Jorge Fernández Díaz: Un libro sobre el padre que triunfa en España

La última novela de Jorge Fernández Díaz, “El secreto de Marcial”, que acaba de llegar a las librerías argentinas, arrancó su camino con el pie derecho. El 6 de enero recibió en Barcelona el premio Nadal, uno de los más prestigiosos de España. Y luego, recorrió el país de la mano de su autor, en presentaciones numerosas y emotivas, repletas de grandes amigos y colegas.

El personaje central de la novela es Marcial, padre del escritor, quien ya había elegido como protagonista de uno de sus libros más exitosos, “Mamá”, a su propia madre, Carmina. Aquí, la historia adopta matices diferentes, porque el texto intenta desentrañar los secretos de una personalidad inasible y de recorrer el laberinto de un vínculo, el de padre e hijo, que no fue fácil.

“Fue una gira impresionante, di más de 80 entrevistas -contó Jorge Fernández Díaz a NOTICIAS, por teléfono-. Madrid, Barcelona, Galicia, Sevilla, Valencia, Bilbao, Oviedo. En Oviedo hicimos una presentación tremendamente conmovedora. Venía de los pueblos la gente con los ejemplares de 'Mamá' de hace 20 años, firmados por mí. Y venían de nuevo para que les firmara 'El secreto de Marcial'. Fue una gran emoción”.

Otra presentación, en Madrid, en el espacio de la Fundación Telefónica, reunió a grandes figuras del periodismo y el arte. Alex de la Iglesia, Víctor Manuel, Sergio del Molino, Oscar Martínez, Sergio Ramírez, Edu Galán, los directores del diario ABC y Carlos Cue del diario El País; lo aplaudieron en la primera fila. Días después, junto a su amigo Juan Cruz, Fernández Díaz mantuvo una larga charla frente al público en que la que ambos desgranaron los temas de la novela: los vínculos, el cine, los secretos, las despedidas.

Este viaje por España del autor y su novela es, como descubrirán los lectores, otra forma de cerrar la historia del vínculo profundo con Marcial. “Lo más conmovedor es que mi padre me dio por perdido cuando descubrió que yo quería ser escritor. Y siempre quiso volver a España. Se dio la casualidad de que volvió convertido en una novela. Esto es muy emocionante para mí”, declara Fernández Díaz.

Recepción

El antiguo prestigio del Nadal permitirá que el talento de Jorge Fernández Díaz se vuelva más visible que nunca en España. El premio, que distingue obras inéditas, y que ganaron grandes escritores como Juan José Saer y Manuel Vicent, es un sello de calidad indiscutible. Y aunque las novelas de Fernández Díaz han tenido siempre una muy buena acogida en España, es probable que este libro personal y reflexivo, termine de sellar el romance del escritor argentino con el público ibérico. “Ojalá este premio Nadal, tan merecido, tan necesario, haga que los lectores españoles se familiaricen todavía más con la obra amplia, fascinadora, enorme en calidad y contenidos, de este gran escritor que honra nuestra lengua y nuestra inteligencia desde el otro lado del Atlántico”, definió con exactitud su amigo Arturo Pérez-Reverte, destacando la importancia que el Nadal podía tener para un acercamiento definitivo de Fernández Díaz con el público español.

En cuanto a las críticas a “El secreto de Marcial”, han sido muchas y muy buenas.

“Es un libro excelente. Alguien que comprende quién fue su padre a ras de suelo (…) difícilmente caerá en la seducción del resentimiento”, dijo el escritor y periodista Sergio del Molino en el diario El País. “Todo encaja y el silencio, la trivialidad y las incógnitas que envuelven al padre obtienen para el autor —y para el lector— su satisfacción, aunque esta no pertenezca al reino solar de las certezas, sino a las tierras de penumbra de la ambigüedad de la mejor literatura”, escribió Domingo Ródenas en el suplemento cultural “Babelia”.

Como su padre que regresó en las palabras de su hijo al país donde nació, Fernandez Díaz se remonta a sus orígenes, armado con la mejor herramienta: su literatura.

Fragmento/ Una página

“La corta vejez de mi padre (…) fue no obstante reparadora: en la adolescencia, al descubrir que quería ser escritor me dio por perdido, pero luego de una reconciliación tardía tuvimos una serie de acercamientos afectivos que sanaron por completo aquellas mutuas laceraciones. Al verlo dormido para siempre en la camilla, me prometí a mí mismo revisar mis deseos más íntimos -los amorosos y los vocacionales-, y eso significó en principio disolver mi primer matrimonio y encarar una nueva fase literaria. Fue también una rebelión contra los mandatos de mi madre, que se disgustó mucho por el divorcio. Aquella contrariedad desató a su vez una crisis entre nosotros más o menos asordinada, aunque por suerte el enojo no llegó a mayores. Carmina, al contrario que Marcial, siempre fue mi interlocutora más fiel, y entonces yo sentí claramente que ella comenzaba a morir justo cuando dejó de serlo: cuatro años antes ya se notaba que la demencia senil deterioraba su tremenda lucidez y que empezaba a abandonarme. Tuve tantas despedidas desde entonces que al final cuando falleció todo había sido cosido y saldado. He escrito muchísimas páginas sobre mi madre y todavía la echo de menos, pero ni una sola vez durante toda esta nueva orfandad ingresó en mis sueños nocturnos. En cambio, Marcial sigue siendo una rara presencia constante en ellos(...)”. “El secreto de Marcial”, capítulo 1.