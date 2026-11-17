“Felices aquellos cuya vida no ha probado los males. Porque no hay calamidad que deje de abatirse sobre toda la raza de aquellos a quienes un dios sacude la casa”. La cita de Sófocles da título al último libro de Eugenia Almeida, “Un dios sacude la casa”, su primer volumen de cuentos, que acaba de publicarse.

Para quienes no conozcan a esta escritora cordobesa que nació en 1972 y que además es periodista y docente, vale la pena destacar que es una de las autoras más interesantes de la literatura argentina actual. Cada una de las cuatro novelas que ha publicado -“El colectivo”, “La pieza del fondo”, “La tensión del umbral” y “Desarmadero” (Edhasa)-, han recibido premios importantes en España y en Francia. También escribió un volumen de poesía, “La boca de la tormenta”, y el ensayo “Inundación” que los críticos argentinos premiaron unánimemente en la Feria del Libro en 2022.

Muchos podrían tentarse en definir la literatura de Almeida como “policial”, pero los ladrones y policías que protagonizan su narrativa empujan las situaciones de sus relatos hasta un borde filosófico que además de violencia contiene incertidumbre y fragilidad. Su lenguaje poético y sus tramas exactas precipitan mecanismos irreversibles. Las calles laterales y la soledad del campo son el paisaje preferido de sus historias.

“En mi propia escritura, cuando siento que hubo un acierto, la sensación es que pasó un poco a espaldas mías”, dice cuando le preguntamos cómo son las palabras con las que quiere describir lo que imagina.

En esta nota, nos cuenta cómo escribió “Un dios sacude la casa”, un libro distinto en su trayectoria literaria, hecho de pequeñas escenas, intuiciones y, en algunos casos, también de esperanza.

Noticias: ¿Cómo empieza a escribir cada relato? ¿Qué aparece primero, una imagen o una idea?

Eugenia Almeida: Nunca se trata de una idea. Puede ser una imagen o un tono, una voz. En este libro se trató, sobre todo, de voces. Algo que aparece, irrumpe. Para mí gran parte del placer de la escritura es ir por atrás de esas voces, tratar de hacer un registro de lo que traen. Otras veces, aparece una imagen. Algo que no tiene demasiado sentido para mí. Y el trabajo consiste en seguir mirando esa imagen hasta que algo, un detalle mínimo, se mueva. Ahí llega la historia.

Noticias: Usted es una escritora de novelas. Algunas de sus novelas recibieron premios importantes y han sido muy leídas. ¿Cómo nació “Un dios sacude la casa”? ¿Qué lo diferencia de las novelas?

Almeida: "Un dios sacude la casa" fue algo así como un juego privado, íntimo. Tengo una decena de cuentos publicados en revistas, diarios o antologías pero siempre habían surgido a pedido. Y esa dinámica me gustaba. El responder a un pedido que llegaba de afuera. El juego esta vez fue hacerme yo ese pedido. Y tratar de responder. Me es un poco difícil señalar diferencias o similitudes con mis novelas. Creo que el género del cuento tiene otro pulso y otro tono que, indefectiblemente, te lleva a otro lugar. En el momento de la escritura son mundos muy diferentes para mí. Justamente por ese pulso interno que ofrece el género.

Noticias: “Un dios sacude la casa” alude a una causa exterior que precipita las desgracias. Esta causa externa que desencadena sucesos irremediables está en el origen de sus novelas y sus cuentos. Si tuviéramos que definir su literatura, ¿podríamos decir que la incertidumbre y el desamparo son el tema central de tus libros?

Almeida: Es muy difícil para mí determinar si la desgracia -cualquier desgracia- viene del exterior, del interior o si va cruzando ambos mundos. Quizás, ese dios que sacude la casa seamos nosotros. Pienso en Georges Simenon, uno de mis autores preferidos. Él sabe manejar a la perfección esa mezcla imposible que hace que la desgracia se precipite: algo afuera y algo adentro. En relación a tu pregunta sobre la incertidumbre y el desamparo como temas centrales en mis libros, diría que más la incertidumbre que el desamparo porque a veces la incertidumbre puede traer refugio.

Noticias: En relación con la pregunta anterior, la vida de su personaje del cuento “Sereno”, se “sostiene en puros rituales”. ¿Son los rituales los que nos defienden del azar?

Almeida: El personaje de "Sereno" para mí es muy especial. Es alguien que logra resistir, en sus propios términos, a un mundo que ha cambiado y que parece dejarlo fuera. Su soledad es una soledad viva, llena de cosas que iluminan. Y es justamente esa soledad la que puede llevarlo a un encuentro. Más allá de eso, creo que no hay defensa frente al azar, no hay protección posible ante la incertidumbre. Quizás por eso los rituales nos dan un sostén, una cierta intimidad con nuestro modo de estar en el mundo. Dejar que suene una música que es propia, más allá de que afuera haya tormenta o tempestad.

Noticias: En “Canaleta” un malentendido desata el desborde de los vecinos y en “Sangre” un rumor termina en la muerte. ¿Es la naturaleza de la violencia un tema en el que le interesa profundizar?

Almeida: La naturaleza de la violencia es algo que me interesa mucho pensar, conversar, debatir. La violencia exterior, la que puede venir desde un gobierno, pero también la violencia mínima que construimos cada día. La violencia como posibilidad que no es ofrecida a cada paso. ¿Cómo hacer para no entrar en esa dinámica que nos imponen todo el tiempo? ¿Cómo hacer para dejar de reproducirla? ¿Cómo restarse de esos mandatos de odio? Sí, creo que siempre estoy pensando un poco en eso.

Noticias: La gente más indefensa es protagonista de sus narraciones, pero también hay muchos policías. ¿Por qué?

Almeida: Creo que la presencia de personajes que trabajan como policías es uno de los modos en los que -sin pensarlo- me hago preguntas sobre ciertas instituciones y cómo algunas personas pueden cambiar algo de esas instituciones o, por el contrario, reforzar y potenciar la violencia que las habita.

Noticias: Aún en los relatos más ligados al policial, la poesía aparece en una imagen o en las palabras de un personaje. ¿Cómo describiría el lenguaje de su literatura?

Almeida: Creo que me sería imposible describir qué es lo que hace el lenguaje cuando escribo. Y ahí, en ese misterio, está quizás lo que más me gusta de escribir. Como lectora, sí que puedo señalar algo en autores que admiro, en Schweblin, en Duras, en Luiselli, en Müller, en Lispector. Detenerme en un párrafo y decir "aquí hizo algo imposible en su belleza". En mi propia escritura, cuando siento que hubo un acierto, la sensación es que pasó un poco a espaldas mías. Que yo sólo estuve atenta a transcribir ese refucilo que apareció. Algo de la potencia del lenguaje que funciona más allá de nuestra voluntad.