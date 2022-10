Posicionarte no sólo por lo que vendés, sino por quién sos

Cuando se habla de Branding, ¿qué significa?

Estamos hablando de Identidad. La Identidad de un negocio o Marca personal se refiere a la experiencia que le brindás al cliente o usuario. Esta experiencia hace que esa persona te elija, te recomiende y te vuelva a elegir.

¿Cómo crear una experiencia memorable para las personas?

Hay diferentes cuestiones a tener en cuenta que, en lo personal, me gusta dividirlo en tres áreas: el área comunicacional, el área comercial y el área de infraestructura.

El área comunicacional se refiere al Diseño de Identidad y, cuando hablo de Identidad, hablo de un sistema y no de un Logo aislado. Me refiero a aquellos colores, tipografías, Logo principal y sus variables secundarias, aplicaciones en diferentes piezas, canales de comunicación (redes sociales, web, medios), interiorismo del local (si es que lo tuviese), uniforme del personal, etc. Son todas aquellas piezas que comunican quién es y lo que hace la Marca. Es por eso que, en mi caso, diseño Sistemas Visuales de Comunicación y no Logos individuales. Además, porque con una única e inicial inversión le resuelvo al cliente las piezas básicas e indispensables para iniciar o mejorar la comunicación de su negocio o proyecto.

El área comercial trata sobre lo que se comercializa y cómo se hace, los canales de distribución, venta y post venta.

¿Podrías ejemplificarlo?

Imaginemos una cafetería en Buenos aires que tiene una Identidad perfecta, alineada a los objetivos y valores de la marca, que es atractiva y estética. Los consumidores empatizan con ella y se sienten atraídos visualmente pero, a las 11hs de la mañana siempre se queda sin stock de medialunas. No tener el producto más vendido en la hora más solicitada es un grave error de comercialización que hace que el cliente quizás no vuelva o no lo recomiende, aunque su Identidad sea más que interesante y se haya sentido cómodo en el lugar.

¿Y el área de Infraestructura?

Cuando hablo de infraestructura me refiero más que nada al capital humano. Volviendo al ejemplo anterior, si tenemos bien resuelto el Diseño de Identidad, siempre contamos con los productos que el cliente consume, pero no lo atendemos bien, hay poco personal y el café llega frío, el cliente no vuelve.

Como se puede ver, la Identidad no es sólo un Logo bonito. Es una danza entre estas tres áreas donde todo fluye en armonía y coherencia en pos de resultados positivos visibles y una proyección positiva en el mercado.

Datos de contacto:

Web: www.estudiobrandis.com

Instagram: @estudiobrandis

Mail: [email protected]

WhatsApp: +54 9 2994 22-7815

por CEDOC