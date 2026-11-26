Durante décadas, el tratamiento de las adicciones estuvo asociado principalmente con la interrupción del consumo y la modificación de determinados comportamientos. Sin embargo, los avances de las neurociencias han permitido comprender con mayor profundidad cómo las sustancias pueden modificar los sistemas cerebrales vinculados con la recompensa, la motivación, la memoria, las emociones y la toma de decisiones.

Sobre esta concepción se desarrolla el crecimiento de Espacio Terapéutico Amanecer, una institución argentina dedicada al tratamiento de las adicciones que impulsa su consolidación como Centro de Rehabilitación de proyección internacional, con un programa orientado por las neurociencias y la neuropsiquiatría.

Programa Amanecer busca integrar el conocimiento científico sobre la función cerebral con las intervenciones psicológicas, psiquiátricas, conductuales, familiares y comunitarias que forman parte de un tratamiento integral.

El cerebro como una dimensión central de la recuperación

Uno de los principales ejes de desarrollo de Amanecer es la incorporación de las neurociencias para comprender los procesos que atraviesan las personas durante las distintas etapas del tratamiento.Las investigaciones científicas han demostrado que el consumo problemático de sustancias puede producir adaptaciones en circuitos cerebrales relacionados con la motivación, la recompensa, el control de impulsos, el estrés y el aprendizaje.

Estas modificaciones ayudan a explicar por qué una persona puede comprender las consecuencias negativas de su consumo y, sin embargo, experimentar dificultades para modificar sus conductas.

Uno de los fundamentos científicos de la propuesta de Espacio Terapéutico Amanecer es la neuroplasticidad. En este contexto, el Prof. Dr. Constantino Turri (Psiquiatra Especialista en Adicciones Director Médico de Espacio terapéutico Amanecer) destaca que “La neuroplasticidad en la recuperación de las adicciones es la capacidad del cerebro de modificar y reorganizar sus conexiones y funcionamiento después de dejar o reducir el consumo. Las neurociencias también aportan un conocimiento esperanzador: el cerebro conserva capacidades de adaptación, aprendizaje y reorganización funcional.

Este fenómeno, conocido como neuroplasticidad, constituye uno de los fundamentos científicos para comprender la posibilidad de desarrollar nuevas respuestas, fortalecer hábitos saludables y recuperar capacidades durante el tratamiento.

Evaluaciones especializadas durante las primeras etapas del tratamiento

Como parte del desarrollo de su orientación neurocientífica, Amanecer incorpora a su propuesta asistencial evaluaciones especializadas durante los primeros meses de tratamiento, de acuerdo con las necesidades de cada persona y los criterios establecidos por los profesionales responsables.

Entre las herramientas contempladas se encuentran:

SPECT cerebral. Técnica de medicina nuclear que permite estudiar determinados aspectos de la perfusión cerebral. Su utilización requiere indicación médica específica y una interpretación acorde

Mapeo cerebral. Evaluación de la actividad eléctrica cerebral mediante procedimientos electroencefalográficos y, cuando corresponde, herramientas de análisis cuantitativo.

Estudios de neurotransmisores. Evaluaciones bioquímicas cuya pertinencia debe determinarse según su metodología, indicación y validez clínica.

La orientación de Amanecer apunta a integrar diferentes fuentes de información para comprender de manera más amplia las necesidades de cada persona y orientar las intervenciones dentro de sus respectivas competencias profesionales.

CONTACTO INSTITUCIONAL

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por CONTENT NOTICIAS