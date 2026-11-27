Zuccardi Valle de Uco y la Fundación Internacional Jorge Luis Borges presentaron una edición limitada de 5.000 botellas, un proyecto de las familias Zuccardi y Kodama. La propuesta recupera manuscritos, poemas y objetos personales del escritor para crear un diálogo entre dos expresiones de la cultura argentina y universal.

Hay vinos que expresan la identidad de un territorio y además, cuentan una historia. Borges Infinito reúne ambas dimensiones en un proyecto que encuentra en la literatura de Jorge Luis Borges y en la filosofía vitivinícola de Zuccardi Valle de Uco un punto de encuentro: la búsqueda de aquello que trasciende el tiempo y las fronteras.

La iniciativa propone un diálogo entre dos universos profundamente argentinos y, al mismo tiempo, universales. Por un lado, la obra de Borges, atravesada por la memoria, la eternidad y la idea del infinito. Por otro lado, la mirada de Zuccardi Valle de Uco sobre el vino, construida a partir de la interpretación del paisaje, los suelos y los tiempos de la naturaleza. Dos formas de explorar una identidad sin perder de vista su capacidad de proyectarse al mundo.

La etiqueta de Borges Infinito reproduce el «Soneto del vino» junto a manuscritos originales, la firma y referencias personales del escritor argentino.

La presentación tuvo lugar el último 24 de noviembre, Día del Vino Argentino Bebida Nacional con la presencia de José Zuccardi - segunda generación- quien compartió las características de esta edición especial, un vino 85% Malbec, 10% Cabernet Sauvignon y 5% Cabernet Franc, fermentado en vasijas de concreto y crianza en roble. “Este proyecto expresa una comunión de valores. Nos pareció realmente muy lindo la posibilidad de vincular estos dos universos” destacó Zuccardi.

La bodega argentina desarrolla una filosofía de trabajo que pone el foco en el origen y en la identidad de sus vinos. La investigación de los suelos, la comprensión de las condiciones climáticas y la búsqueda de la expresión más genuina del Valle de Uco constituyen los pilares de un proyecto vitivinícola que ha logrado posicionar a la región en el escenario internacional.

En este sentido, Borges Infinito representa una oportunidad para ampliar ese diálogo entre territorio y cultura. La mirada de Sebastián Zuccardi, tercera generación de la familia, aporta una interpretación contemporánea de ese encuentro, en el que el vino se convierte también en una forma de expresión cultural.

“Cuando nos sentamos a pensar este proyecto, queríamos que representara la identidad de Borges, para eso creímos que nada más íntimo que su propia letra y así seleccionamos una serie de manuscritos. Hubo un proceso para elegir cada palabra”, sintetizó Victoria Kodama, una de las hermanas que lleva adelante la Fundación y el legado del escritor.

Un homenaje desde la intimidad de su obra

Uno de los aspectos más singulares de Borges Infinito está en su identidad visual. Lejos de recurrir a representaciones convencionales o ilustrativas del escritor, el proyecto recupera materiales originales de su universo personal. En la etiqueta se reproduce el «Soneto del vino», uno de los poemas que Borges dedicó a esta bebida, sobre un fondo que incorpora uno de sus manuscritos originales. También están presentes su firma y referencias a objetos personales.

Presentación de Borges Infinito, el proyecto conjunto de las familias Zuccardi y Kodama que une literatura y vitivinicultura a 40 años del fallecimiento del autor. Foto: Jennifer Haslop (@haslopvisual) / Gentileza VERBO.

Detrás de esta propuesta hubo un trabajo de investigación y selección compartido entre ambas familias. Victoria Kodama participó en la búsqueda de manuscritos vinculados con el vino y acercó los materiales a Juan Ignacio Guzmán y su equipo, responsables de desarrollar la identidad visual. El resultado busca recuperar una dimensión íntima y humana del escritor, convirtiendo cada botella en un soporte de memoria y expresión artística.

La elección del «Soneto del vino» tampoco es casual. A través de este poema, la obra de Borges encuentra una nueva forma de acercarse a los lectores, en un contexto cotidiano y compartido: una mesa, una conversación y una copa. La literatura sale así de las páginas del libro para integrarse a una experiencia sensorial y cultural.

Una edición limitada, un encuentro que trasciende el vino

Con una producción de 5.000 botellas, Borges Infinito fue concebido como una edición especial y un objeto de colección. Su propuesta reúne el legado de una de las figuras fundamentales de la literatura universal con la trayectoria de una familia que ha hecho de la interpretación del territorio su principal búsqueda.

Zuccardi Valle de Uco y la Fundación Internacional Jorge Luis Borges lanzaron una partida limitada de 5.000 botellas a 40 años de la muerte del autor.

Más que un vino conmemorativo, el proyecto propone una manera diferente de acercarse a Borges y de poner en diálogo dos expresiones de la cultura argentina que comparten una misma vocación: crear obras capaces de perdurar y seguir despertando nuevas lecturas.

Porque, tanto en la literatura como en el vino, el tiempo no es solamente una medida: es también aquello que permite acercarse a nuevas dimensiones. Y en el universo de Borges, como en el de Zuccardi, siempre hay algo más por descubrir.