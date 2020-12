El homenaje de Pablo Temes a los grandes directores de cine

La incensante actividad de Pablo Temes se desarrolla en varios sentidos. Por un lado, es el responsable de más de mil seiscientas tapas de la revista NOTICIAS y dos mil caricaturas que ilustran las columnas políticas del fin de semana en el Diario Perfil, una tarea que lo consagra como uno de los dibujantes más creativos de la Argentina. Además, diseñó para Editorial Perfil revistas y diarios como NOTICIAS, Luna y Diario Perfil.

Por otra parte, es el autor de una obra extensa como pintor, que incluye innumerables muestras y exhibiciones a solas y en compañía. Sus cuadros forman parte de importantes colecciones en el país.

Además, todos los años, para placer de los fanáticos de sus dibujos, crea un calendario en el que cada mes constituye un homenaje a un artista o personalidad notable en diferentes disciplinas. Este año, las estrellas de su trabajo son los directores de cine, doce figuras internacionales entre las que se destacan Francis Ford Coppola, Quentin Tarantino, David Linch y Steven Spielberg, entre otros. Los que quieran obtenerlo, pueden buscarlo en los kioskos junto con la edición del Diario Perfil de este fin de semana en forma totalmente gratuita.

NOTICIAS: ¿Por qué eligió este año a directores de cine para su calendario?

Pablo Temes: Yo elijo todos los años un ítem. La primera edición fueron escritores argentinos, en la segunda propuse la idea de tener a los argentinos más representativos a nivel mundial como Messi, Maradona, Evita y otros. En 2019 y 2020 me dediqué a los músicos y en este último me incliné por los directores de cine, luego de pensarlo bastante.

NOTICIAS: ¿Cuál es el criterio para seleccionar a los doce artistas?

Temes: El criterio es un poco arbitrario, mediático y también tiene que ver con la fisonomía de cada personaje para dibujarlos. Es una selección bastante personal.

NOTICIAS: ¿Cuál es su director favorito?

Temes: Te puedo decir los que más me gustó dibujar y esos son: Quentin Tarantino, Stanley Kubrick, Ridley Scott y el director japonés, Akira Kurosawa.

NOTICIAS: ¿Cómo imagina el calendario 2021?

Temes: No estoy seguro, pero en un futuro se vienen los pintores. Aunque es complejo, la gente conoce a los más mediáticos, como Pablo Picasso y Vincent Van Gogh.

NOTICIAS: ¿Le molesta que haya una generación de grandes artistas que no tengan el reconocimiento masivo que se merecen?

Temes: Hubo grandes caricaturistas que se murieron en silencio, sin reconocimiento y eran de los mejores. Para ser conocido hoy, hay que ser mediático.

NOTICIAS: ¿Le molesta el protagonismo que tomó la tecnología en el mundo artístico?

Temes: No, para nada. Pero el avance tecnológico del hombre dejó en la banquina a un montón de trabajadores. Es cierto que el objetivo es darle beneficios a las personas, pero termina haciéndolas un poco prescindibles. En el arte, el trabajo se está haciendo cada vez más acotado y lo hace cualquier persona que no es artista pero se da maña con los programas. Antes se necesitaba más destreza. En mi caso, estoy cansado de aprender programas nuevos, prefiero pintar cuadros como hace seiscientos años.

NOTICIAS: ¿La pandemia puso de relieve la crisis cultural?

Temes: El problema cultural es anterior a la pandemia. Lo que sí pasó con el aislamiento es que se aceleró todo y puso a todos frente a una situación de pesadilla que jamás hubiéramos imaginado. Pero empezó, mínimo, hace diez años.

Confinamiento. Aislado en su casa desde marzo porque pertenece al sector de la población en riesgo, el director general de Arte del Grupo Perfil admite que este tiempo lo tuvo más activo que nunca y lo obligó a adaptarse al trabajo online. “Tocaba la guitarra o pintaba. De todas maneras, en mi caso, rescato cosas positivas de estar encerrado”, afirma.

NOTICIAS: ¿Cómo le afectó la cuarentena en lo personal y en su profesión?

Temes: Tengo la suerte de tener una casa amplia, que influye mucho a la hora de hacer un aislamiento. Soy muy inquieto y siempre busco algo para hacer. Creo que si me hubiese tocado en un mono ambiente, al mes me muero. En cuanto al trabajo, se incrementó mucho más y pasaba noches en vela imaginándome los dibujos que podía hacer al otro día. La cabeza no me paraba y el celular no tenía horarios criteriosos. Era las 24Hs.

Apego. Es fanático del deporte, perfeccionista nato, pero se define como un “lector vago”. Asegura que su relación con NOTICIAS es como la de un padre con un hijo, porque estuvo desde el lanzamiento del semanario en 1989. Entre sus tapas favoritas se destaca una de la época del gobierno de la Alianza con De la Rúa “Basta de siesta”, era el título y en la imagen estaba el entonces presidente durmiendo en pijama. “Esa es la que siempre recuerdo mucho porque causó revuelo en la Casa Rosada”, dice su creador.

NOTICIAS: ¿Ser incorrecto debe ser una cualidad en el artista?

Temes: Sí, totalmente. Por eso hay una buena fusión con NOTICIAS porque también es políticamente incorrecta. No hay que ser tibio para hacer las ilustraciones. Las mejores caricaturas son las que hacés con más maldad. Cuando más bronca le tenés al personaje, la caricatura plástica sale mejor.

NOTICIAS: ¿Qué caricaturas son las que más le cuesta realizar?

Temes: Es difícil hacer la caricatura de una mujer, en general. El rostro masculino se presta para más para este tipo de dibujo.

NOTICIAS: ¿Cuáles fueron los personajes que más dibujó?

Temes: Cristina Kirchner es de la que más dibujé. Después le sigue Carlos Menem y, en tercer lugar, Mauricio Macri. A Macri siempre lo dibujaba desnudo. En mis obras me gusta que la gente vea más que lo físico de cada personaje y vaya más adentro, a la psicología. El objetivo es desnudarlo en relación a alguna de sus falencias.