Cuantos trofeos al mejor jugador tiene Lionel Messi

Lionel Messi fue consagrado como Mejor Jugador del Mundo el lunes 27 de febrero con el premio The Best, otorgado por la FIFA. El presidente de la entidad, Gianni Infantino, fue a obsequiar el galardón al rosarino en la gala que se realizó en Paris. Es la segunda vez que “La Pulga” recibe el codiciado trofeo.

A nivel colectivo, Messi ha conseguido 35 títulos con el FC Barcelona, siendo diez los de La Liga, siete de la Copa del Rey, ocho en el desafío de la Supercopa de España, cuatro en la prestigiosa Champions League, tres en las competencias de la Supercopa de Europa y tres del aclamado Mundial de Clubes.

Tras la Copa del Rey conquistada en la temporada 2020/21 de la mano de Ronald Koeman, el delantero ya igualó a otra leyenda azulgrana como Andrés Iniesta (39) y ahora su gran reto es superar la marca del brasilero Dani Alves (45), jugador con el que coincidió durante ocho largos años en la capital catalana.

Con la selección albiceleste consiguió quitase una gran espina pendiente. Ganó el Mundial de Qatar 2022, además de la Copa América, sumado a un Mundial sub 20 y una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Además, puso el broche de oro con la victoria ante Italia en la Finalissima de la UEFA y la Conmebol. Su más reciente club, el PSG de Francia, ha logrado su primera Ligue 1 y su primera Supercopa.

Dentro del contexto ibérico, en la cantidad de Ligas españolas, el número alcanza los dos dígitos (2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18 y 2018/19). En cuanto, a las Copas del Rey (2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 y 2020/21) y la Supercopas de España (2005/06, 2006/07, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2013/14, 2016/17 y 2018/19), los números son más bajos, pero no menos imbatibles.

En los prestigiosos desafíos internacionales del continente europeo, el rosarino obtuvo cuatro Champions League (2005/06, 2008/09, 2010/11 y 2014/15), con el equipo catalán, y tres Supercopas de Europa (2009/10, 2011/12 y 2015/16). Los Mundiales de Clubes fueron su broche de oro con el Barcelona, consiguiendo tres gloriosas copas (2009/10, 2011/12 y 2015/16).

Sin embargo, Lionel Andrés Messi es considerado a nivel individual como una proeza de récords en sí mismo. El niño que practicaba la pelota en el club barrial de Abanderado Grandoli y entro a probarse en las inferiores de Newells Old Boys, es el jugador más galardonado en la historia del fútbol, con un total seis Balones de Oro, dos FIFA The Best, una FIFA World Player, seis Botas de Oro, cuatro UEFA Best Player, siete Trofeos Pichichi y un Golden Boy, entre otros trofeos individuales, además de obtener el reconocimiento a mejor jugador del Mundial de Qatar 2022.

Es la segunda vez que el “Messias” obtiene el flamante premio The Best, un galardón otorgado por los referentes más importantes y destacados del futbol internacional promulgado por la FIFA. A diferencia del Balón de oro, prestigioso premio que se comenzó a obsequiar en la década del 50 del siglo pasado, los premios de The Best se impusieron en 2015 y la primera vez que el capitán de la selección nacional la obtuvo fue en 2019.

por R.N.