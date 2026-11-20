Casa Vigna es una marca argentina de accesorios para vino, fundada en Buenos Aires por Tomás y Gero, dos amigos de 21 años. La idea nació en una mesa familiar: una noche, al abrir una botella que estaba tibia, se preguntaron por qué enfriar el vino seguía dependiendo del hielo que lo diluye, la frapera que moja el mantel o los constantes viajes a la heladera.

Esa misma noche comenzaron a buscar una solución. La encontraron fuera del país y descubrieron que todavía no existía en Argentina. Entonces, decidieron traerla.

Tres funciones en una sola pieza

El producto insignia de la marca es la varilla enfriadora: una pieza de acero inoxidable que se guarda en el freezer y se coloca dentro de la botella. Enfría el vino desde adentro sin aguarlo, lo airea al servir y cuenta con un pico que evita el goteo.

En un solo producto, reúne las funciones del hielo, la frapera y el decantador. Además, viene en un estuche listo para regalar, una característica que la convirtió en una opción elegida por los amantes del vino.

La identidad de Casa Vigna, cuyo nombre proviene de «vigna», que significa viñedo en italiano, está pensada para quienes disfrutan del vino y buscan accesorios prácticos, que acompañen cada botella y no queden olvidados en un cajón.

Hay algo que sus fundadores no delegan: ellos mismos graban los videos, responden cada consulta y mantienen un contacto directo y personal con sus clientes.

Lanzada en septiembre de 2026, la marca superó los 2.000 clientes en todo el país en apenas dos meses. Lo que comenzó con una varilla hoy se convirtió en una línea de productos que también incluye un termómetro de vino, para saber cuándo está en su punto justo, y un tapón de vacío, que permite conservar lo que sobra durante unos días más.

El crecimiento llegó de la mano de contenido propio, con videos que acumulan millones de visualizaciones, y de una comunidad que comparte fotos de la varilla en sus mesas.

Una marca que busca crecer

Entre los próximos pasos se encuentran el desarrollo de productos con la marca grabada, la incorporación de nuevos accesorios para la mesa del vino y la expansión hacia la venta mayorista, con propuestas para vinotecas, regalos empresariales y encargos especiales.

Por el momento, Casa Vigna está presente únicamente en Argentina, a través de su tienda online y Mercado Libre. Su ambición es clara: lograr que, cuando alguien piense en hacerle un regalo a un amante del vino, piense en Casa Vigna.

Datos de contacto:

Sitio web: casavignaoficial.com

Instagram: @casavigna

WhatsApp: +54 9 11 2593-7692

por CONTENTNOTICIAS