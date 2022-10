Integrarse al mundo Blockchain para evolucionar

“El mundo está cambiando más rápido que nunca en la historia, nos encontramos ante una revolución no sólo tecnológica, sino conceptual, porque esta nueva tendencia cada día está formando parte de nuestras vidas, aun si no nos damos cuenta, en muchos casos en forma casi invisible y en un modo silencioso avanza a grandes pasos. Muchas empresas están enfrentando positivamente esta nueva ola adaptándose a este salto evolutivo, utilizando todas las herramientas que estas nuevas tecnologías proponen, pero aquellas que no lo logren correrán un enorme riesgo de desaparecer. Somos testigos en este momento de este cambio de paradigma, viendo como miles de start ups, basadas en estas nuevas tendencias tecnológicas, se convierten en empresas muy exitosas en plazos sorprendentemente breves, brindando importantes oportunidades de desarrollo profesional a quienes trabajan en ellas, grandes aportes a las sociedades y generando importantes ganancias para sus inversores.

Estas mismas nuevas tecnologías deben aplicarse tanto en el sector privado como en el público destacándose que el estado debe cumplir un rol dinámico y evolucionar junto a las necesidades del individuo y su comunidad”, sintetiza Lucrecia Vanni, Presidenta de Ecopolys.

Esta asociación civil, con casi 20 años de trayectoria, tiene como uno de sus principales objetivos contribuir a organizaciones públicas y privadas enfocándose en el diseño y desarrollo de nuevos proyectos integrando entre sus pilares la perspectivas de género, innovación, medio ambiente y cultura, generando los mecanismos adecuados para promover el desarrollo económico y social e impulsar el crecimiento y formación, como también buscar financiamiento para diferentes tipos de proyectos, trabajando desde Argentina para diferentes organismos y mercados internacionales.

Un importante proyecto local fue la refuncionalización de los subsuelos del Palacio Barolo, los cuales funcionan actualmente como un centro cultural dentro de este edificio monumento nacional.

Lucrecia Vanni ilumina con su personalidad fuertemente motivadora y entre sus características más destacadas se descubren su visión estratégica para el desarrollo de nuevos negocios, su liderazgo natural y la habilidad en la formación de equipos dinámicos, su empatía y amplia capacidad para generar relaciones y redes de contacto. Estas cualidades fueron las que la impulsaron a formar parte activa de diversas organizaciones internacionales de mujeres líderes y empresarias: “Somos testigos de un gran cambio de época y estamos enfocados en formar parte de esta tendencia como actores dinámicos, generando y acompañando al sector público y privado”, afirma Lucrecia, mientras organiza su vida entre Buenos Aires, Sofía y otras ciudades europeas y asiáticas en las que está desarrollando nuevos proyectos.

Datos de contacto:

Mail: [email protected]

Web: www.ecopolys.org

por CEDOC