese momento iba a llegar, no sabía que como su candidata a vicepresidenta”, le confiesa a NOTICIAS en su despacho del Directorio del Partido Nacional.

Noticias: ¿Cuánto cree que influyó el hecho de ser mujer en haber sido elegida como la compañera de fórmula?

Beatriz Argimón: Creo que es uno de los componentes, sin lugar a dudas. Pero te diré que no es el que más cuenta. Yo tengo una vida de militancia, es lo que me define en el partido. Yo no he dejado de militar nunca: con cargos partidarios, sin cargos, legislativos, ejecutivos, he hecho un tránsito desde mis 17 años militando hasta mis 29 años, cuando fui candidata a edila de Montevideo, a los 34 fui directora del Iname (hoy Inau), dos veces parlamentaria, miembro del Directorio, luego la secretaria del Directorio y finalmente presidenta del Directorio del Partido Nacional. Yo viví dentro del Partido Nacional. En mi caso el hecho de ser mujer fue un plus. A veces fui cuestionada por llevar una agenda de género, de hace muchísimos años.

Noticias: Es una feminista de muchos años de militancia. ¿Creía, a priori, que la fórmula debía ser paritaria?

Argimón: No… Yo tengo muy claros los tiempos y la idiosincrasia de cada partido. A mí no me gusta que de otros partidos opinen de la interna del Partido Nacional, porque me parece que es desconocer que cada partido tiene su lógica, su dinámica, sus tiempos. En el Partido Nacional le damos una enorme trascendencia a la democracia interna. Nuestra última interna marca la adhesión a la democracia interna que tenemos en el partido. Yo que fui co-firmante de la ley de cuotas, peleé por esa ley, creo que el concepto paritario es muy importante, en el caso de la elección de la fórmula, creo que juegan una cantidad de componentes en nuestro partido. Eso pasó, en definitiva. Para contestarte: en el Partido Nacional, y por la lógica que tenemos de trabajar nuestras candidaturas, no necesariamente tenía que ser paritaria. Eso hubiera sido presionar un proceso que se viene dando naturalmente.

Noticias: Como presidenta del directorio blanco le tocó lidiar con varias situaciones complicadas durante la campaña previa a las internas. Debió escuchar reclamos y protestas de distintas listas respecto a la conducta política de Juan Sartori y su agrupación, y por otra parte recibió cartas de Sartori denunciando un complot en su contra. ¿Cuáles fueron las claves para intentar mediar, salir indemne y sin tomar partido en ese fuego cruzado?

Argimón: La base fue el diálogo permanente, desde que asumí y en ese momento no estaba Sartori. Cuando él llega al partido, el Directorio decide que lo reciba yo, y mantuve un diálogo permanente, mucho más de lo que se sabe, y aposté a eso, a que el diálogo fuera cercano, sin cámaras, y poder ir avanzando en los puntos de acuerdo. Me parece que hay que buscar puntos de coincidencia. Ese fue el trabajo que llevé adelante, que tiene que ver también con mi historia de mujer política. Yo estoy muy contenta de haber formado parte del Movimiento de Mujeres Políticas Uruguayas, siendo muy jovencita, desde el regreso de la democracia. Y parte de eso era preguntarse: “¿Qué nos une?” Porque teníamos debates muy fuertes… pero había puntos donde estábamos de acuerdo. Entonces, estoy formada en eso. Cuando uno enfrenta una interna, uno sabe que hay estrategias diferentes, hay temas que son prioritarios en unos y en otros no, hay diferencias entre los precandidatos, y en esta elección pasaba que alguien que no era conocido dentro de la estructura, a través de un sector iba a ser un candidato con características diferentes. Primero traté de conocer al precandidato, y después te voy a decir que tuve un diálogo muy franco con Sartori. El partido dio las garantías para que cada uno llevara su estrategia. Cuando se nos quiso involucrar con la carta que Sartori y su sector enviaron al Directorio, el partido no entró en internas, y le devolvimos la carta, porque nosotros no nos involucrábamos en las estrategias de cada uno y no queríamos meternos en ese juego.

Noticias: En Apuesta D10 de Universal de algún modo justificó las estrategias de Sartori, cuando dijo que “él tenía que hacerse conocer y eligió una forma de hacer política”. Ahora, todos los otros precandidatos le señalaban que era una forma non sancta de hacer política, lo señalaban como sospechoso de una campaña sucia. ¿Compartió estas sospechas?

Argimón: En realidad, hay algún compañero que estableció una presunción, pero yo soy presidenta del Directorio y decidimos tomar un camino: ir la Justicia. Estoy a la espera de ese camino. También es verdad que cuando uno trata de hablar del partido, parece que exclusivamente todo termina en lo que pasa con Juan Sartori. Y muchas veces esa salida del eje, que fue lo que se buscó, no se consiguió. Querían sacarnos del eje hablando de Sartori, y a nosotros desde el Directorio nada nos sacó del objetivo. Incluso cuando en algún momento se nos quiso involucrar, el Directorio siguió apostando a lo que es su cometido. Hay estrategias que llevan a sacarte del eje, que para nosotros era claro: tener una muy buena votación en junio, una identidad muy fuerte del partido y que los precandidatos desarrollaran su campaña.

