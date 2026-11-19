Miami llegará a Buenos Aires con una delegación de profesionales que trabajan diariamente en uno de los mercados inmobiliarios más observados por los inversores latinoamericanos. El próximo 24 de noviembre desde las 18.00, el Miami Real Estate Business Forum reunirá en Lex Tower a especialistas de distintas disciplinas para desarrollar una agenda que irá mucho más allá de la compraventa de propiedades. Financiamiento hipotecario, estructuras jurídicas, planificación patrimonial, alternativas migratorias y administración de inmuebles serán algunos de los grandes temas de una jornada que buscará acercar a empresarios e inversores argentinos las herramientas necesarias para comprender cómo funciona el negocio inmobiliario en Estados Unidos.

Los expositores internacionales no llegarán para ofrecer una mirada teórica sobre el mercado, sino para compartir su experiencia profesional en áreas que intervienen directamente en las operaciones de compradores extranjeros. Cada uno aportará una perspectiva diferente y complementaria sobre las decisiones que pueden determinar el resultado de una inversión.

La propuesta también incorporará una lectura del contexto económico internacional de la mano de Claudio Zuchovicki, quien tendrá una participación especial con su exposición “Contexto global. Economía real versus economía financiera”. Su intervención permitirá ampliar el análisis hacia las variables que condicionan los mercados, los movimientos de capitales y las decisiones de empresas e inversores.

El foro estará dirigido a quienes buscan conocer las particularidades del mercado estadounidense, evaluar alternativas de inversión o comprender qué aspectos deben contemplar antes de adquirir y administrar una propiedad en ese país.

Gastón Schneider y el desafío de conseguir financiamiento en Estados Unidos

Uno de los primeros interrogantes que aparece cuando un argentino evalúa comprar una propiedad en Miami es cómo financiarla. ¿Es necesario disponer de todo el capital? ¿Puede un extranjero acceder a un crédito hipotecario? ¿Qué porcentaje del valor del inmueble se puede financiar? ¿Qué documentación se exige y cuáles son las condiciones que determinan la aprobación?

Estas preguntas tendrán un espacio central durante el encuentro, con la participación de Gastón Schneider, socio director y cofundador de Nexos Invest y QKapital Group.

Su trayectoria está vinculada con la estructuración de capital, el análisis de riesgo y el financiamiento de operaciones inmobiliarias. Según su biografía profesional, intervino en operaciones de deuda inmobiliaria por más de US$ 2.000 millones, una experiencia que le permitirá abordar las herramientas financieras disponibles para compradores e inversores internacionales.

Schneider aportará la perspectiva de quienes trabajan en la arquitectura financiera de las operaciones. El análisis no se limitará a la posibilidad de obtener un préstamo, sino que contemplará las variables que deben evaluarse antes de comprometer capital, los costos del financiamiento y la relación entre el crédito y el rendimiento esperado de una propiedad.

En este segmento también tendrá protagonismo QKapital, firma especializada en financiamiento inmobiliario para compradores extranjeros. La compañía informa que los argentinos pueden acceder a préstamos de hasta el 70% del valor de una propiedad residencial o comercial en Estados Unidos, sujetos a las condiciones de aprobación correspondientes.

La posibilidad de financiar una parte importante de una adquisición abre un abanico de estrategias para quienes desean ingresar al mercado sin inmovilizar la totalidad de sus recursos. Sin embargo, cada operación exige analizar los requisitos, las tasas de interés, los plazos y la capacidad de pago del solicitante.

El foro permitirá poner estas cuestiones en perspectiva y explicar qué alternativas existen para los compradores latinoamericanos, cuáles son los pasos de una solicitud y qué aspectos conviene resolver antes de avanzar con una propiedad.

Sabrina Smulevich explicará una de las decisiones más importantes antes de comprar

Hay una pregunta que puede parecer secundaria cuando alguien encuentra el departamento o la propiedad que quiere comprar, pero que puede tener consecuencias patrimoniales durante décadas. ¿A nombre de quién conviene adquirirla?

