El próximo viernes 27 de noviembre a las 18, el Fondo Nacional de las Artes (FNA) inaugurará en la Casa Victoria Ocampo (Rufino de Elizalde 2831, CABA) la exposición Jorge Abot: La pintura como territorio de la memoria. Bajo la curaduría del historiador y presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes, Sergio Baur, la muestra propone un recorrido por más de veinte pinturas creadas por el artista porteño entre 1984 y 2011.

Nacido en Buenos Aires en 1941, licenciado en Sociología por la UBA y formado en las artes plásticas junto a Demetrio Urruchúa, Jorge Abot construyó una de las trayectorias más singulares de la abstracción contemporánea. Su obra se nutre de un diálogo sostenido entre su raíz rioplatense y los trece años que residió en Madrid durante las décadas de 1970 y 1980, período en el que además se especializó en diseño y comunicación visual.

Ajena a las urgencias de las tendencias pasajeras, la producción de Abot funciona como un espacio de sedimentación. Sobre el lienzo, el artista superpone capas de materia, manchas densas de color y sutiles fragmentos de periódicos que operan como huellas del acontecer cotidiano. Sin embargo, el eje vertebrador de su propuesta es la grafía: trazos rítmicos que remiten a alfabetos remotos, códigos cifrados y partituras musicales, donde la escritura abandona su sentido literal para convertirse en vibración y luz.

"Esta exposición invita a recorrer esa cartografía de la memoria que Abot construyó a lo largo de su carrera. Sus cuadros, rotundos y serenos, exigen una mirada detenida que logre desentrañar las grafías sepultadas bajo el color", destaca Sergio Baur en el texto curatorial. En sintonía con esa lectura, el recordado crítico español Francisco Calvo Serraller supo definir el trabajo del argentino como "una pintura que no acepta plegarse a los dictados del tiempo, porque ella misma lo contiene y expresa".

Por su parte, el presidente del Fondo Nacional de las Artes, Tulio Andreussi Guzmán, subrayó que la exhibición "invita a celebrar la capacidad del arte para expresar lo que nos hace humanos, despertar una conexión sensible en quien observa y dar lugar a una reflexión que amplía nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo".

Un diálogo familiar y sonoro en la inauguración

La jornada de apertura tendrá un fuerte componente interdisciplinario gracias a la participación activa de las hijas del artista, la escultora Natalia Abot Glenz y la compositora y pianista Florencia Abot Glenz. Durante el evento, se llevará a cabo una performance sonora en vivo con creación y dirección de Florencia, en la que los músicos Daniela Cervetto (percusión en escultura y piano), Leila Chab (clarinete), Daniel Bruno (trombón) y Valentín Salami (trompeta), recorrerán los distintos ambientes de la Casa Victoria Ocampo para vincular la música con las pinturas y con una pieza escultórica de Natalia.

En simultáneo, el FNA dejará inaugurada Esculturas IV, muestra curada por la directora de Artes Visuales del organismo, María Silvia Corcuera, que reúne trabajos de Natalia Abot, Nito Anello, Carmen Dardalla, Isabel de Laborde, Desiree Deridder, Melina Lo Bue, Daniel Papaleo, Pablo Reinoso, Patricia Teran y Leo Vinci.

Datos útiles para el público

· Inauguración: Viernes 27 de noviembre de 2026, a las 18 h.

· Lugar: Casa Victoria Ocampo (Rufino de Elizalde 2831, Barrio Parque, CABA).

· Visitas: Hasta el 17 de febrero de 2027, de lunes a viernes, de 11 a 19 h.

· Entrada: Libre y gratuita.