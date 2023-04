Fer Leiva, la Abogada que llevó el derecho a un nuevo paradigma

Sos Abogada hace 30 años, ¿verdad?

¡Sí! Y hace más de 20 que tengo un estudio dedicado a la mediación y asesoramiento en derecho de familia.

Sin embargo, iniciaste un cambio de rumbo ¿cómo surgió?

La pandemia, más allá del encierro, trajo unos cuantos meses de feria; fue entonces que se me ocurrió crear Espacio Leiva en Instagram. Fue como abrir una ventana al mundo, desde la cual –casi sin darme cuenta- empecé a desplegar una faceta que no sabía que tenía.

¿Cuál es esa faceta que descubriste?

Me descubrí comunicando, empecé a hacer Lives, abrí un blog, hice un programa de radio, en fin, conecté con una versión creativa que me transformó y desde la cual, empecé a generar una nueva mirada del Derecho que me hizo notar que seguimos regidos por un paradigma que ya no nos sirve.

¿Cómo apareció la idea de un nuevo paradigma para la abogacía?

Este proceso personal, que incluyó conectar con otras disciplinas y empezar a estudiar coaching, me permitieron observar la profesión desde otra perspectiva. Desde que me recibí escucho las mismas quejas hacia un sistema que está colapsado; sin embargo, pese a que la mediación trajo un gran aporte a la hora de generar alternativas para resolver conflictos, seguimos instalados en el mismo lugar. Creo que es hora de ser protagonistas de un nuevo modo de ejercer la abogacía.

¿De qué se trata ese cambio que propones?

Entiendo que la sociedad necesita contar con más vías de pacificación y, en ese sentido, el ejercicio de la abogacía nos interpela a ser protagonistas de un cambio que traiga consigo el abordaje de los conflictos jurídicos desde un lugar en el cual se ponga énfasis en la búsqueda de soluciones y se deje a la instancia judicial como última opción.

Tu libro “Abogar es pacificar” ahonda en esa idea, ¿verdad?

Sí, el libro invita a reflexionar y cuestionar lo aprendido; propone soltar estereotipos y abandonar el viejo modo de ejercer la profesión para descubrirnos en una abogacía consciente, empática con el cliente y receptiva de nuestras propias necesidades. Desde mi mirada, nuestro rol, en la actualidad, es el de difundir derecho y luego acompañar en el diseño de acuerdos que permitan solucionar conflictos en la esfera extrajudicial.

¿Te parece que es un cambio posible a corto plazo?

¡Sin dudas! El antiguo modo de definir la abogacía ya no nos sirve; el desafío es animarnos a crear la profesión que queremos ejercer.Yo creo en la fuerza de los miles de abogados y abogadas que integran la comunidad Espacio Leiva, en sus ganas de aprender y en su capacidad para ser artífices de esta transformación. Y, desde ya, confío en mi convicción para acompañarlos.

