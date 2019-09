Diego Maradona, un negocio que no se agota

Por Marcos Teijeiro

En manada. Diego ya se siente un "lobo" más. Aunque todavía no obtuvo triunfos en la cancha, ya generó muchos negocios. Fotos: Télam.

El huracán Maradona tocó tierra en La Plata. La arriesgada apuesta de Gimnasia de contratarlo como director técnico montó un negocio sin precedentes y generó un movimiento social que hacía mucho no se veía alrededor del club.

Desde que se anunció la llegada de Diego a la institución platense todo cambió. Gimnasia, que venía en una espiral descendente que lo lleva a ser un serio candidato a perder la categoría al finalizar este torneo, volvió a creer de la mano del máximo ídolo argentino. Para Maradona, su contratación significó también un reencuentro con el fútbol argentino y un desafío para probar que puede conseguir el mismo éxito que cosechó como jugador pero esta vez dando indicaciones desde el lado de afuera.

Pero lo deportivo quedó relegado a un segundo plano. Lo cierto es que la sociedad Gimnasia -Maradona es mucho más que una apuesta futbolística. Con su vuelta a las canchas, Diego volvió a sentirse importante y reafirmar su lugar como ídolo, pero además generó alrededor suyo una movida publicitaria y comercial sin precedentes. Negocios propios y ajenos florecieron bajo la luz que irradia “El Diez”.

Además, su presencia continua en los medios de comunicación le dan la chance de dejar declaraciones que siguen agrandando su repertorio de frases célebres y le otorgan una vigencia en el ámbito local que no consiguió siendo director técnico en el extranjero. Es que a pesar de que nunca había perdido su lugar en el panteón de ídolos, su lejanía lo volvía una figura más difusa. Hoy, no sólo tendrá horas y horas de conferencias de prensa para mostrarse y declarar sobre todos los temas, como suele hacer, sino que también dejará el ostracismo para volverse noticia a cada paso que dé.

Negocios. La fiebre maradoneana que se despertó entre los hinchas de Gimnasia (y también de otros muchos neutrales o incluso simpatizantes de Estudiantes) significó una grata noticia para las arcas del club. Según explicaron a NOTICIAS desde la institución, hasta el cierre de esta edición, el club llevaba facturados más de 10 millones de pesos desde que se anunció la llegada de Maradona hace 10 días. De ese total, 4 millones corresponden a nuevos socios o aquellos que se pusieron al día con la cuota y la venta de abonos para el estadio. Los otros 6 millones se deben a la venta de merchandising, en especial, las camisetas.

Pero, además, la presencia de Maradona hizo que los contratos publicitarios que el club ya tenía firmados fueran renegociados. “Apenas se confirmó la llegada, las mismas firmas con las que ya tenemos acuerdos se pusieron en contacto con nosotros para ofrecernos cambiar las condiciones de los contratos”, afirmó un alto directivo de la institución.

La primera en hacerlo fue la francesa Le Coq Sportif, la marca proveedora de indumentaria, que además fue la gran beneficiada por venta de camisetas con el número 10 y el apellido Maradona estampado. Más aún, esta firma es la misma que vestía a la selección argentina en el Mundial México 86 y ya está pensando en un nuevo diseño para Gimnasia, que rememore a aquella azul con la que Maradona convirtió dos goles ante Inglaterra. “Es que las posibilidades comerciales que se abren ahora eran insospechadas”, se confiesa el mismo dirigente.

Las cifras del contrato que firmó Maradona no trascendieron. Desde el club también se niegan a confirmar el monto y el propio Diego reconoció que lo económico no fue revevante para su llegada. Sin embargo, otro integrante de la comisión directiva, afirma que más allá del salario que le abone Gimnasia, el gran influjo económico llegará por parte de nuevos sponsors. “Un porcentaje de los nuevos acuerdos de patrocinio que surjan por su presencia quedarán para él”, explica. Según estiman desde el propio club, más de 3 millones de dólares ingresarán en concepto de nuevos contratos comerciales, un monto muy superior a los que facturaba la institución antes de la llegada del nuevo DT.

Otras empresas como Flybondi buscan sumarse a esta euforia y hasta ofrecieron poner a disposición del plantel de Gimnasia un avión para que acudan a los partidos como visitantes. De hecho, según algunas versiones, el vehículo sería ploteado con una gigantografía del Diez.

