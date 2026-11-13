Wild Horse Nine

Es cierto que las películas de Martin McDonagh son “teatrales” en el sentido de que todo se resume en la relación y los diálogos de los personajes principales, siempre y puntualmente una pareja despareja. Pasa en "Escondidos en Brujas", en "Tres anuncios por un crimen" y en "Los espíritus de la isla".

Wild... recuerda a la primera: aquí hay dos agentes de la CIA (brillantes Malkovich y Rockwell) en la Isla de Pascua, poco antes del golpe contra Pinochet, en plena espera, que se relacionan con dos revolucionarias (Salas y Di Girólamo, también perfectas).

En otra variación de "Esperando a Godot" (el molde de las obras del autor, que proviene del teatro, justamente), la película

hace algo que sólo puede lograrse en el cine: combinar la acción y la historia con un paisaje que vuelve todo surrealista y -el término clave- absurdo. Probablemente McDonagh sea el que mejor lo describe a través de tramas a veces laberínticas y distanciadas, donde ni lo terrible ni lo cómico (aunque hay de ambas cosas) terminan de cobrar peso.

Y eso, en lugar de ser un defecto, es la mayor de sus virtudes.

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