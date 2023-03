Ana Zivkovic: De mediadora de conflictos a líder del Movimiento Mujer Potencia

Era 2019 cuando Ana Zivkovic, coach, articuladora y alquimista mental decidió poner en pausa su carrera profesional en Mediación de Conflictos, especializada en empresas familiares. “Fue en ese momento en que me pregunté cuál era la forma más eficiente de invertir mi energía para generar el mayor impacto posible en la sanación de la sociedad”, dice Ana. Y la respuesta no tardó en llegar. Trabajar con mujeres. “2020 y 2021 fueron años de ir muy hacia adentro para luego salir al mundo con lo que se conoce hoy como Movimiento Mujer Potencia. Un movimiento al servicio de la conquista de la libertad y autonomía de la mujer, un movimiento con consciencia de la necesidad de educarnos en lo que ser mujer implica con todo su potencial”, dice Ana.

- ¿Y de qué manera comenzó con este trabajo?

Primero, formándome. De joven mezclé carreras universitarias, que si bien no llegué a obtener un título me dieron mucha formación y sostén profesional. De adulta me formé como Coach Internacional especializada en Política y Poder, Gestión Emocional de Equipos y Formación en Constelaciones Familiares y Organizacionales, Especializada en Empresas Familiares, Mediadora (no abogada) en conflictos sociales y ambientales y Articuladora. A esto le sumé muchas terapias alternativas que tienen que ver con la gestión de la energía, chamanismo, mujer medicina, etc.

- Fue buscando el camino, por lo que se ve

Puesto en palabras de mi padre, mi problema es que me salgo de la norma. Soy una inconformista e inadaptada social, en el sentido de que me niego a adaptarme a una sociedad profundamente enferma. Soy madre de dos adolescentes, divorciada. Pase de ser la hija de papá a la mujer de marido. Post divorcio no sabía ni que sabor de helado me gustaba. Las mujeres desconectadas de nosotras mismas somos codependientes, sostenemos patrones inconscientes insalubres para nosotras y no nos desarrollamos en plenitud porque orbitamos alrededor de las necesidades o deseos de los demás en vez de apasionarnos con nosotras mismas y nuestros sueños. No estamos educadas para ser libres e infinitas.

- ¿Cuáles son los proyectos a futuro al mediano y largo plazo?

En mi cabeza tengo escritos nueve libros. Tres de ellos ya fueron bajados a papel: Manual para Pelotudas, Manual para Cagones y Manual para Parejas de Mierda. Los otros seis ya los voy a escribir. Necesito tiempo lineal. Me interesa editarlos.

- ¿Qué es Academia de Educación Mujer Potencia?

Es la revolución misma. Y lo estaré dando a conocer en breve en columnas que me han propuesto hacer para este mismo medio. La primera será sobre el juego, a veces peligroso e inconsciente, que se da entre el machismo y el feminismo. Pero como adelanto, y respuesta a la pregunta, se trata de una academia para mujeres al servicio de la conquista de la libertad y autonomía. Una oportunidad para comprender el don de sanar que tenemos, una vez que nos hemos sanado a nosotras mismas. Es un proyecto revolucionario y evolucionario. Para conocer más, mientras esperan mis columnas, pueden ir a https://www.instagram.com/p/CpIvJVwp-mh/?utm_source=ig_web_copy_link

www.anazivkovic.com

IG @soymujerpotencia

por CEDOC