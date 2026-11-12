Hola Rivarola: cómo una cuadra centenaria se volvió polo cultural

A las cinco de la tarde, cuando el microcentro empieza a vaciarse, una cuadra a mitad de camino entre Corrientes y Avenida de Mayo hace exactamente lo contrario. Se encienden las vidrieras, suena un piano, se sirve el café en la vereda y un grupo de curiosos levanta la vista hacia las cúpulas. Es el Pasaje Rivarola, y otra vez tiene ese charme parisino que durante años pareció dormido detrás de persianas bajas.

El pasaje une Bartolomé Mitre con Perón, en San Nicolás, en paralelo a Talcahuano y Uruguay. Lo proyectaron entre 1924 y 1926 los ingenieros Petersen, Thiele y Cruz, cuyos nombres siguen grabados en las fachadas, por encargo de la compañía de seguros La Rural, que lo concibió como renta. Por eso nació como Pasaje La Rural, y recién en 1957 tomó el nombre de Rodolfo Rivarola, jurista de la Generación del 80 y presidente de la Universidad de La Plata.

Son ocho edificios de cinco pisos, cuatro por vereda, que se reflejan uno en otro como en un espejo: la única calle simétrica de Buenos Aires. Mansardas, entradas de mármol, herrería artística y cuatro cúpulas con miradores en las esquinas completan una postal beaux arts que el cine y hasta Netflix conoce bien: allí se filmaron "Hay unos tipos abajo", "Santa Evita" y "Envidiosa", la serie que protagoniza Griselda Siciliani.

En los noventa fue declarado Área de Protección Histórica, lo que impide demoler o alterar las fachadas. Pero no alcanzó para salvarlo del abandono. La crisis del centro, las oficinas vacías y la pandemia dejaron locales cerrados y una sensación de isla. “Estamos a dos cuadras de calle Corrientes y a dos cuadras de Avenida de Mayo, pero hay como una suerte de desconexión”, resume Alejandra Fusillo, cofundadora de Espacio Riva. Hasta el viejo reloj de la relojería Raab llevaba años detenido.

El reloj volvió a andar a fines de 2025, cuando un comerciante vecino lo reparó. Y alguien lo leyó como un presagio. Mariela Ivanier, comunicadora, coleccionista y vecina del pasaje desde 2021, encontró la cuadra “un poquito decaída”. Y decidida a relanzarla, firmó hace un año el alquiler de un local en planta baja. “Lo tomé como una señal”, contó. En febrero abrió Colección Rivarola. El Local, que ella define como una “galería de galerías”: un espacio colaborativo que recibe muestras de galerías que necesitan más metros y que, en sus palabras, “está creado para albergar propuestas de artistas, escritores, cineastas, músicos y poetas”. La primera exposición, curada por Ana Stjerne, reunió obra de Mariana Jasper y Débora Staiff.

Su llegada funcionó como catalizador: los comerciantes de la cuadra se organizaron y crearon Hola Rivarola, un “desafío colectivo para activar este pasaje urbano y centenario”, con identidad visual del diseñador Santiago Arce. La primera jornada fue el 27 de agosto: de 17 a 21, cada local sacó su propuesta a la vereda. El 5 de noviembre, el pasaje volvió a llenarse, y la próxima cita es el 10 de diciembre.

El recorrido explica el fenómeno. Café Rivarola, que abrieron a fines de 2023 Gabriela Wiesztort y Christian Lorences, sirve café de especialidad y panadería de estilo francés, y es sede del ciclo de charlas con autores argentinos que conduce Susana Mitchell. Asunto Impreso, que cumple 30 años, es una de las librerías de arte, diseño, fotografía y arquitectura más finas de la ciudad. En Imprenta Ideal, Patricio Gatti restaura máquinas gráficas históricas para imprimir libros artesanales.

Locas por los Trapos, de la vestuarista Ana Markarian, mezcla moda circular, vestuario teatral y antigüedades entre percheros que vinieron de Harrod’s. Lemarais exhibe mobiliario mid-century, Ancestra sumó objetos de diseño, y el Museo de la Mujer Argentina celebra dos décadas. La música la pone Espacio Riva, impulsado por Fusillo, Diana Rozitchner y el pianista Claudio Espector, donde los jóvenes de la Fundación Musizap tocaron Tchaikovsky y Beethoven en una sala con dos pianos de cola. Y conviven con los históricos: la peletería Perlmutter y la bulonera Ga-Ta, fundada en 1933.

El renacimiento también convoca nombres propios. Leonor Benedetto estuvo en la inauguración de una muestra de pequeño formato y salió escribiendo: “Un pasaje es a la ciudad como es un puente a un río”. Y agregó una frase que podría ser el lema de la cuadra: “La belleza no es algo exterior, es una manera de habitar el mundo”. Colección Rivarola recibió las presentaciones de Andy Cherniavsky y Pablo Ramírez. Y el año cerrará con Renata Schussheim, que en su temporada de Honoris Causa y del libro Figurines eligió el pasaje para FESTUM, del 8 al 13 de diciembre, una muestra íntima de arte y objetos que se sumará a Hola Rivarola. “Lo fundamental es provocar un sentimiento, ya sea de placer o inquietud”, dice la artista.

El movimiento empieza a tener eco institucional. En la Legislatura porteña se presentó un proyecto para declararlo de interés cultural, y en las manzanas vecinas avanzan obras de hoteles en edificios que parecían abandonados. Lo que pasa en Rivarola no es un evento de temporada ni una postal para redes. Es la prueba de que el centro porteño puede recuperarse desde abajo, local por local con vecinos que deciden quedarse y abrir la puerta. Hola Rivarola suena a saludo y también a reencuentro: el de la ciudad con una de sus cuadras más bellas.

por M.S.