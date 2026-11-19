En un contexto donde los obsequios empresariales adquieren nuevos significados, la marca comparte su visión sobre las tendencias del sector, la personalización y la importancia de elegir materiales responsables.



¿En qué ocasiones las empresas suelen elegir sus regalos corporativos?

Las empresas eligen regalos corporativos en diferentes momentos del año: fechas especiales, aniversarios institucionales, Navidad, bienvenida a nuevos colaboradores, reconocimiento de equipos, eventos, congresos, lanzamientos de productos y acciones de fidelización de clientes.

También vemos un interés creciente en acompañar campañas internas de sustentabilidad, bienestar y responsabilidad social. En todas estas ocasiones, un regalo es mucho más que un obsequio: es una oportunidad para transmitir valores, fortalecer vínculos y construir identidad de marca.

¿Qué diferencias existen entre un regalo corporativo tradicional y una experiencia como sus kits de siembra? ¿Qué buscan generar en la persona que lo recibe?

En Sembrando Mundos creemos que la diferencia está en el propósito y en lo que permanece después de recibirlo.

Un regalo corporativo puede cumplir una función práctica, pero cuando está pensado con propósito también puede transmitir un mensaje, generar conciencia y dejar una experiencia positiva.

Nuestros kits de siembra invitan a participar, conectar con la naturaleza y ser parte del crecimiento de algo vivo. Pero nuestra propuesta va mucho más allá: también desarrollamos mates, botellas reutilizables, papelería ecológica, lápices plantables, textiles y diferentes productos de merchandising sustentable.

Buscamos que cada regalo sea útil, tenga sentido, represente los valores de quien lo entrega y genere un recuerdo positivo en quien lo recibe.

¿Qué elementos pueden personalizarse dentro de sus propuestas? ¿Es posible adaptar las semillas, el packaging, los mensajes y los productos según la identidad de cada empresa?

Sí, la personalización es una parte fundamental de nuestro trabajo.

Adaptamos cada propuesta a la identidad de la empresa: incorporamos logos, colores institucionales, mensajes, etiquetas, tarjetas, packaging y combinaciones de productos.

En los kits de siembra podemos seleccionar semillas según el concepto de la acción y la disponibilidad, mientras que en el resto de nuestras líneas trabajamos con diferentes alternativas de personalización para que cada producto represente a la marca.

Buscamos que el resultado sea coherente en cada detalle, desde el producto hasta su presentación, cuidando siempre los materiales y procurando generar la menor cantidad de residuos posible.

¿De qué manera integran materiales ecológicos y alternativas sustentables en la producción de sus regalos?

La sustentabilidad es el eje que atraviesa toda nuestra propuesta. Seleccionamos materiales buscando reducir el impacto ambiental y evitar residuos innecesarios. Trabajamos con papel y cartón reciclables, packaging de kraft, madera, bambú, algodón, materiales reutilizables y biodegradables, entre otras alternativas, según el producto.

También desarrollamos productos plantables, utilizamos semillas y sustratos orgánicos en nuestras propuestas de jardinería y priorizamos presentaciones que eviten el uso innecesario de plásticos.

Además, apostamos al trabajo genuino argentino y al desarrollo de productos con identidad propia, buscando generar valor en nuestra comunidad y promover formas de consumo más responsables.

Para nosotros, no alcanza con que un regalo tenga una apariencia ecológica: es importante pensar en los materiales, su utilidad, su presentación y qué sucede con él después de ser recibido.

¿Qué tendencias están observando en los pedidos empresariales? ¿Las marcas buscan cada vez más regalos útiles, experiencias participativas o productos que comuniquen sus valores?

Observamos que las empresas están prestando cada vez más atención al mensaje que transmiten a través de sus regalos.

Ya no se trata solamente de entregar un producto con un logo. Buscan propuestas útiles, diferentes, personalizadas y alineadas con sus valores y compromisos ambientales.

Hay un interés creciente por los productos reutilizables, los materiales naturales, la reducción de plásticos, las experiencias participativas y los regalos que generan una conexión emocional.

También notamos que las empresas quieren diferenciarse y cuidar su imagen corporativa. Un regalo sustentable permite comunicar compromiso, responsabilidad y coherencia entre lo que una marca dice y lo que hace.

Creemos que el futuro de los regalos corporativos está en elegir mejor: productos que tengan utilidad, que generen experiencias y que dejen una huella positiva, no más residuos.

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por CONTENT NOTICIAS