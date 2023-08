Servicios para mascotas: un negocio de cuidado

Si en cada crisis hay una oportunidad, uno de los negocios que vivieron su verano en tiempos de pandemia fue el de las mascotas. De pronto, el encierro llevó al cambio de hábitos sociales y, de acuerdo con los referentes del sector, tomaron a un perro o a un gato como compañía en épocas donde acechaba la soledad silenciosa. “Este sector venía consolidando un constante crecimiento en los últimos años, luego del impacto inesperado de la pandemia, que posibilitó dar un salto en el mercado local y regional. Son pocas las actividades productivas que pueden tener los logros de las productoras de alimentos para mascota, como también una variedad de productos y servicios de alta demanda en los dueños de las mascotas”, describe un informe de la consultora Claves Información Competitiva.

Mientras la economía se enfriaba y la actividad industrial permanecía paralizada, este rubro zafó de las restricciones y disfrutó de un impulso inédito. “El auge se produjo en la pandemia. Nos sentimos solos y empezaron a demandar o a cuidar más a los animales de compañía. Con el perro a la cabeza, el gato subiendo e incluso otros, como cobayos, canarios, proceso conejos, el mercado vivió un momento de mucho crecimiento”, destaca Matías Wullich, gerente general de Centro Espacio Pet. El empresario describe los detalles del fenómeno: “Hubo adopción y adquisición, a lo que se sumó la demanda de los accesorios. El dato nuevo es que el perro no es más un animal atado en el fondo del patio, que le tiro mis sobras y tiene una cucha. Se transformaron en un integrante más de la familia, por lo que van a comer bien y son bañados con el mejor shampú. Se los viste, perfuma, sumado a las visitas a veterinarios, análisis de sangre, etc. La figura pasó a ser un animal de compañía”, agrega.

Natalia Bosuel, gerente de Marketing de Nestlé Purina apunta que actualmente hay alrededor de 20 millones de mascotas en el país, de los cuales 15 millones son perros y 5,5 millones, gatos. Se estima que el 70% de los hogares argentinos cuentan con una o varias mascotas. Nestlé lidera el mercado mundial de alimentos para perros y gatos a través de sus marcas principales: Pro Plan, Excellent, Dog Chow, Cat Chow, Felix, Dogui y Gati, entre otras. “Nuestros productos se dividen en distintos segmentos: alimento seco, que representa el 95% del volumen de la categoría, alimento húmedo y snacks. Los snacks y el alimento húmedo presentan un gran potencial de crecimiento” comenta Bosuel.

En números. Según datos de la plataforma de e-commerce Tiendanube, en el primer semestre de 2023 las ventas on line de productos para mascotas crecieron un 10%, con 20 millones de productos comercializados. Entre los más elegidos, se destacan la funda cubreasientos para autos, arnés y correas para pasear, piedras sanitarias, alimentos balanceados y comederos.

A su vez, de acuerdo con el último Estudio Anual presentado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), se observó que, durante 2022, los compradores cotidianos (es decir, los que adquieren al menos una vez por semana) tuvieron a “animales y mascotas” como una de las categorías más elegidas por primera vez, junto con alimentos, bebidas y delivery; y electrónica, audio, video y TV.

Este canal gana protagonismo, lo que queda reflejado en el informe de la consultora Claves Información Competitiva, que indica que “los modos de compra presenciales fueron reemplazados por el comercio electrónico y las ventas en plataformas, que venía creciendo a dos dígitos, creció́ en un intervalo del 100% al 300% según la cadena de que se trate”.

No obstante, el sector minorista siente el impacto de la salida al ruedo de los grandes jugadores de la industria. “El mayor volumen no equipara la pérdida de rentabilidad de los market places y las apps. No estoy en contra de los market places porque no hay forma de volver atrás e implica unas reglas de juego muy duras para la Pymes”, se queja Wullich.

Por otra parte, la tendencia se extendió́ y los consumos han llegado a casi 900 mil toneladas los dos últimos años. “Se espera un crecimiento en los próximos años tanto en tienda como en e-comerse con énfasis en insumos (juguetes, cosmética, etc.) y servicios (medicina, recreación, etc.)”, amplía.

A su vez, la producción primaria viene creciendo en volumen en el periodo estudiado, pasando de 830 mil toneladas en 2018 a superar el millón de toneladas a partir de 2021. “La perspectiva para los próximos años es que siga creciendo a un ritmo no menor al 2% interanual”, destaca el informe de Claves. Sin embargo, las restricciones para importar algunos insumos (permisos, dólares, etc.) y por otro la persistencia de las retenciones (ahora en el 4,5% y el 24,5%) que le resta competitividad frente a Brasil, el principal productor de la región.

¿Cómo impacta el escenario económico? “El clima actual no es el más alentador. Las subas de los costos internos tanto en los insumos como en los servicios son constantes y eso conlleva a la constante suba del precio al comprador, que no puede obviar el alimento de su mascota. La altísima inflación anual (94,8% en el 2022) resta poder de compra y la demanda se corre a productos más comunes. Esto no permite que crezcan en venta los productos de mayor especificidad (energética, vitamínicos, etc.) y que las novedades se retrasen”, subraya el informe de Claves. Más volumen y menos margen. es la síntesis del contexto actual. “Esto se explica en la competencia de los marketplace. perspectivas: En estos últimos meses mejoró el negocio, pero de ninguna manera iguala a lo que vivimos en la pandemia”, cierra Wullich. De manera inesperada, algunos sectores disfrutaron de hacer negocios aún en tiempos de pandemia.

MARCELO ALFANO

