IH Construcciones: Dedicación y profesionalismo

¿Cómo fue el inicio de la empresa?

La empresa surge a fines del año 2014. Comenzó como una sociedad entre colegas donde los proyectos eran a menor escala y poco a poco fue creciendo, desde remodelaciones y mantenimiento de departamentos y viviendas, resolvimos oficinas, locales comerciales y construimos viviendas de cero.

Actualmente la sociedad esta disuelta pero IH Construcciones sigue en pie y creciendo todos los días.

¿Qué servicios brindan a sus clientes?

Nuestro servicio cuenta con la accesoria al comitente ante el proyecto a realizar, la dirección y ejecución de la obra, el método de construcción que utilizamos es el tradicional.

Contamos con productos como Plataformas para cubrir espejos de agua y así dar uso a ese espacio en épocas de no temporada.

También ofrecemos módulos habitacionales para distintos usos, estos son construidos en madera y con terminaciones de excelente calidad.

¿Qué profesionales forman parte de su equipo de trabajo?

IH Construcciones se compone de un Maestro Mayor de Obras, siendo apto para afrontar cualquier proyecto logrando el diseño consolidado con el/los comitentes, de ser necesario contamos con Diseñador de interiores y Paisajista.





¿Cómo es su relación con el cliente, desde el momento en que los consultan hasta la entrega de la obra?



Se ofrece óptima atención desde el primer momento llamándolo "el primer contacto", conociendo su plan de necesidades mediante información enviada por email o ya sea aclarando dudas de manera telefónica. Luego como " segundo contacto", se programa una entrevista la cual nos conocemos personalmente y de acuerdo a lo previamente conversado empezamos a darle forma al proyecto en cuestión.

Para resumir, una vez definido y aceptado las condiciones, quedamos en constante contacto desde el inicio de obra en el durante y por sobre todo en el final haciendo la entrega del proyecto. El comitente en todo momento está al tanto del avance de la obra y/o cualquier inconveniente que pueda surgir.



Sus servicios de arquitectura y construcción ofrecen el beneficio de “obra completa” ¿qué incluye eso?

IH Construcciones ofrece a los clientes el proceso de Diseño y Proyecto de obras, por supuesto la Dirección y Ejecución de las Obras. Dentro de los presupuestos podemos cotizar según el comitente requiera, Obra Gris, Obra Completa y Obra Llave en Mano.

Obra Gris, se compone simplemente de dejar la obra con instalaciones funcionando (sin colocación de Artefactos Sanitarios), revoques interiores/exteriores y la cubierta resuelta; Obra Completa, contempla todo lo anterior incluyendo Pintura Interior/Exterior y Colocaciones, dejando al comitente a cargo de los Artefactos Sanitarios, Griferías, Cerámicos/Porcelanatos, Mobiliarios de Cocina y Frente e Interior de placares, Calefacción, Herrería, entre otros; Obra Llave en Mano, como bien dice el término, nosotros nos encargamos de dejar totalmente listo el proyecto, sin molestias y dolores de cabeza a nuestros Comitentes, teniendo un ida y vuelta constante en la elección de materiales y terminaciones.

No solo cotizamos Obras Nuevas sino que también realizamos Reformas, Ampliaciones; Mantenimiento Edilicio, Remodelaciones de grande y menor escala.



La madera está muy presente en el diseño de espacios, ¿ustedes la utilizan? ¿forma parte de su estilo?

En la actualidad lo natural y cálido se traduce no solo en los interiores, como fundamentalmente en los exteriores con el uso de la madera. No sé si podemos decir que es parte de nuestro estilo, pero sí que es un material que se amerita en muchos espacios, se ofrece a los comitentes la posibilidad de crear un espacio ya sea de recreación como de trabajo. Construimos Decks, Pergolas, Cerramientos, Cercos, Portones, Estacadas, Muelles, etc.

También contamos con sistemas de Plataformas móviles y automáticas para el aprovechamiento del espacio que está "perdido" por el espejo de agua (Piscina) en temporadas de Otoño/Invierno. Estas plataformas están construidas con una estructura de hierro resistente y revestidas con Deck de Madera o PVC que soporta un peso de hasta 600 kg.



Los módulos habitacionales son otro de los servicios que ofrece IH Construcciones. ¿Quiénes eligen estas construcciones y con qué finalidad?

Tenemos esta variedad de Módulos Habitacionales, que debido a la Pandemia se promovió el Home Office y para este público en particular podemos ofrecer los módulos con distintas prestaciones, en el caso de que el comitente cuente con un campo/lote tenemos Viviendas ya sea de Huésped o definitiva, Oficinas, Espacio de Lectura o simplemente Playroom.

Cada módulo es estandarizado y con posibilidad de ampliarse de acuerdo a las necesidades.

¿Cómo proyectan el año?

La proyección hacia el 2022 se trata esencialmente de crecer como empresa y a nivel profesional, tomando el desafío en cada proyecto que nos confíen, de la misma forma que se afrontan todas las encomiendas que los clientes nos solicitan sin importar las dimensiones.

En lo personal la disposición, el compromiso y fundamentalmente la responsabilidad entregada en su totalidad.

Datos de contacto:

Director: Ottonelli Sebastián

Celular: 11.6288.0915

Mail: [email protected]

Instagram: @ihconstrucciones

