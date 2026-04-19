Belleza viral: Tratamientos, tips y tendencias que se imponen en las redes

Algo se está moviendo en el mundo de la belleza. Las tendencias ya no pasan solo por lo que se ve, sino por cómo funcionan, qué prometen y qué experiencia construyen. La luz infrarroja gana terreno, los parches para granitos se vuelven objeto de culto, el pelo suma sérums, el perfume se usa en capas y vuelven las uñas cortas. A continuación, un recorrido por las últimas tendencias entre ciencia y estética.

En profundidad

Hasta hace poco, la fotobiomodulación era terreno de hospitales y deportistas de alto rendimiento. Hoy empieza a colarse en rutinas de bienestar más amplias. “La tecnología infrarroja tiene la capacidad de penetrar en los tejidos y generar efectos desde adentro hacia afuera”, explica Pedro Santos Mendiola, jefe de marketing de Boss Recovery, empresa que desarrolla tecnologías de recuperación física. Esa acción ocurre a nivel celular, donde se estimulan procesos vinculados a la energía y la inflamación.

Ese impacto tiene nombre propio. La luz roja e infrarroja actúa sobre las mitocondrias y favorece la producción de energía celular, al tiempo que mejora la circulación, reduce la inflamación y genera una relajación muscular más profunda. En la práctica, eso se traduce en menos fatiga, menor rigidez y una recuperación más eficiente. “No es solo una sensación de alivio, sino una optimización de procesos biológicos que ya existen”, señala Santos Mendiola.

Desde la dermatología, el interés también crece. “El mecanismo de acción de la luz infrarroja está bien establecido, hay muchos estudios científicos al respecto”, explica la médica dermatóloga Belén Hirigoity. Sus aplicaciones van desde el antienvejecimiento hasta la cicatrización, el acné y la caída de cabello, uno de los rubros donde está más probado. Aun así, advierte que todavía falta estandarizar parámetros como intensidad, distancia y tiempo de exposición.

En relación con este tratamiento, el cuidado del pelo cambia el enfoque para centrarse en el cuero cabelludo. “Es literalmente piel, con su barrera cutánea, sus glándulas sebáceas y los mismos procesos de inflamación o envejecimiento”, explica Hirigoity. Durante años, la rutina se limitó al shampoo, pero hoy el foco se amplía y aparecen, además de tratamientos lumínicos, sérums y lociones que buscan mejorar la base. En ese universo conviven activos con respaldo médico, como el ácido salicílico, con otros que ganan terreno como la cafeína, la niacinamida o el aceite de romero. También circulan fórmulas con colágeno, jengibre o biotina, más populares que probadas.

Belleza y moda

En la calle, en un café o en el subte, los parches para el acné dejaron de ser un gesto íntimo para volverse visibles, casi parte del look. La marca Starface resultó clave: no los inventó (vienen del K-beauty), pero sí cambió la forma de usarlos cuando en 2019 lanzó sus icónicas estrellas amarillas y los volvió visibles en la vía pública. En plena era de los filtros, sus Hydro-Stars se viralizaron en TikTok y hasta fueron impulsadas por figuras como Anne Hathaway y Justin Bieber.

Más allá de lo estético, hay una base concreta detrás de su uso. Como explica Hirigoity, funcionan como un apósito: absorben el contenido del granito, generan un microambiente húmedo que favorece la cicatrización y actúan como barrera protectora, incluso evitando la manipulación de la lesión. Algunas versiones suman activos como ácido salicílico, niacinamida o tea tree, que ayudan a desinflamar y actuar sobre la bacteria.

Y esa visibilidad también se ve en los parches para contorno de ojos. Como señaló recientemente la economista Mai Barreneche en su newsletter, marcas como Topicals o Pixi Beauty los volvieron identificables y el mercado escaló rápido: de Chanel a Rhode, muchas lanzaron versiones pensadas para usarse fuera de casa.

Las manos también son protagonistas de un cambio profundo. “La tendencia hacia lo discreto parece reflejar el contexto político actual”, observó en un posteo Lucía Levy, periodista creadora del medio digital @lacurvadelamoda. En un escenario global más conservador, la estética se vuelve más silenciosa, predecible y homogénea. Y así, luego de años de las uñas XXL, se impone una imagen más contenida. Ciertos medios ya hablan de “uñas de recesión”, asociando este giro a momentos de mayor cautela económica, mientras que otras lecturas lo vinculan a una idea de elegancia más clásica.

Finalmente, la lógica de la personalización llega al universo de las fragancias. El llamado "perfume layering" (la superposición de distintos aromas) también es una tendencia en auge. “Este es el año de no oler como nadie”, describió la cosmetóloga Daniela López, conocida como @dadatina. La idea es construir un sello propio combinando productos: una crema perfumada, un perfume, un body splash o incluso fragancias para el pelo. La mezcla en capas genera un aroma difícil de replicar.

Más que una técnica, lo que aparece es un cambio de lógica. Frente a un mercado que históricamente empujó perfumes masivos y reconocibles, hoy gana terreno la ultrapersonalización. En un escenario donde todo tiende a volverse más homogéneo, el aroma se vuelve uno de los últimos espacios de diferenciación posible. Aunque paradójicamente sea una más de las tendencias que se viralizarán este 2026.



