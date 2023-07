¿Debemos consumir alimentos “para diabéticos”?

Es muy común ante el diagnóstico de Diabetes (ya sea gestacional, diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 salir corriendo a la dietética y comprar absolutamente todos los alimentos que en su rótulo digan “para diabéticos”, pero ¿están buenos esos productos?



La respuesta es: hay que leer toda la etiqueta del alimento.

Que un alimento no contenga azúcar no quiere decir que no vaya a subir la glucemia ni que sus otros ingredientes sean de buena calidad.

Entonces, ¿qué hacemos? ¡Lo más importante es aprender a leer la etiqueta! Acá te cuento algunas consideraciones:

Primero debemos leer cuáles son los ingredientes (siempre el que aparece primero es el que se encuentra en mayor cantidad en ese producto; el orden es decreciente), entonces muchas veces ese producto no tiene agregado de azúcar pero su primer ingrediente es harina blanca!!!! Cuando sabemos que es muy importante que los alimentos a consumir sean integrales.

Otra cosa que sucede habitualmente es que el azúcar se encuentra con otro nombres (lo hablaremos en la próxima nota) y resulta muy importante conocerlos para evitar errores.

Luego, debemos ir a la tabla de información nutricional (generalmente se encuentra en forma de cuadro) y observar la cantidad de fibras que ese producto contiene: cuanto más mejor!

¡No olvidemos leer las grasas! Intentemos que ese alimento no contenga grasas trans ni grasas saturadas.

Entonces, ¿debo comprar productos “para diabéticos”? Lo que debemos hacer siempre es leer muy bien la etiqueta antes de comprarlo, de esa forma evitamos errores y decepciones

¡Espero que esta nota te haya gustado!

Hasta la próxima.

Lic Sol Bettin

por CEDOC