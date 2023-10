Lorena Miraballes Kukurian nos invita a descubrir un Uruguay distinto para complementar con los kilómetros de sus alucinantes playas - PNT

Se viene la temporada y hay un público argentino que es fiel a Punta del Este. ¿Qué paseos pueden realizar los turistas que hagan de estas vacaciones algo distinto?

Bueno mirá a pesar de que somos un país con poca extensión territorial te vas a sorprender de todo lo que podemos encontrar próximo a Punta en departamentos vecinos y aledaños y que tienen que ver con el disfrute de la naturaleza y de nuestra flora y fauna o el deleite de la buena y casera gastronomía junto a paseos variopintos. Lugares de visita no solo para aquellos que vienen de vacaciones sino para quienes se decidan o ya se decidieron radicar.

Muchas veces he escuchado al turista argentino que se toma el día para llegar hasta el Chuy y hacer compras y a veces pasan de visita por algún punto de la costa de Rocha (nuestro departamento con más áreas protegidas). La Paloma, La Pedrera, Punta del Diablo, Cabo Polonio o Fortaleza de Santa Teresa son lugares conocidos y elegidos.

Pero dentro del mismo hay otras opciones interesantes de turismo rural para pasar un día pleno de esparcimiento y relax. Hay varias estancias para ir a almorzar y degustar de nuestras mejores carnes, asados y vinos y saborear de meriendas “copadas” como dirían ustedes, con panes, tortas, mermeladas y recetas caseras, al tiempo de realizar actividades de senderismo, cabalgatas, avistamiento de aves, paseos en lancha, incluso conocer en algunas de ellas y en proximidades a la Laguna Castillos, la mayor reserva de ombúes del mundo, con árboles que datan de varios siglos de vida.

Y sí estamos dispuestos podemos hacer unos kilómetros más y llegar al departamento de Treinta y Tres y allí conocer la Quebrada de los Cuervos y las Sierras de Yerbal (parque municipal y también área protegida) con vegetación abundante, caídas y saltos de agua. Allí se podrá hacer camping, picnic, etc.

Vayamos ahora al departamento de Lavalleja (de mis preferidos) por toda la buena energía proveniente de sus sierras. Quizá resulte un dato curioso, en el paraje de Aguas Blancas y a 400 metros de altura se encuentra el único templo budista de habla hispana, se rumorea incluso que lo ha visitado el actor norteamericano Richard Gere. El lugar es maravilloso con unas vistas espectaculares a las sierras. En lo personal tuve la oportunidad de hacer tres retiros de fines de semana con lamas que han llegado desde Brasil. Se pueden realizar visitas por el día con almuerzo incluido.

También en el mismo departamento y en las cercanías de su capital Minas, se podría visitar el Salto del Penitente (cuyo salto de agua es de 60 metros) con la posibilidad de almorzar unos exquisitos menús en su restaurante, tirarse en tirolesa, hacer rappel, etc. Un lugar muy pintoresco y encantador incluso para algunos muy místicos es Villa Serrana: silencio, calma, canto de pájaros, lagos, frondosa vegetación, grutas, senderismo por el valle del hilo de la vida o el cerro Arequita.

No quiero dejar de mencionar el Parque Ute de vacaciones en Cuchilla Grande, un lugar hermoso para recreación y Parque de Salus en Sierra de la Coronilla, el que comprende unas 1300 hectáreas de sierras, montes, matorrales y pastizales, con su emblemática Fuente del Puma, cerro del Águila de 300 metros, con juegos para niños, parador, etc.

¿Qué tal algo del departamento de Florida? En el 2015 época en la que organizaba paseos con grupos de afinidad… colegas, compañeros de viaje, amigas conocí una estancia muy tradicional e histórica “San Pedro de Timote” (declarada patrimonio nacional) sobre ruta 7, km 143, Cerro Colorado es la más antigua de Uruguay y donde se desarrollan todas las actividades de campo que venimos mencionando.

San José también es un lugar no tan lejano donde se podrían visitar muy lindas estancias.

Finalmente Canelones nuestro otro departamento lindero donde abundan estas posibilidades también y donde se encuentra la famosa llamada “Ruta del Vino” que es un circuito turístico - temático comprendido en el municipio de Las Piedras y municipios vecinos y enmarcada dentro del llamado “Polo Vitivinícola Metropolitano”. Las bodegas enoturísticas se ubican básicamente en el eje de la ruta 5 y 48. Y ahí entonces les diré ¡bienvenidos a Uruguay y sus mejores vinos!

Para aquellos que quieran visitar Punta del Este esta temporada ¿cuál es el mejor momento para reservar alojamiento y conseguir los mejores precios?

Siempre con antelación es la mejor opción y te voy a explicar porque. Es cierto que muchos propietarios cuando comienzan las primeras consultas especulan y pretenden precios sobrevaluados y te dicen “total para bajar hay tiempo” y muchos potenciales inquilinos que esperan justamente a último momento y juegan a rematar valores con el riesgo de no encontrar lo que desean, como sucede muchas veces sobre todo en la franja de más demanda en el balneario (últimos días de diciembre y primeros días de enero). Pero hay un grupo de propietarios que ya saben que renta obtienen básicamente en los diferentes periodos de las temporadas, pudiendo o no hacer algún ajuste y entonces ya de arranque no se disparan en sus valores y no especulan con él “para bajar hay tiempo”. Propiedades nuevas y modernas con amenities o de época pero aggiornadas en un muy buen estado de mantenimiento y equipadas.

Entonces si ya se tiene la fecha de vacaciones te diré que setiembre - octubre es el mejor momento para reservar el alquiler porque encontrarán a disposición estas propiedades que te mencioné sin necesidad de estresarse con búsquedas de último momento.

¿Qué expectativas hay para esta temporada?

Las expectativas son buenas. Sobre todo porque el año pasado y en el mes de enero fundamentalmente la temporada fue excelente. Se prevé que pueda estar igual o mejor. Obviamente este año en particular atravesamos como este período de suspenso por las elecciones en Argentina que en breve se definen. Pese a ello ya se están concretando alquileres de todos los perfiles y hay algunos propietarios que ya rentaron su propiedad para toda la temporada. Propiedades de las que te mencioné antes y que ya tienen su clientela y decidieron asegurar su alquiler y quedarse tranquilos.

Bueno, dejaste actividades y lugares para todos los gustos y para los diferentes estados del tiempo.

Muy buena temporada y hasta la próxima.

por CEDOC