La titularidad del inmueble y la elección de la estructura jurídica constituyen decisiones que pueden incidir en la tributación, la protección patrimonial, la exposición ante eventuales reclamos y la transmisión hereditaria.

Este será uno de los ejes de la presentación de Sabrina Smulevich, abogada habilitada en Florida y fundadora de Smulevich Legal Strategies, firma que cuenta con oficinas en Miami y Buenos Aires.

Su especialidad está vinculada con el derecho inmobiliario y la planificación patrimonial internacional. Durante el foro abordará las alternativas jurídicas que pueden utilizarse para adquirir propiedades en Estados Unidos y explicará por qué una decisión que muchas veces se toma en pocos minutos puede tener efectos durante toda la vida del activo.

Entre los temas previstos estarán la compra a título personal, la constitución de sociedades, los criterios para elegir una estructura jurídica según el perfil del inversor y las consecuencias que pueden aparecer al momento de vender o transmitir una propiedad.

También analizará los cambios normativos y fiscales, los errores frecuentes que pueden resultar costosos y la importancia de revisar las estructuras existentes cuando cambian las circunstancias personales, familiares o patrimoniales del comprador.

Su práctica profesional comprende compraventas, desarrollos inmobiliarios, constitución de sociedades, adquisición de negocios y planificación patrimonial internacional.

La intervención tendrá especial interés para quienes ya poseen propiedades en Estados Unidos y para quienes están considerando realizar su primera adquisición. La planificación legal previa puede evitar complicaciones posteriores y permitir que la inversión se integre de manera adecuada al patrimonio de cada comprador.

Carla Anzaldi pondrá el foco en las visas y las alternativas para establecerse en Estados Unidos

Comprar una propiedad, desarrollar un negocio y trasladar una actividad profesional a Estados Unidos son decisiones que pueden formar parte de un mismo proyecto. Sin embargo, la adquisición de un inmueble y la posibilidad de residir o trabajar en ese país responden a marcos normativos diferentes.

La dimensión migratoria estará representada por Carla Anzaldi, abogada argentina radicada en Miami, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en asesoramiento migratorio.

Su trabajo comprende el acompañamiento a empresarios, inversores, ejecutivos y profesionales que buscan desarrollar negocios, avanzar en sus carreras o establecerse en Estados Unidos.

En su presentación abordará las alternativas de visas de inversión y trabajo, los procedimientos para acceder a la residencia permanente y las condiciones que deben contemplarse de acuerdo con los objetivos de cada solicitante.

La exposición permitirá diferenciar las distintas categorías migratorias y comprender qué posibilidades existen para quienes proyectan una actividad empresarial o profesional en territorio estadounidense.

También será una oportunidad para despejar una confusión frecuente entre quienes se acercan por primera vez al mercado inmobiliario de Florida. Comprar una propiedad no concede automáticamente una visa ni otorga por sí mismo el derecho a residir o trabajar en Estados Unidos. Las alternativas migratorias tienen requisitos específicos y deben evaluarse de acuerdo con cada situación.

La experiencia de Anzaldi aportará una mirada complementaria a las presentaciones financieras y jurídicas, especialmente para quienes consideran que una inversión inmobiliaria puede ser parte de un proyecto de vida o de expansión empresarial.

Gabriela De Marinis abordará qué sucede después de firmar la escritura

La inversión inmobiliaria no termina cuando el comprador recibe las llaves o firma la documentación de adquisición. A partir de ese momento comienza otra etapa que puede resultar determinante para el rendimiento y la conservación del patrimonio.

Administrar una propiedad desde Argentina implica resolver cuestiones operativas, controlar gastos, coordinar mantenimiento, supervisar su estado y evaluar permanentemente su desempeño.

De este aspecto se ocupará Gabriela De Marinis, broker licenciada en Florida y California y fundadora de Demar Realty y Demar Management.

