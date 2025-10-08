Tendencias de moda: De las compras internacionales a la escasa oferta local

Es imposible hablar de moda hoy en la Argentina sin aludir al complejo panorama que se presentó durante el año, para todos los protagonistas de la industria, en competencia desigual contra el mercado internacional.

Según datos de la Camara Industrial Argentina de la Indumentaria, el comercio “puerta a puerta” (que señala primordialmente a plataformas chinas como Shein y Temu) creció entre enero y julio de 2025 un 258 % respecto del mismo período en 2024. Un movimiento comercial que alcanzó cifras de US$ 408 millones. Este porcentaje además triplica el volumen de prendas que entra al país por los circuitos comerciales de importación habituales. El mismo informe detalla que los turistas argentinos aumentaron sus compras de indumentaria en un 111 por ciento y gastaron US$ 2.196 millones en ellas.

La misma remera que en la plataforma Shein cuesta $ 15.000, en los comercios del país se cobra por lo menos el doble, cuando no el triple o 4 veces más. La opción de compra, cada vez más simplificada, se vuelve irresistible, así como también los viajes a países limítrofes que combinan breves vacaciones con tours de consumo.

¿Cuál es la situación del consumidor o consumidora que quiere, al comienzo de una nueva temporada, renovar su guardarropa? Por lo pronto, bastante distinta que en años anteriores, en los que las vidrieras o las páginas web de las principales marcas nacionales o las cuentas en redes de etiquetas más pequeñas representaban todas las opciones entre las cuales se podía elegir. Hoy las posibilidades de multiplican y para aquellos que están en condiciones tomar decisiones con tiempo y estrategia, los costos se vuelven notablemente accesibles.

Las tiendas locales suelen reservarse ahora para compras de último momento y se apela a los viajes y adquisiciones en el exterior para inversiones de más volumen. Por ejemplo, vestidos de fiesta o trajes en el caso de los varones.

De todos modos, frente a tanta dispersión y variedad de ofertas, se vuelve crucial saber qué elegir. Y para eso nada mejor que conocer las tendencias de la próxima temporada, una información útil para optimizar el consumo de items actuales y renovados. Aquí una breve guía de prendas, siluetas y colores de moda.

Siluetas de moda

Si analizamos los items fashion de los últimos años, tanto de invierno como de verano, observaremos que la comodidad se volvió un factor fundamental. Las siluetas son amplias y se acompañan con abrigos y calzados que no exigen demasiado esfuerzo de parte de quien los lleva. Y aunque en la moda siempre las interpretaciones chocan contra la arbitrariedad creativa de los diseñadores, podríamos afirmar sin temor a equivocarnos, que la pandemia parece haber dejado sus huellas en nuestro modo de encarar la vida y el cuerpo.

“Lo llaman pantalón 'harem' pero siempre nos hemos referido a él como 'babucha'. Es un pantalón caído, que instaura una silueta muy particular, por sobre todas las cosas, cómoda”, explica Teresa Napolillo, editora de Moda de Marie Claire Argentina, sobre el item top del verano, aquel que mejor concreta la consigna de sentirse cómodo.

La prenda remite a Oriente y también a un estilo siempre resucitado en verano: el consagrado “boho chic”, que hace de las telas suaves y vaporosas un culto. El pantalón “harem” tiene versiones muy elegantes y formales, aunque seguramente será en las calles y las playas donde encuentre sus mejores escenarios.

“Otra prenda que será estrella es la o las bermudas, más anchas que nunca, a la rodilla y para todas las ocasiones, desde ir al trabajo hasta disfrutar de la playa”, explica Napolillo. Por otra parte señala un regreso muy elegante: el blanco y el negro. “Es un clásico, pero además es chic, es sentador y hay que aprovecharlo para lucirse”, recomienda.

En cuanto a los colores, el rosa y el amarillo serán tendencia, juntos o separados. “Un amarillo menos pastel y más vibrante, casi hasta llegar al mostaza”, dice Napolillo. Esta paleta se alternará con un predominio del marrón, en todas sus variedades, que después de décadas parece ganarle terreno definitivo al negro.

“Plumas, pompones y flecos bien largos son los accesorios de la temporada. También las lentejuelas, aunque menos que otros años”, señala la experta.

Los cinturones, solos o acumulados sobre la cintura, serán también accesorios fuertes, junto con los pañuelos en la cabeza, a la manera de los años '70, para enfrentar el viento de la playa sin despeinarse.

Los pilotos en versiones livianas seguirán siendo uno de los items preferidos para días frescos (aunque no llueva) y el denim será una constante de los pies a la cabeza: en zapatos, pantalones, tops, accesorios y detalles.

El encaje y los lunares también vuelven y tendrán versiones nocturnas y para la calle. “Y se impone el crochet, en terminaciones y en prendas completas, para la playa y para el territorio urbano”, indica Napolillo.

El estilo “athleisure” sigue marcando tendencia. ¿Qué significa este término? Surge de la combinación de “athletic” y de “leisure” que quiere decir ocio o descanso y remite a la ropa deportiva que nunca abandonó nuestras vidas desde la década de los '90. Si las zapatillas son la marca más esencial de este estilo, también lo es la comodidad y esa libertad impensable hace décadas para combinar una calza y un blazer o un top deportivo con un pantalón de seda. Las zapatillas son uno de los items que más varían: este año se abandonan para siempre las “sneakers” gigantes y se adopta un estilo vintage representado por los modelos “skinny” de Adidas.

En cuando a los zapatos, los “mule” serán favoritos. Es decir, los que no tienen talón, tipo zuecos, a veces con una tira que rodea el pie, con taco o sin taco. También vuelven las guillerminas ultra chatas y, entre ellas, las más fashion son las realizadas con telas transparentes.

Un consejo vital para acompañar cualquier elección: usar ropa actual siempre nos renueva, pero solo vale la pena si combina con nuestro estilo y nos hace sentir bien.