Jesica Castriota

Los ataques de pánico no son peligrosos. Por supuesto que son desagradables y disminuyen nuestra calidad de vida.

Tal vez ya has sufrido de esta manera y no te diste cuenta. Tal vez tengas a alguien cercano a ti que esté sufriendo esto. De cualquier manera, es importante conocerlos y entender qué son y qué puedes hacer con ellos.

¿Cómo son los ataques de pánico?

Su ansiedad o miedo aumenta repentinamente.

Cuando tienes miedo a las alturas, las sensaciones físicas parecen asustarte más (taquicardia, dificultad para respirar, mareos, inestabilidad, aturdimiento). Durante estos ataques de miedo, sentías que podías morir o que lo que tenías era grave y dejaría un legado. Es decir, por ejemplo, piensas en un ACV, un infarto o una asfixia.

Lo más importante que debe recordar es lo que comentábamos al principio: los ataques de pánico no son peligrosos, aunque pueden ser muy incómodos e incluso atemorizantes para algunas personas.

Dos datos muy importantes: La crisis no durará para siempre. No dejan efectos físicos a largo plazo (de ningún tipo).

Sí, a corto plazo, puede sentirse un poco cansado, miserable, triste y, lo más importante, con miedo de pasar por otra crisis. Pero es normal sentirse un poco "sacudido" después de una crisis. Si tienes ataques de pánico, lo mejor es buscar ayuda. Es difícil dejar de sufrir espontáneamente.

En la terapia cognitiva, haremos lo siguiente: te ayudamos a entender bien los ataques de pánico.

Lo primero que debes hacer es comprender quién los fabrica y quién los mantiene.

Te enseñamos a entender/interpretar tus sensaciones físicas, te ayudamos a lidiar con el miedo, por ejemplo: incluso ciertas sensaciones, como mareos o dolor de cabeza, debes aprender a sentirlas como desagradables, pero no peligrosas. No todo lo que no nos gusta es peligroso.

Entre otras cosas, te enseñamos ejercicios para la autorregulación de las funciones corporales.

La relajación puede ayudar a calmarse para que su cuerpo no explote con la sensación al más mínimo nivel de ansiedad. Después de todo, tienes que lidiar con el estrés.

por CEDOC