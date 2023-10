El nuevo lujo silencioso y los “nichos” de estilo

Aunque la meteorología, que no entiende nada de temporadas ni de modas, anticipe la llegada de El Niño, con sus tan ansiadas lluvias, y nos regale una primavera donde todavía no hemos podido quitarnos los abrigos; la verdad del calendario pronostica la llegada del verano y el característico cambio de guardarropa.

Temporada especial para la moda local, donde a pesar de la crisis -casi una marca registrada del mercado- y los faltantes de insumos esenciales, ha sabido reinventarse con propuestas ultra variadas. Una sabia movida, donde ya no se intenta agradar a todos los gustos, sino apuntar al propio nicho para fidelizarlo. Llegar a ese público que demuestra que, más allá de las modas y los mandatos, tiene su propio estilo, necesidades y elecciones. Una forma de vestir que ya no depende de los críticos ni de los diseñadores. Tampoco de las influencers, recientemente denostadas por Carolina Herrera como “vestidas según la marca y la ocasión”, que parecen haber perdido la pureza que caracterizaba sus looks, tan seguidos en las redes.

La decisión de qué usar sigue la tendencia pero se personaliza, sin respetar un camino establecido. Se pasea del diseñador al local de marca y el pequeño emprendedor del interior que muestra sus creaciones en Instagram. Y, como la mayoría de las tendencias se han vuelto más efímeras y menos universales debido a la constante rotación de productos, la calle ya no se masifica.

La muestra de este potpourrí de estilos estuvo presente en las principales semanas de desfiles: Argentina Fashion Week, DesignersBA, Bafweek y la más nueva, Semana de Alta Costura. Junto a las campañas de etiquetas y marcas destacadas, mostraron una variedad de propuestas, de las que dieron un anticipo sobre pasarelas montadas en las más exóticas locaciones.

Lo que se vio en ellas fluctua entre la vanguardia más experimental y el regreso del vintage de los noventa. O va del brillo estruendoso de la alta costura hasta la reivindicación del lujo silencioso. Del neón a los pasteles y de la sastrería oversize al estilo “disco” metalizado. Para todos los gustos, como en botica. “Esto es un reflejo de la tendencia que apunta a la diversidad, que va hacia la inclusión y la variedad de estilos que siguen tanto jóvenes como adultos. La moda de hoy en día es ecléctica, abarca desde lo urbano hasta lo elegante o festivo y ofrece opciones atemporales. En resumen, hay propuestas para todos los gustos y una moda más diversa e inclusiva, sin parámetros fijos, tanto para hombres como mujeres”, confirma Guillermo Azar, director y productor general de DesignersBA.



Pero aunque la libertad y la madurez ganen terreno a la hora de elegir qué queremos ponernos, lo que sucede en la cima de la jerarquía de la moda, cae sobre el resto de nosotros como una sugestión invisible pero inevitable. La tendencia, lo que se usa, lo que se lleva, siempre está.

Moda para la noche y el día

Lejos del “mainstream”, pero sin perder el paso, la alta costura sigue viva, en un mundo que ha recuperado ceremonias y festejos, tras el encierro. “La Alta Costura no está relacionada únicamente con el lujo y lo ostentoso; es una forma de arte en la que se pueden expresar ideas y emociones, a través de prendas únicas y elaboradas con gran precisión”, definió Elina Costantini, alma mater de SAC (Semana de la Alta Costura). Una preponderancia de lo artesanal y una apuesta por el “más es más”, como contracara de estos tiempos oscuros.

Según el diseñador Gabriel Lage, las pasarelas internacionales destacan ese revival extremo del trabajo artesanal y de la pieza casi de colección. “Abrigos en tafeta o shantung para las noches frescas. Chalecos bordados y calados como si fueran de macramé, piedras, plumas y accesorios. Los largos son midi y al tobillo porque el zapato es protagonista. Las faldas amplias conviven con los pantalones oxford. Artesanía hasta en un trabajo de encintado y, por qué no, alguna pieza de cuero mezclada”.

Durante el día el brillo se apaga y el lujo nocturno pierde estridencia. “Abuso y buen uso del lujo silencioso. El blanco, el celeste, el gris, el ostra y el beige van invadir el guardarropas, sin aburrir. La nueva sastrería se luce con el traje oversize en el tono que te corresponda. Un vestido de lino, una maxi camisa al mejor tono de tu piel celeste o verde wasabi y una prenda de punto. Un súper bolso de rafia enorme y en los pies, super chatas, plataformas de yute y ojotas”, sintetiza para el look veraniego, el productor y asesor de moda Fabián Medina Flores.

De este combo de propuestas, surgen algunas ideas predominantes que se imponen para esta primavera-verano y que detalla Teresa Napolillo, editora de moda de la revista Marie Claire. Aquí las prendas y estilos que más se van a usar.

-Metalizados. El toque futurista del metal está presente en las últimas colecciones. Fundamentalmente, el plateado, y también colores como el magenta, el violeta y el dorado son tendencia.

-Body. Es el básico infalible del verano que se suma a la moda de usar lencería a la vista.

-Cut-out. Esta tendencia está presente en las últimas temporadas. Se trata de aberturas que se unifican con la piel. Vestidos, remeras, faldas e, inclusive, sweaters tejidos de punto, son las principales piezas que lucen recortes.

-El overol. Esta unipieza, ícono de los '90, es versátil y atemporal por excelencia. Esto se debe, en buena medida, a la comodidad que ofrece. -Largo midi. En medio de la rodilla y el tobillo, esta tendencia creció en los últimos años y este verano se va a ver más que nunca.

-Colores. Azules, amarillo, blanco y verde lima. Aunque seguramente abunden también naranjas y rojos: el colorido vuelve con todo.

-Blazer. Es la prenda estrella. También en una versión más corta, por encima de la cintura. Y se acompañan con shorts sastreros.

-Accesorios. Se van las bandoleras pero siguen las carteras chicas. Sandalias más chatas, tacos bastante bajos y nada de plataformas.



Por sobre todo, mucha libertad para elegir lo que queda bien, lo que favorece y lo que resulta cómodo. Es verano, hora de relajarse en todos los sentidos, tiempo de escapar de las presiones.