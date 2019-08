Eduardo Costantini: “Fue muy desatinado incumplir las letras”

Por Alejandro Rebossio

Eduardo Costantini no es un empresario cualquiera. Se encuentra entre los más afortunados de la Argentina por su desarrolladora inmobiliaria Consultatio, pero además es economista, promueve el arte con el MALBA y habla sin pelos en la lengua. También en este caos.

Noticias: ¿Qué opina de las novedades sobre la deuda que anunció el ministro Hernán Lacunza?

Eduardo Costantini: Me parecen medidas muy desatinadas, demuestran el desmanejo del Banco Central. Se incumplen los compromisos de corto plazo, que las empresas tienen como capital de trabajo para pagar mercaderías y sueldos. ¿Por qué refinancia las Lecap (Letras de Capitalización) si el Central puede producir pesos?

Fue innecesario. Nuevamente la Argentina le dice a los que compran dólares que tienen razón e incumple los compromisos asumidos. No podemos romper esta racha en nuestro derrotero.

Noticias: ¿Por qué lo habrá hecho el Gobierno?

Costantini: Prefirió tener dólares para que el dólar no suba, pensando en sus posibidades electorales tras la manifestación del sábado. El Presidente, de manera poco realista, piensa que puede ganar en segunda vuelta y se aleja del entendimiento con Alberto Fernández en una situación muy vulnerable del país. Soy muy pesimista para el resto del año.

Noticias: ¿El canje forzoso de Letes y Lecap es un default selectivo?

Costantini: Por supuesto, es reprogramación compulsiva. Todo esto aleja la macroeconomía de los supuestos de los acuerdos iniciales con el FMI, va a traer más dessajuste, más suba del dolar. No entiendo por qué vendieron cientos de millones de dólares para contener el dólar y después no pagan las Letes. Deja vulnerable al sistema bancario, que tiene fondos, pero no sabe cómo responderán los fondos comunes de inversión.

Noticias: ¿Girará el FMI el desembolso de septiembre?

Costantini: No lo sé, pero en septiembre van a pasar muchas cosas en la Argentina. Encima, el candidato con más posibilidades de ser electo no está cerca del FMI. En vez de ir a un acuerdo como hicieron Lula y Cardoso en Brasil en 2002, él y Macri están con los ojos mirando el 27 de octubre, pero falta una eternidad…

Noticias: ¿El duro comunicado de Alberto Fernández contra el FMI derrumbó aún más los mercados?

Costantini: Fue uno de los factores. También la actitud eufórica de Macri porque con la marcha del 24 de agosto reavivó la confrontación electoral, en vez de sentirse que no va a ser reelegido. Confunde una manifestación con un indicio serio de que puede ganar las elecciones.

Noticias: En lugar de incumplir los compromisos de Letes y Lecap, ¿podrían haber cuidado los dólares obligando a los exportadores a liquidar y prohibiendo las compras mayores a US$ 2 millones diarios?

Costantini: Sin dudas, era mejor desdoblar el mercado cambiario, no vender un dólar más. Se apuraron.

Noticias: Pensar que usted había dicho que votaría a Macri…

Costantini: Lo hice por lo institucional y por el impacto que preveía que iba a tener su derrota en el mercado.

Noticias: ¿Cómo analiza la situación política y económica?

Costantini: Hay una crisis de confianza hacia la Argentina de cara al futuro. Esa desconfianza se manifiesta en los ahorristas, los inversores y en el exterior. Los síntomas son los comportamientos de los mercados con las acciones, los bonos, el dólar. También desde el punto de vista de las familias: la caída de las operaciones inmobiliarias porque tienen miedo de cambiar dólares por bienes. El punto vulnerable de la Argentina es que tiene vencimientos de deuda en dólares, que es lo que escasea. La gestión anterior (sic, en referencia a la actual), luego de diferentes errores, en el último término había logrado tener mayor control sobre el déficit primario y la inflación. En ese contexto se dan las PASO, con las consecuencias que todos sabemos. Al producir un salto en el dólar, se va a exacerbar la recesión. La disyuntiva con la que se va a encontrar el nuevo presidente es modificar expectativas para alinear un programa económico consistente que convenza al Fondo. Ahora volvemos a una situación más virulenta en términos de que la inflación va a subir, también el desempleo, va a caer la actividad, se van a desequilibrar precios relativos producto de la suba simultáneamente con congelamiento de los servicios.

