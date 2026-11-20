Es habitual llegar a esta altura del año con el manual del bienestar aprendido de memoria: ejercitarse, comer sano, desconectar, respirar, priorizar, dormir más. Sin embargo, seguís con la mandíbula apretada, la espalda tensa, el diafragma al rojo vivo y la mente acelerada. Y aunque los hábitos saludables ayudan, queda esa extraña sensación de que la calma es breve, insuficiente o esquiva.

Pero, ¿qué es realmente el bienestar? Desde un punto de vista neurobiológico, me gusta entenderlo como un estado de homeostasis: un equilibrio general donde toda tu biología está regulada y, por lo tanto, en calma. Nada cambió afuera, pero sí adentro. No es sinónimo de felicidad, alegría o euforia, porque no depende de que la vida esté alineada con tus deseos o expectativas cumplidas; es un estado interno de equilibrio neurológico, sean cuales sean las circunstancias externas. A mí me sucede al manejar, especialmente en distancias largas, cuando el ritmo constante del camino ordena mi atención y aquieta el ruido mental. La pregunta clave es: ¿podemos acceder a ese estado a voluntad?

La respuesta es sí, absolutamente. Y lo primero hay que entender es que, a lo largo del año, y de toda nuestra historia, el sistema nervioso va envolviéndose en capas concéntricas de micro-supervivencia, urgencia y autoexigencia, formando una suerte de «cebolla autonómica». Cada experiencia desafiante sin resolver se suma al ritmo vertiginoso en el que vivimos con efecto acumulativo. Por eso, cuando te regalás un fin de semana libre o un masaje aislado, apenas rozás la cáscara seca de afuera: por debajo siguen activas las capas profundas de hipervigilancia, desgaste y muchas veces, dolor.

Empezar a pelar esa cebolla requiere incorporar lo que llamo un «reset somático» como práctica consciente y consistente. No se trata de un parche de emergencia para «llegar con aire a brindar en diciembre», sino de una alfabetización corporal cotidiana para que la regulación sea sostenible y evite que el cuerpo pase factura. No podemos cambiar el pasado ni frenar un mundo hiperactivo que seguirá desafiando nuestra homeostasis, pero con práctica podemos regresar a voluntad a nuestro propio espacio de seguridad.

Y para esto, no basta con leer o pensar en la calma; hace falta experimentar el cambio de estado e integrarlo al cuerpo. Si querés aprender a lograr tu propio equilibrio en tiempo real utilizando herramientas de Brain Coaching, respiración consciente continua y el modelo SIBAM (Sensación, Imagen, Comportamiento, Afecto, Significado), te invito al taller online de Reset Somático que facilitaré a inicios de diciembre. Enviame un WhatsApp al número que aparece debajo y te paso los detalles.

Rita Carrizo | Master Coach Ontológico y Brain Coach

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por CONTENT NOTICIAS