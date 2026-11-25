Entre reuniones, entrenamientos y la familia, comer bien suele ser lo primero que se deja de lado. No por falta de ganas, sino porque lleva trabajo: elegir qué comer, ver si se alinea con tus objetivos, hacer las compras, cocinar y lavar. Al final del día no queda tiempo ni energía para todo. BASED resuelve exactamente eso, con platos frescos, ricos y nutritivos, listos para comer cuando hace falta.

De El Cruce a la heladera

La historia empezó cuando tres amigos de toda la vida se propusieron correr juntos El Cruce, una carrera de trail de 100 kilómetros. Tenían recorridos distintos y solo uno venía de la gastronomía. Durante meses combinaron sus trabajos con entrenamientos exigentes, y sostener una alimentación ordenada se volvió cada vez más difícil.

Llegaban a la noche agotados y terminaban pidiendo delivery, que resolvía el momento, pero no la alimentación. La otra opción era la vianda congelada, que no los convencía. “Ahí entendimos que no era una cuestión de voluntad. Simplemente no existía una buena opción”, cuentan. BASED nació para ocupar ese lugar.

Primero, que sea rico

En BASED hay una regla que no se negocia: la comida tiene que ser rica, siempre. A partir de ahí, el trabajo consiste en lograr que también sea nutritiva y práctica. “No creemos que comer bien tenga que ser comer restringido”, explican.

Cada receta la desarrollan chefs junto a nutricionistas, con proteínas de calidad, carbohidratos reales, sin azúcares agregados ni ultraprocesados El cuidado está en los ingredientes, no en sacarle sabor al plato. “Nuestro puré de papas no lleva manteca y nadie la extraña”, resumen.

La otra gran diferencia está en la conservación. En lugar de congelar, BASED pasteuriza sus platos: llegan frescos, se guardan en la heladera y en cinco minutos están listos para comer.

BASES: las piezas de cada plato

Lo que empezó como una solución para tres amigos encontró eco en muchas personas con el mismo problema. Las primeras en ver el potencial fueron las nutricionistas.

Cada plato BASED se construye a partir de BASES, sus unidades mínimas: un bife de lomo, una porción de puré. Las profesionales empezaron a combinarlas como piezas para armar platos a la medida de cada paciente y de cada objetivo. “Ahí entendimos que BASED podía ser mucho más que un menú”, cuentan.

Del consultorio a la oficina

Con la misma lógica, la marca llegó a las empresas. La mayoría de los servicios de comida corporativa trabajan con un menú fijo: el lunes toca pollo, el martes pasta, y todos comen lo mismo. En BASED, cada persona elige su almuerzo entre más de 50 opciones, todos los días. Cuando cada uno come lo que quiere, bajan los reclamos internos.

Y a RRHH no le suma trabajo. Cada uno pide por su cuenta, a cualquier hora, hasta las 14 del día anterior, y el almuerzo llega a la oficina con su nombre. Como los platos están pensados para dar energía y no sueño, la tarde rinde como la mañana.

Lo que viene

El foco de los próximos años está puesto en las empresas: llegar a más equipos, tengan o no comedor propio, y que el almuerzo deje de ser un tema en la oficina.

En paralelo, la marca impulsa las suscripciones y una experiencia cada vez más personalizada para el consumidor final. “El ¿qué comemos hoy? es una decisión más en un día que ya tiene demasiadas”, dicen. La idea es que BASED sea parte de la rutina y no una compra ocasional.

El objetivo sigue siendo el mismo que los llevó a empezar: que comer bien no dependa del tiempo ni de la fuerza de voluntad.

Contacto

Si comer bien siempre es lo primero que se te cae, escribinos. Si sos nutricionista y querés armar platos a medida para tus pacientes, también. Y si tu equipo almuerza todos los días lo mismo, con más razón.

Nos vemos en la heladera.

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por CONTENT NOTICIAS