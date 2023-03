Dormir bien: ¿Qué es el sueño REM?

Según estudios, el cerebro pasa por ciclos con cinco fases distintivas: fase 1, 2, 3, 4 y el sueño de movimientos oculares rápidos. El sueño REM, Rapid Eye Movement, representa el 25% del ciclo de sueño y ocurre por primera vez entre 70 y 90 minutos después de dormirse. Dado que los ciclos de sueño se repiten, se entra al sueño REM varias veces durante la noche.

Durante el sueño REM, el cerebro y el organismo se energizan y es cuando se sueña. Se considera que en ese momento participa en el proceso de almacenamiento de recuerdos y aprendizaje, equilibrando el estado de ánimo. Aunque todavía diversas investigaciones buscan descubrir los mecanismos exactos.

El sueño REM se inicia en respuesta a las señales enviadas desde y hacia diferentes regiones del cerebro. Las señales se envían a la corteza cerebral, que es la responsable del aprendizaje, el pensamiento y la organización de información. También se envían señales a la médula espinal para detener los movimientos, lo que crea una incapacidad temporal de mover ciertos músculos, como los de los brazos y las piernas.

Una alteración anormal de esta parálisis temporal puede hacer que las personas se muevan mientras sueñan. Este tipo de movimiento al dormir puede provocar lesiones, por ejemplo cuando una persona lanza una patada soñando que patea una pelota o tiene sensación de ahogo mientras sueña que se encuentra flotando en el agua. Una particularidad que inspiro a la banda de rock alternativo estadounidense REM, responsables de discos iconicos como "Out of Time" y "Automatic for the People", en elegir ese nombre.

Este particular momento estimula distintas regiones del cerebro que se utilizan para el aprendizaje. Los estudios han demostrado que cuando las personas son privadas del sueño REM, no logran recordar lo que se les enseñó antes de irse a dormir. Algunos especialistas describen que la falta de sueño REM también se ha relacionado con enfermedades como las migrañas.

Aún no se sabe cuál es el motivo por la que se sueña durante el sueño REM. En tanto, algunas de las señales enviadas a la corteza cerebral durante el sueño son importantes para el aprendizaje y la memoria, pero otras señales parecerían enviarse al azar. La corteza cerebral podría tratar de interpretar o de encontrarle un sentido a estas señales enviadas al azar y crear un relato, lo que resulta en los conocidos “sueños”.