Hola Miguel, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?

Empezamos en 2008 pero desde 2014 nos enfocamos directamente en el mercado argentino, nuestra primer experiencia en el país fue como asesores de una marca de encofrados. Ahí diagnosticamos con claridad:

El sistema en Argentina estaba diseñado para ritmos espaciados de trabajo y nadie implementaba a gran velocidad como lo hacemos nosotros. Se desperdiciaba el potencial de una tecnología que ya estaba probada. Por otro lado, vimos la oportunidad de replicar un modelo que conocemos muy bien: el financiamiento al cliente final. Ya logramos muy buenos resultados con personas que quieren dejar de pagar alquiler y por el mismo monto pagar su casa propia. Sabíamos que sería y será un éxito debido a que Argentina es uno de los pocos países con casi nula financiación bancaria para la compra de vivienda.

En síntesis, nos enfocamos estratégicamente en Argentina para resolver las dos cosas: industrializar la obra y ofrecer financiación propia para que la casa propia deje de ser un sueño lejano.

¿Cuáles son los servicios que brindan en la empresa?

Tenemos tres grandes unidades de negocio que se complementan. Como desarrolladora, construimos y entregamos inmuebles llave en mano con financiación propia, para que más familias puedan acceder a su casa. Como constructora, industrializamos la obra gris -también para otros desarrolladores- con el sistema monolítico de paredes de hormigón. Y como distribuidores, proveemos insumos de las marcas más importantes orientadas a los nuevos métodos constructivos: accesorios para hormigón, encofrados, corrugados, adhesivos, aditivos, caños y tuberías.

¿Cómo se proyectan de cara al futuro?

Queremos consolidarnos como referentes de la construcción industrializada en el país. Eso implica seguir desarrollando proyectos propios, ampliar la red de desarrolladores que nos confían su obra gris y crecer en la distribución de insumos, porque la industrialización solo funciona cuando el sistema, la mano de obra y los materiales están alineados.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Los números. Con el sistema monolítico aceleramos hasta cuatro veces la velocidad de construcción y reducimos hasta un 75% el desperdicio y la incidencia de gastos indirectos. Además, es una forma de construir más ecológica: menos residuos, obra limpia y menos gremios involucrados. Y ofrecemos todo el proceso integrado “con un solo interlocutor” —desarrollo, ejecución y provisión.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Apostaría antes por la industrialización. Al principio uno tiende a hacer las cosas como las hace todo el mundo y ese fue tiempo que podríamos haber ganado. Actualmente sé que el cambio de método es lo que hace la diferencia, tanto para el que construye como para el que compra.

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por CONTENTNOTICIAS