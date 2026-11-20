En 1983, cuando la televisión en Santa Fe se limitaba a dos canales, el 13 y ATC, Juan Antonio Priano fundó Cablevideo con una idea: ampliar el acceso de los santafesinos a la información y al entretenimiento a través de una empresa propia de la región. Pocos años después, la compañía ya ofrecía una grilla de 14 señales y comenzaba a transformar la manera de consumir televisión.

Más de cuatro décadas después, la firma continúa siendo una empresa familiar e independiente, que atravesó distintas crisis económicas y logró adaptarse a los cambios tecnológicos de un sector cada vez más concentrado en grandes grupos.

“Durante años, decir ‘cable’ en Santa Fe era decir Cablevideo. La idea era que los santafesinos tuvieran el mismo acceso a la información y al entretenimiento que cualquier gran ciudad del país”, recuerda su fundador.

Una empresa santafesina que apuesta por la tecnología y la cercanía

Uno de los principales diferenciales del grupo es su identidad local. Para Virginia Priano, competir con grandes compañías de telecomunicaciones implica sostener estándares tecnológicos y de calidad sin perder el vínculo cercano con los usuarios.

“Somos la prueba de que una empresa del interior puede competir en telecomunicaciones con grandes multinacionales, aunque no siempre lo hagamos en igualdad de condiciones”, señala.

La compañía cuenta con un centro de atención y soporte técnico integrado por personal de la ciudad, un DataCenter propio y un sistema de monitoreo de red que funciona las 24 horas, los 365 días del año.

Actualmente, su propuesta combina internet por fibra óptica, televisión por cable y JOY, una plataforma que permite acceder a televisión en vivo y contenidos on demand desde diferentes dispositivos.

A estos servicios se suma su actividad en medios de comunicación, a través de Veo Santa Fe, Veo Santo Tomé, Radio Rivadavia Santa Fe FM 91.9 y el portal canalveo.com. Dentro de este ecosistema, Veo Noticias ocupa un lugar destacado en la cobertura informativa regional.

La expansión de la fibra óptica y el crecimiento regional

La evolución tecnológica fue una constante en la historia de la compañía. Desde las primeras conexiones por cable coaxial hasta la televisión digital, internet y la actual expansión de la fibra óptica al hogar, cada etapa implicó nuevas inversiones y desafíos.

Martín Priano, integrante de la segunda generación familiar, explica que su incorporación a la empresa estuvo acompañada por una experiencia previa en otros sectores y un proceso de aprendizaje desde las distintas áreas de trabajo.

“Es un orgullo y una responsabilidad enorme continuar un proyecto con tanto esfuerzo detrás”, afirma.

En los últimos años, la expansión de la infraestructura se convirtió en una de las principales prioridades. Solo durante 2026, la empresa tendió más de un millón y medio de metros de fibra óptica, una inversión que requiere planificación técnica y recursos económicos para acompañar el crecimiento urbano y reemplazar tecnologías anteriores.

Actualmente, la compañía tiene presencia en Santa Fe, Santo Tomé, Coronda, Laguna Paiva, Recreo, Monte Vera, Sauce Viejo, Arroyo Aguiar, Pilar y Humboldt. Además, cuenta con licencia nacional para brindar servicios de internet en todo el territorio argentino.

Conectividad, medios locales y nuevos desafíos

El crecimiento del grupo también se refleja en su impacto laboral y productivo. Según Martín Priano, actualmente genera empleo directo para más de 200 familias y cerca de 300 puestos de trabajo indirectos, además de brindar conectividad a hogares, instituciones y empresas exportadoras de la región.

De cara a los próximos años, el objetivo es continuar extendiendo la red de fibra óptica por el interior santafesino y fortalecer la integración entre telecomunicaciones y medios de comunicación.

En ese camino, JOY ocupa un lugar estratégico, ya que permite llevar la programación televisiva a distintos dispositivos y alcanzar localidades donde la compañía todavía no cuenta con infraestructura física.

Virginia Priano también destaca el valor de los contenidos de producción regional. Durante 2026, los medios que integran el grupo produjeron más de 400 horas de programación con contenido 100% local.

“Estamos convencidos de que, frente a tanta desinformación, el periodismo profesional es más necesario que nunca”, sostiene.

Con una trayectoria que combina continuidad familiar, inversión tecnológica y presencia territorial, la empresa proyecta una nueva etapa de expansión, manteniendo su identidad santafesina y su apuesta por la conectividad regional.

CONTACTO

Aristobulo Del Valle 5101, Santa Fe

www.cablevideo.com.ar

0800-555-0909

IG: cablevideo.digital

por CONTENT NOTICIAS