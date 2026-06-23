Arte Pequeño Formato y MAPA confirman el auge de las ferias en Argentina

Hay algo que el mercado del arte argentino viene demostrando con creciente contundencia: las ferias no son solo eventos, son termómetros. Miden el estado de una escena, el interés de un público, la vitalidad de un ecosistema que, pese a los vaivenes económicos, no deja de crecer. Y lo que el calendario de 2026 está mostrando es que ese ecosistema goza de una salud llamativa. En pocas semanas, dos ferias de perfiles distintos y complementarios confirman que Buenos Aires se ha convertido en una plaza con identidad propia dentro del circuito del arte contemporáneo latinoamericano.

Arte Pequeño Formato

Cuando en 2022 Ileana Hochmann, Santiago Arce y Mariela Ivanier montaron la primera edición de Arte Pequeño Formato en Fino630, el proyecto era todavía una apuesta experimental. Cuatro años después, la feria llegó a su quinta edición como marca registrada, con 34 galerías participantes, 3.500 visitantes, 210 obras vendidas y una presencia institucional que incluye el apoyo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Universidad del Salvador y la Universidad de Palermo. Los números hablan, pero no son lo más interesante.

Lo verdaderamente notable de Arte Pequeño Formato es lo que su regla central, aparentemente simple, produce en términos culturales: toda obra debe caber en un máximo de 50x50 centímetros, incluyendo soporte y marco. Esa restricción no es un límite, es una herramienta crítica. Al igualar el espacio disponible para una galería consagrada y para un proyecto emergente, el pequeño formato desarma jerarquías que el mercado del arte reproduce compulsivamente. El tamaño de la obra deja de ser evidencia de ambición.

Esta quinta edición, celebrada del 10 al 14 de junio en el MARQ, sumó dos asesores curatoriales, Francisco Medail y Julián León Camargo, en un gesto que señala una maduración del proyecto. La feria sale del modelo de feria-vitrina, donde alcanza con exhibir, y empieza a asumir responsabilidad curatorial. El artista invitado de honor fue Marcos López, elección tan precisa como simbólica: probablemente el artista argentino contemporáneo que más ha hecho por vincular estética popular con alta legitimidad institucional, su obra recorre museos de medio mundo sin perder la impronta de lo latinoamericano sin comillas. El propio López lo resumió con una frase que condensa la filosofía de la feria: "La escala no hace a una obra menor, sino distinta: cambia la cercanía, se vuelve más directa."

La propuesta de accesibilidad es también económica. Con entrada gratuita y obras que van desde los cien hasta los 15.000 dólares, la feria instala el coleccionismo como práctica posible para públicos que no se identifican con ese rótulo. Cosmocosa, por ejemplo, presentó trabajos sobre papel de Antonio Berni desde mil dólares, con la declarada intención de que alguien pudiera llevarse su primer Berni a casa. En un contexto económico complejo para el sector cultural, iniciativas como esta no solo amplían el acceso al arte, sino que también fortalecen el trabajo de artistas, galerías y coleccionistas en formación.

MAPA: el mapa se amplía

Si Arte Pequeño Formato trabaja sobre la escala y la accesibilidad, MAPA opera en otra dimensión: la de la proyección regional y la densidad curatorial. Su octava edición, que inaugura este jueves 25 y se extiende hasta el domingo 28 de junio en el Pabellón 8 de La Rural, convoca a más de cuatrocientos artistas y reúne galerías de Argentina, Uruguay, Chile y Perú en una propuesta que borra fronteras tanto geográficas como disciplinares.

Esta edición incorpora por primera vez estudios, arquitectos, diseñadores independientes y propuestas con ediciones limitadas, disolviendo la frontera entre obra de arte y objeto de diseño. El comité curatorial, integrado por Clara Ríos, Javier Villa, Natalia Albanese y María Boggiano, organiza la feria en cinco núcleos: Galerías, Proyectos Curatoriales, Sección Diseño, Mapa Digital y Tienda de Publicaciones. Se suma además la presencia de MADE, la primera feria internacional de diseño coleccionable de Brasil, con 18 referentes del diseño brasileño como parte del Programa de Intercambio Internacional 2026.

Entre los proyectos especiales, MAPA rinde homenaje a dos figuras mayores de la cultura visual argentina y latinoamericana: Luis Felipe "Yuyo" Noé (1933-2025) y Julio Le Parc (1928-2026). El artista cinético venezolano Juvenal Ravelo realizará en vivo, junto al público y estudiantes de la UTDT, un mural en homenaje a Le Parc. El programa de adquisiciones incluye además una alianza con el Museo de Arte Moderno, que destinará presupuesto propio para incorporar obras de esta edición a su colección permanente.

Altar de una civilización saturada

En el marco de MAPA, la Valk Gallery presenta a Claudio Roncoli con "La Gran Belleza", obra perteneciente a su serie Futuro Brillante. La pieza dialoga directamente con la película homónima de Paolo Sorrentino y traslada al universo simbólico del artista la tensión central del film: el choque entre el espectáculo superficial y la búsqueda desesperada de sentido.

En el trabajo de Roncoli, la cultura pop, el consumo y la tecnología dejan de ser íconos contemporáneos para convertirse en reliquias emocionales que revelan las contradicciones espirituales de la época. Una figura híbrida, ángel caído y máquina a la vez, contempla un mundo saturado de estímulos preguntándose si todavía es posible encontrar algo auténtico entre los restos del espectáculo. "La Gran Belleza" funciona como un altar melancólico para una civilización fascinada por el progreso pero cada vez más alejada de sí misma. Roncoli puede visitarse en el stand de Valk Gallery, del 25 al 28 de junio, Pabellón 8, La Rural.

por R.N.