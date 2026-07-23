Un viaje gourmet a las Cataratas

Puerto Iguazú es, ante todo, una ciudad turística. Neones, espectáculos de tango, parrillas y empanadas dominan buena parte de la oferta gastronómica. Muchos visitantes —especialmente brasileños— llegan buscando carne argentina y vinos, y encuentran exactamente eso. Sin embargo, quienes quieran profundizar en la identidad culinaria de la región pueden descubrir una escena cada vez más interesada en rescatar productos locales, recetas tradicionales y saberes compartidos con Paraguay y Brasil.

La tierra colorada – con alto contenido de arcilla y hierro -, el clima subtropical y la abundancia de agua favorecen una enorme diversidad de cultivos en la región. Frutas tropicales como maracuyá, pitanga y yabuticaba conviven con cítricos, té, tabaco y yerba mate. A esto se suma una importante tradición de pesca de río, donde destacan especies representativas como el pacú, el dorado y el surubí, este último muy valorado por su carne blanca, delicada y sabrosa.

El producto emblemático de la cocina local es la mandioca, cuya presencia atraviesa todas las comidas del día. Como herencia directa de las culturas guaraníes, se consume hervida, frita, en harina o fécula, utilizándose tanto en platos sencillos como en preparaciones elaboradas que incluyen ñoquis y panes.

De la mandioca derivan platos fundamentales como la chipa tradicional, elaborada con almidón y queso, y el mbejú, una tortilla de fécula y queso, crujiente por fuera y tierna por dentro. La gastronomía regional se completa con clásicos horneados a base de maíz: la sopa paraguaya, que combina queso, leche y cebolla, y la chipa guazú, una preparación cremosa de choclo fresco, huevos y cebolla que cuenta también con una versión rellena con carne llamada “chipa so'o”.

Pero la gastronomía de Iguazú no puede entenderse únicamente desde Argentina. Las fronteras son políticas; los hábitos culinarios son culturales. Por eso muchos productos y preparaciones son compartidos con Paraguay y Brasil, conformando una identidad gastronómica regional que trasciende los límites nacionales.

Entre mercados gourmet, pesca de río y tradición

Si sabe dónde ir, Puerto Iguazú es una buena puerta de entrada a esa identidad. Allí se encuentra Yabuticaba, el mercadito de la selva. Se trata de un atractivo mercado gourmet donde encontrar dulces regionales, vinagres y licores elaborados con frutos de la zona. Hay además degustaciones de yerbas que ayudan a comprender mejor el universo del mate: se explican técnicas tradicionales de preparación y variedades como la yerba barbacuá, secada mediante un antiguo método guaraní que le aporta notas ahumadas y gran complejidad aromática. También tiene un espacio para probar tés -uno de los principales cultivos de la zona- y un restaurante con una buena propuesta de sabores locales: croqueta de surubí, reviro, chipa guazú, sopa paraguaya y mandioca.

La pesca de río ocupa un lugar destacado en varios restaurantes de la ciudad. Acqua y La Rueda son una referencia para quienes buscan surubí, pacú y otros pescados de la región tratados con sencillez y respeto por el producto. Mientras tanto, la llegada de La Cabrera confirma la consolidación gastronómica del destino. La reconocida parrilla fundada por Gastón Riveira eligió Puerto Iguazú para abrir una nueva sede, sumando una propuesta centrada en carnes premium y cocina argentina tradicional, un atractivo adicional para el visitante internacional.

También vale la pena acercarse a la Feirinha, uno de los espacios más populares de la ciudad. Allí, entre puestos gastronómicos y comercios, se mezclan locales y turistas —especialmente brasileños— para compartir cerveza, picadas, productos regionales y una atmósfera mucho más informal que la de los circuitos turísticos convencionales.





La cocina de los hoteles

Algunos de los hoteles más importantes de Iguazú se han convertido en protagonistas de la renovación gastronómica local y la buena noticia es que se puede acceder a sus restaurantes con reserva previa.

En Loi Suites Iguazú, ubicado en plena selva, la experiencia comienza desde el desayuno. Mbejú preparado en el momento, chipas, budín de yerba mate y jugos de frutas regionales permiten acercarse a los sabores del territorio desde temprano. En sus bares, Tiki Bar e Yvaga Bar, la coctelería incorpora fermentos de ananá, kombuchas, frutas tropicales y cítricos locales.

Su restaurante Naipí desarrolla un trabajo particularmente interesante de reinterpretación de la cocina misionera. Bajo el asesoramiento de Gunther Moros – ganador del Gran Prix Baron B en 2024 - y con la cocina a cargo de Hernán Díaz, aparecen platos como quibebé de zapallo andai, mbejú preto con sepia, surubí con costra de reviro, tartar de surubí, chipa guazú contemporánea, ravioles de surubí y postres elaborados con frutos locales: pitanga, yabuticaba y yacaratiá. El objetivo no es reproducir la tradición de manera literal, sino actualizarla sin perder su esencia.

Dentro del Gran Meliá Iguazú, con vistas privilegiadas sobre las Cataratas, la gastronomía ocupa un lugar central. El chef Ernesto Palomar trabaja con productores locales e incorpora ingredientes regionales en distintos formatos. En Merkado pueden encontrarse pescados de río acompañados por mandioca y yuca, además de una carta que combina influencias mediterráneas con productos del litoral. “Asador” se enfoca en carnes premium cocinadas a las brasas, mientras que Gala, Bar Merkado y Bar Amaro completan una oferta diversa que va desde pizzas napolitanas hasta tapas españolas y cócteles de autor. El rooftop, Alter, especialmente al atardecer, se ha convertido en uno de los lugares más buscados para disfrutar de la coctelería con vista a las Cataratas.

Por último, Perobal, el restaurante de Overo Lodge liderado por el chef Fernando Trump, ofrece una propuesta gastronómica profundamente vinculada al paisaje misionero. Sus ingredientes provienen de una granja propia con agricultura regenerativa y de pequeños productores locales, destacando en su carta pescados de río, mandioca, maíces y frutas tropicales. Utilizando técnicas como las brasas, ahumados y maduraciones al servicio del producto, su propuesta estacional Ara Cangí plasma esta filosofía en platos con pescados, carnes y frutos nativos. Asimismo, la coctelería sigue el mismo camino al incorporar flores, raíces y fermentos elaborados con elementos del entorno.





Qué buscar en la carta

Para quien quiera llevarse una auténtica experiencia gastronómica de Iguazú, conviene recordar algunos nombres: mandioca, mbejú, chipa, chipa guazú, sopa paraguaya, reviro, quibebé, surubí, pacú, dulce de yacaratiá, pitanga, yabuticaba y yerba mate barbacuá.

Las Cataratas son el gran espectáculo de la región. Pero detrás de esa postal existe una cocina que habla de selva, ríos, culturas guaraníes y fronteras compartidas. Aprender a reconocer esos productos es también una forma de conocer Iguazú. Y quizá una de las más memorables.



