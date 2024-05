La felicidad de leer a Paul Auster

El mundo literario estaba atento al estado de salud de Paul Auster, en los últimos tiempos, consciente de que el cáncer que padecía se había agravado. “Estuve en silencio porque el territorio aquí en Cancerland ha estado confuso y traicionero. El paciente, y yo con él, hemos viajado en línea recta, demorados y revueltos en círculos. No hemos logrado alcanzar la frontera del país”, escribía su mujer Siri Hustvedt en Instagram, en agosto del año pasado.

En estos meses, aquí y en el mundo se publicó su última novela, después de muchos años en los que Auster no escribió ficción. En “Baumgartner”, que se transforma hoy en su legado literario, el personaje es un hombre mayor, que sufre la pena por sus pérdidas y se prepara con humor para vivir el último tramo de su vida.

Auster, uno de los escritores fundamentales en la narrativa norteamericana del siglo XX (tan pródiga en escritores geniales) fue el autor favorito de toda una generación de lectores con su novela “Leviatán”, su “Trilogía de Nueva York” y su película “Cigarros”.

Nació en Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos, el 3 de febrero de 1947. Estudió literatura en la Universidad de Columbia y vivió en París. Su primera novela se publicó en 1982 y se llama “Jugada de presión”. A ella le siguieron títulos famosos: “El palacio de la luna”, “La música del azar” y en los últimos años, “Sunset Park” y la voluminosa “4 3 2 1”. Escribió ensayos, poemas y libros de memorias. En “Un país bañado en sangre”, el anteúltimo de sus libros publicado en la Argentina, hizo un alegato desgarrador en contra de la tenencia de armas. Con su enorme pericia narrativa, describió un escenario en el que matar es la marca de la desesperación que provoca un sistema que acorrala a las personas.

The New York Times tituló en el día de su muerte “Paul Auster, The Patron Saint of Literaty Brooklyn” (Paul Auster, el santo patrón del Brooklyn literario), en referencia al territorio que fue inspiración en toda su literatura.

Casado con dos grandes escritoras, Lydia Davis y Siri Hustvedt, sufrió en 2022 la tragedia de la muerte de su hijo, Daniel Auster, por sobredosis, mientras era investigado por homicidio involuntario de su propia hija de 10 meses.

Paul Auster escribió decenas de novelas y ensayos. Hizo películas y poemas. Fue galardonado con los premios más importantes. Fue recibido con cariño en todos los países del mundo, entre ellos Argentina, que visitó por última vez en 2018, para presentarse en la Feria del Libro.

Dice Baumgartner, su personaje final: “Recuerda este momento, acuérdate de él durante el resto de tu vida, porque nunca te ocurrirá nada más importante que lo que te está pasando ahora mismo”.

La literatura de Auster nos ha deparado, a muchos, esa clase de momentos de felicidad.