Con 35 años de residencia en Estados Unidos y más de tres décadas de experiencia como inversora inmobiliaria, De Marinis conoce tanto el lugar del propietario como las exigencias de la gestión profesional de los inmuebles.

Su presentación pondrá el foco en la administración durante todo el ciclo de vida de una propiedad, desde la adquisición hasta una eventual venta. La propuesta será explicar por qué el seguimiento del activo resulta fundamental para controlar costos, preservar su valor y evaluar su rendimiento con una perspectiva de largo plazo.

Entre las cuestiones que intervienen en esa gestión aparecen el mantenimiento, la relación con los inquilinos, los gastos operativos, la supervisión de los servicios y la evaluación de las condiciones del mercado.

Para un inversor que reside fuera de Estados Unidos, disponer de una estructura profesional que se ocupe de estas tareas puede resultar decisivo. La distancia geográfica agrega una complejidad que no siempre se contempla al momento de calcular la conveniencia de una compra.

La experiencia de De Marinis permitirá incorporar al debate una dimensión muchas veces relegada frente al entusiasmo inicial por adquirir una propiedad. El verdadero desempeño de un activo también depende de cómo se lo administra.

Claudio Zuchovicki y una mirada sobre la economía que mueve las inversiones

La jornada incorporará una perspectiva que excederá el mercado inmobiliario y permitirá comprender el escenario económico en el que se desarrollan las decisiones de inversión.

Claudio Zuchovicki tendrá una participación especial con su exposición “Contexto global. Economía real versus economía financiera”.

El reconocido analista económico y financiero abordará la relación entre los movimientos de los mercados y la actividad económica, con una mirada sobre las variables internacionales que inciden en las decisiones de inversores y empresas.

Su intervención aportará contexto a los distintos temas que se desarrollarán durante el foro. Las tasas de interés, la evolución de los mercados, los movimientos de capitales y las perspectivas de las economías internacionales forman parte del escenario que los inversores deben observar cuando evalúan dónde colocar sus recursos.

La participación de Zuchovicki permitirá conectar las decisiones particulares de una compra inmobiliaria con un panorama económico más amplio. Una inversión internacional no se analiza de manera aislada, sino dentro de un contexto que puede modificar las condiciones de financiamiento, las expectativas de rentabilidad y la percepción del riesgo.

Una jornada para comprender todas las etapas de una inversión internacional

El Miami Real Estate Business Forum reunirá así las especialidades que intervienen en diferentes momentos de una operación inmobiliaria internacional.

Desde la estructuración financiera y el acceso al crédito hasta la elección de la titularidad, la planificación migratoria y la administración del inmueble, el encuentro buscará ofrecer una visión integral del proceso de inversión en Estados Unidos.

La convocatoria tendrá lugar en un momento en el que el mercado estadounidense continúa formando parte de las alternativas que analizan empresarios, profesionales y ahorristas latinoamericanos. Para quienes observan Miami como destino de inversión, conocer las reglas de juego y contar con asesoramiento especializado resulta fundamental antes de tomar decisiones.

La presencia de profesionales que trabajan en el propio mercado permitirá acercar experiencias y conocimientos que habitualmente se encuentran distribuidos entre distintas áreas de asesoramiento.

El encuentro también ofrecerá la posibilidad de escuchar preguntas que atraviesan a buena parte de los compradores extranjeros. Cómo financiar una propiedad, qué estructura legal utilizar, qué implicancias fiscales pueden aparecer, qué alternativas migratorias existen y cómo gestionar un inmueble a distancia serán algunos de los asuntos que formarán parte de la agenda.

El Miami Real Estate Business Forum se realizará el 24 de noviembre a las 18 hs en Lex Tower - una importante torre de oficinas en el centro porteño. La actividad requiere inscripción previa y cuenta con cupos limitados.

Lugar: Lex Tower

Fecha: Martes 24 de noviembre de 2026

Horario: 18 horas

Informes e inscripción: [email protected]