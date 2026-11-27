“El jaguar, al poseer la fortaleza de todos sus agnados y ser vestigio de escritura, es el Dios del universo: el jaguar, en su perfección, da luz a las estrellas en la jungla de la noche.”

“Pueblos muy antiguos, perdidos en el tiempo, viajaron sobre su lomo para cruzar de madrugada los países de los muertos. El jaguar era también el destructor de cosmogonías, el fulgor de la mañana y el más oscuro de los soles. Se sabe por escrito que un día volverá para beberse nuestra sangre y fundar un nuevo hombre con los cuerpos corrompidos.”

“Pese a lo que se piensa, el jaguar es un animal múltiple y preciso. Si se le mira con sigilo, justo antes de atacar, es posible distinguir el contorno de su ausencia, su tiniebla inmaculada: aparece la pantera.”

El fragmento anterior pertenece al libro “Tundra” de Rafael Toriz (Xalapa, México, 1983), publicado por Ediciones para llevar en octubre de 2026, Ciudad de México. El mismo se presentó en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires el pasado miércoles a las 17 hs. Acompañaron al autor con comentarios a la obra, la investigadora Alejandra Laera y Mariana Lerner, editora de Ripio. Pero la referencia literaria merece otra cita, en este caso del capítulo Mariposa de obsidiana:

“Conocida como Iztpapálotl o Rothschildia Orizaba, la mariposa de obsidiana fue siempre el ojo sin párpado de la noche.”

“Livianísima y pesada como la culpa y el suspiro, en otros tiempos —antes de extinguirse— fue venerada como diosa de la guerra, del parto y la tristeza. La mariposa de obsidiana era un animal melancólico de aterradora belleza que nacía en las garras de los jaguares y moría ineluctablemente en la boca de los ancianos.”

Toriz, cuyo trabajo periodístico tuvo lugar en el Suplemento Cultural de Perfil Diario, ha sumado a su trayectoria como poeta, narrador, ensayista, crítico cultural y traductor, el no menos desafiante rol de curador de arte. En este sentido Tundra enlaza ese trabajo de observación y reflexión, entre lecturas y pensamiento crítico, con la exposición y disposición escenográfica de la escritura en tanto la obra de artistas, tanto mexicanos como argentinos. Y, además, este libro pone en juego la trascendencia del lenguaje que nos pertenece y conforma, define, más cuando participa del infinito espacio natural, que también puede evocarse como cuencas, sierras, selvas alejadas, rías inaccesibles, en un silencio de donde emerge esa pequeñez humana que nos hace presa y victimarios de todo ecosistema.

De hecho, Rafael Toriz no solo habla como escribe, también hace de la exposición oral y el diálogo una forma estética colaborativa. Así, el público argentino tiene dos oportunidades de escuchar sus relaciones teóricas y prácticas en dos eventos próximos. El primero, el próximo miércoles 2 de diciembre, a las 19 hs., dictará la conferencia “Espejos de Obsidiana: elementos mágicos en el México moderno”, en el Museo Nacional de Bellas Artes -sala 36 del primer piso-, Av. del Libertador 1473, Buenos Aires. La entrada es libre y gratuita.

Esta propuesta incita a explorar los lazos entre el arte, la literatura y la magia en el México moderno, con el foco en artistas de la vanguardia surrealista como Leonora Carrington y Remedios Varo. También realizará un análisis de los libros “El arte mágico”, de André Breton, y “Supervivencias de un mundo mágico”, de la arqueóloga y pensadora Laurette Séjourné.

El segundo es el diálogo titulado “Genealogías de la insurgencia vegetal: de los herbarios mesoamericanos a la botánica táctica”. Tendrá lugar el sábado 5 de diciembre a las 16.30hs, con entrada libre, en Fundación Proa, Av. Don Pedro de Mendoza 2073, La Boca, Buenos Aires.

El desarrollo de la propuesta es el siguiente: “En un presente asfixiado por el cinismo corporativo y el despliegue de la inteligencia artificial, el proyecto de residencia Simbiosis & sabotaje de Nicolás Rodríguez en PROA21 opera como un manifiesto táctico que funde la ciencia ficción con el activismo telúrico. Esta charla entre el artista y el ensayista, narrador y crítico cultural Rafael Toriz aborda la figura de la semilla como nave espacial microscópica y dispositivo de resistencia en pos de nuevas ontologías de la tierra. El recorrido inscribe esta práctica contemporánea en una extensa genealogía del saber botánico americano: desde la catalogación y el conocimiento farmacológico de los herbarios mesoamericanos registrados por Bernardino de Sahagún, pasando por el uso sagrado de las plantas maestras y la micología ritual de María Sabina, hasta la sacralidad política del maíz como arquitectura de lo común y la memoria insurgente del zapatismo. Con la mirada puesta en la tecno-magia, los saberes de las curanderas y la persistencia del micelio como red de subversión, proponemos discutir cómo el arte contemporáneo puede dejar de contemplar pasivamente las ruinas del capital para comenzar a cultivarlas y desbordarlas mediante una nueva arcadia verde.”

Cabe agregar que Nicolás Rodríguez (1986), es artista visual. Trabaja en instalación, objeto, cerámica, pintura y acción, indagando en el trabajo manual y las prácticas cotidianas. Formado en la Universidad Nacional del Arte (UNA), realizó el Programa de Artistas de la Universidad Torcuato Di Tella (2021-2022) y el Programa PAC (2018). Su obra integra colecciones públicas y privadas. Actualmente forma parte del Programa de Residencias de PROA21 con su proyecto Simbiosis & Sabotaje. También, vive y trabaja en Buenos Aires.

Pero vale aclarar algo más, que es la riqueza en la experiencia de Rafael Toriz, quien cuenta con sólidas nociones sobre el mercado del arte latinoamericano, su problemática curatorial, escala comercial y caudal simbólico institucional. El vínculo crucial es el conocimiento del arte contemporáneo mexicano, que es mucho más que los emblemas muralistas y la innegable trascendencia de Kahlo. La Tundra está con vida, se defiende de la extracción, la intrusión y desvalorización colonialista. Como nuestra lengua.

Así, corresponde sumar esa experiencia concreta de Toriz: fue asesor del Fondo de Cultura Económica -FCE- en Argentina (2015-2018) y director de Artes Visuales y Exposiciones de la SRE de México (2023-2024), donde tuvo a su cargo la Dirección General de Diplomacia Cultural. Fue curador de la sección Estado Invitado en Salón ACME y curador invitado del Festival Internacional Cervantino. Actualmente se desempeña como enlace diplomático en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, donde conduce el programa Netaficción.