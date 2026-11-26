“¿Por qué todavía no habla?”, “¿No tendría que estar caminando ya?” o “Los otros nenes de su edad ya lo hacen”. Son preguntas que pueden aparecer en las consultas pediátricas y reflejan una preocupación frecuente: la sensación de que los niños tienen que alcanzar determinados logros cuanto antes.

Con la mejor intención, madres y padres buscan ofrecerles todas las oportunidades posibles. Pero en ese camino también pueden aparecer la comparación, la exigencia y la preocupación por llegar a tiempo a cada etapa.

El desarrollo infantil no es una carrera ni una lista de objetivos que todos deben cumplir al mismo ritmo. Cada niño tiene sus propios tiempos y necesita adultos que puedan acompañarlo, observarlo y responder a sus necesidades.

Durante mucho tiempo se habló de estimulación temprana, una expresión asociada muchas veces con ejercicios y actividades que el adulto debía realizar para favorecer el desarrollo del niño. Hoy, la mirada de la atención temprana propone un cambio: el foco está puesto en el niño, su familia y los vínculos que construye con quienes lo acompañan.

El desarrollo no ocurre de manera aislada. Un bebé comienza a comunicarse cuando alguien le sonríe, le habla, responde a sus gestos o comparte un momento de juego. También cuando escucha un cuento, observa a quienes tiene cerca e intenta imitarlos. Son experiencias cotidianas que forman parte de su aprendizaje.

En esta mirada, el adulto tiene un papel fundamental: estar disponible, observar, interpretar las señales del niño y responder de manera sensible. No se trata de llenar sus días de actividades dirigidas, sino de reconocer el valor de los intercambios cotidianos.

Respetar los tiempos tampoco significa desatender las señales de alerta. Cuando aparecen dudas sobre el desarrollo, la consulta pediátrica permite evaluar cada situación, orientar a la familia y, si hace falta, indicar un seguimiento o una intervención oportuna.

El desafío está en ofrecer oportunidades sin sobreexigir, acompañar sin apurar y observar sin comparar. La infancia necesita tiempo, juego, vínculos y adultos atentos a lo que cada etapa requiere. Acompañar el desarrollo es estar presentes para ayudar a cada niño a crecer con seguridad y a su propio ritmo.

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por CONTENT NOTICIAS