Lo que sí no me esperaba era el tema de las fake news… Nosotros justo habíamos acudido al evento convocados por APU (Asociación de la Prensa Uruguaya), suscribimos el compromiso contra la desinformación, y nunca imaginé que justo el Partido Nacional iba a tener que activar denuncias en ese sentido. Y bueno, no fue un momento grato tener que ir a Fiscalía, nosotros muy sigilosamente fuimos reuniendo material probatorio, estuvimos reunidos con gente de Instagram, de Facebook (sus representantes en Latinoamérica), cuando entendimos que teníamos elementos probatorios suficientes hicimos la denuncia.

Noticias: La ex editora del portal Ecos, Magdalena Herrera, denunció haber sido presionada por Óscar Costa, mano derecha de Sartori, para que en el portal publicara difamaciones que perjudicaran a Lacalle Pou. Incluso, Pablo Abdala y Pablo Iturralde dijeron que elevarían esta información al Directorio y a la Justicia… ¿Cómo toma estas declaraciones de la periodista al programa En la mira, de VTV?

Argimón: Nosotros no tenemos elementos ni potestades de investigación. Si alguien piensa que nosotros desde el partido no hacemos seguimiento de las cosas, es no conocer cómo hemos venido transitando todo este tiempo. La mesa del Directorio fue evaluando todos los temas, cada vez que había declaraciones, y fuimos juntando material. Fuimos viendo si era un tema de la órbita privada, evaluamos llevarlo nosotros mismos como prueba, nos reunimos un lunes en la mesa, y el propio fiscal de Corte (Jorge Díaz) fue el que decidió llevar adelante la acción. Así que nosotros creemos mucho en el proceso de investigación judicial, de quien tiene potestad de investigar y fallar. No voy a aventurar una opinión.

Noticias: Está bien, pero insisto: las declaraciones de Magdalena Herrera fueron confesiones reveladoras. Dijo que Costa la presionaba para publicar noticias difamatorias contra Lacalle Pou ¿Qué pensó como presidenta del directorio y compañera de fórmula de Lacalle Pou?

Argimón: La verdad, ahí pensé: “Bueno, otro componente que tiene que ver con la investigación de la causa”… y fue lo que pasó. Le estoy hablando como presidenta del Directorio en esta entrevista.

Noticias: ¿Cree que Sartori hará campaña por Lacalle Pou?

Argimón: Sí, lo va a hacer, para tener su bancada parlamentaria, y eso es legítimo.

Noticias: Talvi, que viene creciendo, ¿puede llegar a significar una amenaza para ustedes?

Argimón: No, no lo creo. Son perfiles distintos, personalidades distintas, y van en una competencia interesante que puede desembocar en puntos de acuerdo. Pero no lo veo como una amenaza para Luis. Sí veo muy interesante el proceso que está llevando Talvi.

Noticias: ¿Cuáles serán sus prioridades como candidata a vicepresidenta? ¿En qué temas o áreas temáticas piensa hacer foco?

Argimón: Hay aspectos que me interesa trabajar, que están en nuestro programa de gobierno. Lo que tiene que ver con los sectores más jóvenes, las mujeres, las familias más vulnerables. Lo que me interesa mucho es cómo empezaron a aparecer en el partido propuestas etarias, respecto a las mujeres más jóvenes y la maternidad, lo que tiene que ver con cómo se visualiza a las mujeres después de jubilarse, que están vitales y tienen propuestas concretas. Y me interesa mucho seguir vinculada a nuevos tipos de industria que dan mano de obra, y para mí han sido todo una forma de visualizar la sociedad. Hablo de la industria audiovisual y su desarrollo, el diseño y su incidencia en el mundo del trabajo, se han vuelto a visualizar profesiones que estaban casi perimidas, y ni que hablar seguir fortaleciendo la cultura. Todas las manifestaciones culturales aportan al desarrollo personal, hace falta hacer más.

Noticias: ¿Cómo se logra un gobierno multicolor? Digo esto porque hay quienes han sido invitados a esa mesa de coalición, pero han dicho que no se sentarían con Novick o Manini, por ejemplo.

Argimón: En principio, cuando uno invita al diálogo invitás a quienes entendés que pueden llegar a tener puntos de acuerdo contigo. Falta para eso, pero en principio escuchando a Luis uno observa que tiene la intención de avanzar en contactos y puntos de acuerdo sobre ejes temáticos. Cuando tiene que ver con puntos de acuerdo de temas que le importan al país, y que tienen que ver con cómo el Partido Nacional visualiza el país, nos sentamos a hablar con todo el mundo. Nos hacen mal las lógicas binarias, nos hace mucho daño.

Noticias: Si resultara vicepresidenta, ¿en qué temas se enfocaría?

Argimón: En estos tiempos que corren el vicepresidente y presidente de la Asamblea General tiene que tener mucho contacto con el Ejecutivo, mucho intercambio, y a su vez también trabajar mucho con todas las bancas para optimizar los tiempos parlamentarios, de debates… Cuando uno observa que la gente se siente representada y tiene un nivel de adhesión alta, pero en términos de resultado tiene dudas y empieza a considerar que debería haber cambios, deberíamos prestar atención. Yo creo mucho en el sistema de partidos. Ese va a ser un camino que vamos a tener que transitar. A mí me gusta mucho trabajar en equipos, y la dinámica parlamentaria tendremos que discutirla entre todos. Y lo otro, que es una suerte de obsesión que va conmigo, es el tema comunicacional. Creo que en tiempos como los que corren el traslado de la información oficial es muy importante. Se han dado avances en la comunicación del Parlamento, pero tenemos que seguir avanzando con distintas estrategias todo el tema de la comunicación del Poder Legislativo, el trabajo que se lleva adelante y cómo acceder a los legisladores.