San Sebastián: el barrio con mejor proyección para el 2023

SanSebas Prop es la inmobiliaria dedicada exclusivamente a la comercialización del complejo San Sebastián, en el Partido de Pilar, en el límite con Escobar, y a solo 50 minutos de la Capital. “Son 13 barrios con 1.110 hectáreas totales, 154 hectáreas de lagunas con sector náutico, cancha de golf de 18 hoyos, sector deportivo e hípico y un colegio listo para iniciar el ciclo lectivo 2023”, enumera Graciana López, gerente de ventas de SanSebas Prop.

- ¿Ya son muchas las familias que están viviendo en los barrios de San Sebastián?

El complejo tomo mucha notoriedad después de la pandemia y, actualmente, cuenta con aproximadamente 700 familias viviendo, 962 propiedades terminadas y 1.128 obras activas en un total de 3.622 terrenos entregados al día de hoy.

- ¿Por qué sigue siendo una buena opción de inversión en el 2022 - 2023?

Principalmente, porque pese a la gran valorización de 2020 – 2021, aún tiene precios competitivos comparados a otros barrios con características similares. Segundo, porque es un barrio que cuenta con todos los servicios: luz de edenor, gas de Naturgy, fibra óptica de alta velocidad, cloacas y agua corriente. Y, por último, pero no menos importante, existe una tendencia migratoria de Capital Federal a Zona Norte buscando una mejor calidad de vida, lo cual potencia la demanda y, por consiguiente, genera una expectativa de aumento sostenido a largo plazo.

- Para un futuro inversor, ¿es más seguro comprar a través de ustedes?

Nuestra misión es acercar a más familias a disfrutar de este barrio, que lo tiene todo. Quienes vengan a consultar con nosotros van a obtener información real y de primera mano de cada uno de los barrios que componen el complejo con las características que distinguen a cada uno. Somos especialistas, conocemos el barrio desde sus comienzos, no solo lo comercializamos si no que lo elegimos para vivir desde el 2011. Lo que nos distingue, realmente, es trabajar exclusivamente el barrio. Estamos en él desde que se entregó el primer lote hasta hoy, así es que podemos asesorar desde el conocimiento y la visión comercial. Quien quiera conocer más sobre San Sebastián, el barrio más completo y con más proyección de Zona Norte, que no dude en consultarnos. Tenemos toda la información que pueda necesitar para tomar una buena decisión y hacer una inversión exitosa.

www.sansebasprop.com.ar

WhatsApp: 11 2608-0333

por CEDOC