Noticias: Toda esta tormenta ha reducido mucho el valor de las empresas como la suya…

Costantini: Las acciones ya estaban bajas y cayeron un 50% más, produciendo la mayor caída en la historia de un mercado. La caída del valor de la empresa tiene muchas dificultades. La primera es que las empresas de ninguna manera pueden pensar en emitir acciones para financiarse. También está cerrada la emisión de bonos. El año que viene al sector privado también le caen vencimientos de deuda. Al nuevo (sic) gobierno (por el futuro) no le conviene ir al incumplimiento de las obligaciones porque el no pago va a producir una mayor recesión porque los acreedores se van a sentir muy desilusionados con la Argentina y se van a cerrar los mercados de capitales por un plazo mucho más extendido. Además la Argentina va a tener que someterse a un proceso de renegociación de deuda que lleva muchos meses.

Noticias: ¿Cómo ve a Alberto Fernández?

Costantini: No lo conozco profundamente: lo he visto como una persona moderada en sus declaraciones. Está orientado al pago de la deuda.

Noticias: Pero el mercado no cree que la pueda pagar.

Costantini: El próximo gobierno, para convencer, va a tener que ser mucho más ortodoxo de lo que desearía. Es como un alumno que tiene malas notas y mala conducta. Vos tenés que portarte muy bien para dar muestras ciertas de que tu rumbo es verdadero.

Noticias: ¿Tiene alguna esperanza de que va a ser mejor en lo institucional de lo que fue el kirchnerismo?

Costantini: No sé, esperanza tengo. Hay que ver cómo le va a Alberto Fernández. Porque yéndole bien, va a consolidar un poder e infundir su identidad a la gestión. Hay muchas fuerzas políticas dentro de esta coalición.

Noticias: ¿Cómo ve su equipo económico?

Costantini: Lo veo bastante razonable en sus manifestaciones y diagnósticos.

Noticias: ¿Qué opina de las medidas de contención social con las que reaccionó Macri a la derrota?

Costantini: Me parecen bien esas medidas heterodoxas de congelamiento porque acá el peligro es la espiralización de la devaluación. Porque en la Argentina hay un efecto de paso a precios muy acelerado. En realidad me parece coherente que el congelamiento venga acompañado de un acuerdo general de precios.

Noticias: En una entrevista hace dos años usted me mencionaba el tema de la corrupción. ¿Ha disminuido? ¿Qué puede pasar a futuro?

Costantini: En la cultura de los argentinos, el corromper es un sistema endémico. La única forma de solucionarlo es en el largo plazo, con el funcionamiento de una justicia que también hay que mejorar. Pero la causa de los cuadernos fue un hecho histórico porque involucró a empresarios y dejó funcionarios kirchneristas presos. Hay que ver muy atentamente qué es lo que ocurre y si la Justicia logra mantener un cierto grado de independencia.

Noticias: ¿A usted ningún gobierno le pidió coimas?

Costantini: Por elección personal, nunca he tenido al Estado como contraparte precisamente por el nivel de corrupción que hay. Mi agenda es presentar proyectos, planos, tramitar permisos y las obligaciones que tiene un desarrollador, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde tiene que ceder tierras. O hemos hecho accesos, puentes, obras de infraestructura de todos los servicios.

Noticias: ¿Tampoco le pidieron coimas en la venta de terrenos o la concesión de permisos de obra?

Costantini: Fuimos los mayores compradores de bienes del Estado, pero en todas las compras que he hecho, empezando en 2001, fueron a voz viva en remate público.

Noticias: ¿Ha aportado a esta campaña electoral?

Costantini: Nos han pedido y yo he hecho una contribución a Cambiemos en la provincia de Buenos Aires.

Noticias: ¿Con Vidal como candidata a presidenta le hubiera ido mejor a Juntos por el Cambio?

Costantini: Claramente, no sé cuánto, pero le hubiera ido mejor.

Noticias: Cada vez hay más hijos de empresarios que se van a vivir al extranjero, aunque solo se fue uno de sus siete hijos.

Costantini: Sí, he escuchado. Es como tirar la toalla. Yo no lo veo de esa manera. Hemos pasado muchas crisis, esta es una crisis más. No veo que sea una catástrofe ni mucho menos, pero es cierto que la Argentina tiene males endémicos. Yo amo a este país, tal vez por la familia y el MALBA, que me atan. Podría haberme ido 20 o 30 años atrás.

Noticias: ¿Cómo avizora los próximos cuatro años?

Costantini: Este es un período en el que el peronismo hablando toma una situación complicada. Porque Néstor Kirchner recibió una situación complicada, pero el trabajo sucio se había hecho. También le fue complicado el principio a Menem. Ahora el peronismo llega sin grado de libertad, va a tener que hacer algo disciplinado, hay escasez. Es la novedad de la nueva gestión. Hay que ver si Fernández tiene el grip, la personalidad para manejar esta crisis.