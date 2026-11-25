¿Qué lleva a una sociedad a depositar sus expectativas de futuro en un dirigente autoritario? ¿Por qué millones de ciudadanos pueden identificar en un movimiento extremista una alternativa de renovación política, incluso cuando sus postulados amenazan los fundamentos de la democracia? Esas preguntas atraviesan “Votar a Hitler. Alemania, 1933”, el libro del historiador estadounidense Peter Fritzsche que acaba de publicar Siglo XXI Editores en la Argentina. En un contexto internacional marcado por el crecimiento de las derechas radicalizadas, los discursos nacionalistas y el cuestionamiento de las instituciones tradicionales, el ensayo recupera uno de los episodios más decisivos del siglo XX para examinar las condiciones sociales, políticas y culturales que hicieron posible el ascenso del nazismo.

Con 128 páginas, el volumen integra la colección Clásicos 60 y propone una mirada que se aparta de algunas explicaciones convencionales sobre la llegada de Adolf Hitler al poder. Su punto de partida es una pregunta incómoda: ¿el respaldo electoral al nazismo respondió exclusivamente al antisemitismo, al resentimiento por la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial y a la desesperación económica, o también estuvo alimentado por la expectativa de una vida mejor? Fritzsche indaga en los motivos que llevaron a una porción significativa de la población a reconocer en Hitler la posibilidad de un cambio radical, después de años de inestabilidad y frustración.

La dimensión electoral permite comprender la magnitud de aquella transformación. En 1928, el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán había obtenido apenas el 2,6% de los votos. Cinco años después se había convertido en la principal fuerza política del país. Sin embargo, el dato requiere una precisión histórica. En las elecciones parlamentarias del 5 de marzo de 1933, realizadas bajo un clima de intimidación y persecución política, el partido consiguió el 43,9%, sin alcanzar la mayoría absoluta. Hitler había sido nombrado canciller el 30 de enero por el presidente Paul von Hindenburg, mediante los mecanismos constitucionales de la República de Weimar. La posterior destrucción del sistema democrático se produjo a través de una combinación de violencia, manipulación institucional y concentración del poder.

El interés del trabajo de Fritzsche reside precisamente en analizar qué ocurrió en la sociedad alemana para que semejante proyecto adquiriera legitimidad y adhesión. La crisis económica, el desempleo, la polarización ideológica y el descrédito de los partidos tradicionales conformaron un escenario propicio para la aparición de una fuerza que se presentaba como alternativa al orden establecido. El nazismo consiguió articular nacionalismo, promesas de reconstrucción, reivindicaciones sociales, propaganda y una retórica de pertenencia colectiva. No se trataba solamente de ofrecer respuestas a una sociedad golpeada, también de construir un horizonte emocional en el que millones de personas pudieran imaginar un futuro diferente. Esa capacidad de transformar el malestar en identidad política constituye uno de los aspectos centrales de la investigación.

La reedición adquiere una particular actualidad frente a la efervescencia de las derechas radicalizadas en distintas democracias occidentales. El crecimiento de fuerzas nacionalistas, la expansión de discursos contra las élites políticas, la desconfianza hacia los medios de comunicación y el cuestionamiento de los consensos institucionales volvieron a colocar en el centro del debate la relación entre representación democrática y autoritarismo. Las experiencias electorales de partidos como Alternativa para Alemania (AfD), los avances de movimientos populistas europeos y la creciente polarización social muestran que esas tensiones no pertenecen exclusivamente al pasado.

La lectura de Fritzsche, sin embargo, no propone establecer equivalencias automáticas entre el nazismo y los movimientos políticos contemporáneos. Su aporte consiste en ofrecer herramientas para reconocer determinados mecanismos históricos como la explotación del desencanto social, la construcción de enemigos internos, la promesa de una recuperación nacional y la capacidad de convertir la frustración colectiva en adhesión política. También invita a observar cómo las democracias pueden debilitarse desde sus propios procedimientos cuando sus instituciones pierden legitimidad y sus actores dejan de reconocer los límites del sistema.

Nacido en Chicago en 1959, Peter Fritzsche es doctor por la Universidad de California en Berkeley y profesor de Historia en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, donde desarrolla su actividad académica desde 1987. Especialista en historia europea moderna, Alemania, nazismo y memoria histórica, ha dedicado buena parte de su trayectoria a estudiar la relación entre sociedad, cultura y política durante el Tercer Reich.

Con “Votar a Hitler”, Siglo XXI incorpora a su catálogo una investigación que excede el interés historiográfico y se proyecta sobre las discusiones políticas del presente. Su principal advertencia no está dirigida únicamente a quienes estudian el pasado alemán, sino también a las sociedades que consideran irreversible la estabilidad de sus democracias. Porque comprender cómo una mayoría relativa pudo respaldar un proyecto que terminó suprimiendo las libertades exige mirar más allá de los líderes y sus discursos: obliga a preguntarse qué expectativas, temores y frustraciones hicieron posible que una promesa de transformación se convirtiera en el comienzo de una catástrofe.