Amigos. Más allá de estas inversiones, lo cierto es que el séquito maradoneano también desembarcará en el club para hacer negocios. Así, otro nuevo patrocinador que se sumará será Speed, la marca de bebida energizante propiedad de Víctor Stinfale, amigo de Diego.

Otro beneficiado fue Cristian Bragarnik, el representante de jugadores más poderoso del ámbito local. Él fue el nexo entre Maradona y el club y aprovecharía esta sintonía para comenzar a sumar al plantel jugadores de su cartera de clientes. Sin ir más lejos, el primer nombre como posible incorporación que sonó fue Ricardo Centurion, ex jugador de Boca y Racing, actualmente jugando en México, país donde tiene su base de negocios Bragarnik.

“Hay que tener mucho cuidado con los contratos que se firmen. Porque la llegada de Maradona genera atracción y nuevos contratos, pero lo cierto es que no sabemos cómo puede terminar e, incluso, si el equipo va a permanecer en primera. Entonces, puede ser ‘pan para hoy y hambre para mañana’ y que le queden al club compromisos económicos que después no pueda asumir”, puntualiza un dirigente gimnasista que se opuso a la llegada de Maradona al club.

El presidente, Gabriel Pellegrino, negó cualquier tipo de injerencia de Bragarnik puertas adentro. Sin embargo, en el seno del club no son tan tajantes: “Todos los refuerzos que suenan para el próximo mercado de pases son representados por él”, advierten algunos dirigentes.

Rocío Oliva también está de parabienes. A pesar de que no han reconocido su reconciliación, la que sería nuevamente novia de Maradona, ingresará a Gimnasia como mánager del equipo femenino del club.

Exposición. El desembarco de Maradona en el club platense tiene un aditamento especial: en vísperas de las PASO, él estará al frente del club del cual es hincha CFK. De hecho, como reconocido kirchnerista, ya prometió que el primer triunfo se lo dedicará a Ofelia, la fallecida madre de la ex presidenta que iba todas las semanas a ver al “Lobo”.

Incluso, Giselle, la hermana de Cristina, tomó la palabra durante la conferencia de prensa de presentación y le agradeció que se decantara por el club de sus amores. En Gimnasia no reconocen que este cruce entre Maradona y Giselle haya estado pensado de antemano, aunque afirman que se sabía que ella iba a estar ahí y que algunos de los presentes le pidieron que hablara. Esto no cayó bien en todos los integrantes del club e incluso señalan que Giselle habría hecho uso de su nombre para llevarse una camiseta gratis, sólo por portación de parentesco.

Mientras todos aprovechan para hacer negocios y política bajo su paraguas, nadie repara en la salud de Diego. A pesar de que cuenta con el alta médica tras la intervención que se realizó en una de sus rodillas, su ya característico letargo para hablar es inocultable. Un neurólogo consultado por NOTICIAS, que pidió reserva de identidad y que ya en 2017 había explicado a este medio que esa condición era producto de la mezcla de ansiolíticos con alcohol, afirmó que no es recomendable un trabajo con tanta exposición. Sin embargo, en el entorno de Maradona afirman que nada es mejor para él que estar activo y sentirse útil dentro del mundo del fútbol. El tiempo dirá si la apuesta futbolística da réditos. La económica ya lo hizo.

Burlas. Las dificultades del habla de Maradona ya no son novedad. Desde hace un tiempo cada intervención pública suya genera un sinfín de comentarios sobre sus “lagunas” al momento de hablar.

Según explicó un neurgólogo a NOTICIAS y también se encargó de reafirmar su hija Dalma en una entrevisa en 2017, el problema radica en que Maradona consume ansiolíticos a los que suma alcohol. “Él toma pastillas para dormir hace mil años y, mezcladas con una copa de alcohol, es terrible. Ni siquiera es que está borracho, porque con una copa de alcohol nadie está borracho, pero le hacen un efecto tremendo”, graficó su hija.

Tras las burlas sobre sus reiterados letargos en su presentación como DT, Diego fue tajante: ” Hay boludos que dicen que el otro día no se me entendía nada cuando hablaba… Y, claro, boludos, ¿cómo se me va a entender si estaba llorando?”, se defendió.