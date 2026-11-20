Lo que comenzó como una receta familiar se transformó en un emprendimiento con proyección nacional. Tras recibir un reconocimiento en los POPAI Awards, Sabor Argento comparte los detalles de su crecimiento, el trabajo conjunto con Micropack y sus próximos objetivos.

Sabor Argento ganó los POPAI Awards en la categoría Exhibidor de Canal Tradicional. ¿Qué significó este reconocimiento y qué papel tuvo Micropack en este logro?

Ganar este premio fue una alegría enorme para nosotros, pero también un reconocimiento al trabajo que hay detrás de Sabor Argento. Micropack tuvo un papel fundamental, porque gracias a su apoyo pudimos contar con exhibidores POP que nos permitieron presentar nuestro chimichurri artesanal de una manera mucho más profesional en los comercios. Para nosotros, este premio también es de ellos. Nos pone muy contentos que una empresa con tanta trayectoria haya confiado en nuestra marca y sea parte de este crecimiento.

¿Cómo nació Sabor Argento y cómo pasó de ser una receta familiar a un chimichurri artesanal con marca propia?

Sabor Argento nació de una receta familiar, la de la mamá de Juan, uno de los socios. Empezamos haciendo chimichurri para conocidos y nuestro primer pedido fue de apenas 30 frascos. Con el tiempo nos dimos cuenta de que había una oportunidad de transformar esa receta en algo mucho más grande. Así nació Sabor Argento, una marca argentina que busca llevar el auténtico sabor del chimichurri artesanal a cada vez más mesas.

¿Qué diferencia al chimichurri Sabor Argento de los demás chimichurris envasados del mercado?

Lo que nos diferencia es que buscamos mantener la esencia de una receta casera, pero con una presentación pensada para competir en el mercado. Nuestro chimichurri artesanal se destaca por su sabor, sus ingredientes y su identidad argentina. Además, desde el principio entendimos que no alcanza solamente con tener un buen producto: también es importante cómo se presenta. Por eso trabajamos mucho en nuestra imagen y en los exhibidores que acompañan al producto en los comercios.

Como empresa en crecimiento, ¿qué potencial de desarrollo ven para la marca y cuáles son sus próximos objetivos?

Nuestro objetivo es seguir creciendo y lograr que Sabor Argento esté presente en cada vez más carnicerías, parrillas, almacenes y supermercados del país. Queremos que nuestro chimichurri artesanal se convierta en un producto reconocido a nivel nacional. Para eso, además de aumentar nuestra producción y distribución, buscamos fortalecer nuestra presencia en los puntos de venta. Creemos que los exhibidores POP son una herramienta fundamental para acompañar esa expansión y llegar a nuevos consumidores.

En este camino tuvieron el apoyo de los dueños de Micropack. ¿Qué rol cumplieron en el crecimiento de Sabor Argento y qué aprendieron de su experiencia?

El acompañamiento de Micropack fue muy importante para nosotros. Desde el principio nos brindaron apoyo y nos ayudaron a entender que no alcanza solamente con tener un buen producto, sino que también hay que saber presentarlo y hacerlo visible. Gracias a ellos pudimos contar con exhibidores que le dieron a Sabor Argento una presencia mucho más profesional en los comercios. Valoramos muchísimo que una empresa con su trayectoria confíe y acompañe a una marca argentina que está dando sus primeros pasos.

¿Dónde se puede comprar el chimichurri Sabor Argento y cómo hacen los pedidos para recibirlo en todo el país?

Actualmente, Sabor Argento se consigue en distintas carnicerías, parrillas y comercios, y seguimos sumando nuevos puntos de venta. También se puede comprar directamente a través de nuestra tienda online, con envíos a todo el país según la cobertura disponible. Queremos que cada vez más personas puedan probar nuestro chimichurri artesanal, conocer nuestra propuesta y disfrutar de un producto que nació de una receta familiar.

Instagram: @saborargentoar

Web: chimiargento.ar

por CONTENT NOTICIAS