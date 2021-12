Lord Marcos Yoel Freue

Hay leyes en las cuales podemos comprometernos a realizarlas de una forma alegre. Dichas leyes acompañan a que el planeta y los seres de todo tipo, puedan convivir en armonía. Ahora enumeraré algunas de las leyes, que el ser humano debe cumplir, reitero por su propio bien. No matar, por ejemplo, le quita la vida a un ser que tiene familia, afectos y no le da la posibilidad de redención. El robo, causa un daño tremendo para uno mismo, para las personas que sufren de ese robo y para la sociedad en sí. Recordemos que la economía se construye a través acciones de los seres humanos. Por otro lado, el sufrimiento animal, y más allá de que mucha gente consuma animales y mucha otra gente no lo haga, los seres humanos no podemos hacer sufrir a un animal, que estando vivo es comido (literalmente) causándole una agonía y absorbiendo el ser humano que comete este error, la crueldad. Lo cual seguramente repercuta en una crueldad superior en el futuro. Para cambiar el planeta debemos cambiar nosotros si o si. Y ya mismo, hay que implementar dichas leyes.

También el hablar bien y no maldecir a absolutamente ninguna creación ni siquiera a la fuerza creadora, cuando alguien pueda tener algún contratiempo, debe esta persona, comprender la enseñanza de la dificultad que está pasando, pedir ayuda (esto refuerza la hermandad entre los seres humanos). Al mismo tiempo, debe iniciar con diligencia saltar el obstáculo y entender el mensaje que la fuerza de la creación (totalmente bondadosa) quiere que aprendamos, para mejorar. El ser humano puede mejorar ya mismo, y es una obligación, ocuparse de esto con urgencia, porque como dije antes, "Dichas leyes acompañan a que el planeta y los seres de todo tipo, puedan convivir en armonía”. El ser humano está pasando por la etapa más altruista que existió hasta este momento, y debemos aprovechar el poder que todos tenemos para hacer lo mejor a todos. Empezando por uno mismo, luego influyendo positivamente en la familia y en sus amigos cercanos. Y tal como lo dije en otras ocasiones, esto conlleva a que el mundo entero se recomponga, pero para eso, debemos comprometernos a recomponernos uniéndonos todos de una forma buena y feliz. En la era en la que se necesita al Mashiaj, se debe apresurar a su revelación, con actos de bondad constantemente, ya mismo.

La cuarentena nos enseñó lo importante del tiempo, y hoy se necesita que los seres de todo el mundo estén en las entre ellos, así el mundo será una morada placentera para todos.

