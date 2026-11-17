¿Cómo nació la marca y qué idea, necesidad o inspiración estuvo detrás de su creación?

PKX nació del encuentro entre dos mundos diferentes: la ingeniería y la gastronomía. Somos Mariano (ingeniero mecánico), y Agustin (chef), que después de años de recorrer caminos distintos, volvimos a cruzarnos y descubrimos que compartíamos una misma pasión por diseñar, crear y transformar ideas en realidad.

No buscábamos simplemente hacer un negocio. Queríamos desarrollar un producto que nosotros mismos eligiéramos usar, que combinara comodidad, tecnología y una estética atractiva.

En un mundo donde la tecnología busca simplificar cada vez más nuestras vidas, entendimos que la movilidad también podía evolucionar. Queríamos ofrecer una alternativa práctica, cómoda y sustentable.

Así nació PKX, a partir de nuestra inquietud por crear una bicicleta eléctrica que no solo facilitara los traslados, sino que también despertara las ganas de salir, moverse y disfrutar cada recorrido.

¿Qué identidad busca construir la marca y cuáles son los elementos que hoy la diferencian dentro de su categoría?

Buscamos construir una marca argentina con identidad propia, donde el diseño, la calidad y la atención al detalle sean protagonistas.

Cada PKX nace de un diseño propio y se fabrica artesanalmente. Además, cada cliente puede elegir colores, componentes y terminaciones para crear una bicicleta que refleje su personalidad.

Creemos que el verdadero valor de un producto no termina cuando se entrega. Por eso, el servicio, el acompañamiento y la relación con nuestros clientes son parte fundamental de nuestra filosofía.

Apostamos a la industria argentina y buscamos demostrar que es posible desarrollar productos con carácter, diseño y personalidad, sin perder la esencia de lo hecho con dedicación.

¿Cómo fue evolucionando la marca con el paso del tiempo?

Desde nuestra primera producción apostamos a mostrar lo que hacíamos. La excelente recepción que tuvimos en nuestra primera exposición nos impulsó a seguir mejorando.

Creemos que nuestra evolución está en cada experiencia, en las personas que conocemos y en los desafíos que nos presentan nuestros clientes, que nos impulsan a superarnos constantemente.

¿Cuáles son los próximos pasos de la marca y hacia dónde imaginan su crecimiento en los próximos años?

Imaginamos a PKX creciendo mucho más allá de las bicicletas eléctricas. Queremos desarrollar nuevos modelos, explorar otras formas de movilidad y seguir invirtiendo en tecnología, instalaciones y calidad.

Nuestro mayor objetivo es construir algo que trascienda el producto: una marca que genere puestos de trabajo, impulse la industria argentina y reúna a personas que compartan nuestra pasión.

Creemos en una movilidad más sustentable, capaz de ofrecer alternativas frente al tránsito y la contaminación de las ciudades.

Soñamos con que PKX se convierta en un símbolo de identidad y pertenencia, como sucede con las grandes marcas automotrices. Queremos que las personas no solo elijan nuestros productos por lo que ofrecen, sino también por lo que representan.

¿Qué experiencia ofrece una PKX y a qué tipo de personas está dirigida?

Buscamos que cada PKX sea mucho más que un medio de transporte. Queremos que quienes la elijan disfruten tanto de su diseño como de la libertad de usarla todos los días.

Nuestras bicicletas combinan asistencia eléctrica y pedaleo, lo que permite trasladarse cómodamente al trabajo, recorrer la ciudad o simplemente salir a disfrutar.

Ofrecemos distintas versiones y posibilidades de personalización para adaptarnos a los gustos y necesidades de cada persona. Queremos que cada cliente encuentre una PKX que realmente lo represente.

Datos de contacto:

Teléfono : 02245-528204

Mail: [email protected]

Instagram : @pkxebikes

por CONTENTNOTICIAS