Lo que comenzó como una inquietud por la programación se convirtió en una empresa tecnológica dedicada a acompañar a comercios y pymes de todo el país. Líder Gestión, desarrollada por Sistemas Wynges, nació con el objetivo de simplificar las tareas administrativas y ofrecer herramientas que respondan a las necesidades reales de cada negocio.

Su historia comenzó en un entorno rural, donde el camino esperado era continuar con el negocio familiar. Sin embargo, desde los ocho años, la programación despertaba un interés particular en su creador. Años después, un comercio de la zona que llevaba sus cuentas corrientes entre papeles, carpetas y cuadernos se convirtió en su primer desafío profesional.

Con sus conocimientos iniciales, desarrolló un sistema básico para organizar deudas y pagos. La reacción de alivio del comerciante al comenzar a utilizarlo marcó el inicio de un proyecto que, con el tiempo, se transformaría en una solución de gestión para miles de empresas.

Más de 20 años acompañando a las pymes argentinas

Desde sus comienzos, Líder Gestión busca que ninguna pyme se sienta sola al administrar su negocio, independientemente de su tamaño o actividad. Su propuesta combina herramientas tecnológicas con atención cercana, soporte local y soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente.

Uno de sus principales diferenciales es su modelo de licencia perpetua, sin abono mensual, que permite a los comerciantes y empresarios contar con un sistema de gestión propio. A esto se suman la certificación ISO 9001 y la confianza de más de 2.500 empresas de distintos rubros y regiones del país.

A lo largo de su trayectoria, la compañía incorporó nuevas funcionalidades para acompañar los cambios en la administración empresarial, desde la facturación electrónica hasta herramientas de movilidad que permiten gestionar operaciones desde el celular.

Esta evolución tecnológica dio lugar a uno de sus desarrollos más recientes: Líder IA, una solución que integra inteligencia artificial a la gestión cotidiana de los negocios.

Inteligencia artificial aplicada a la gestión empresarial

La incorporación de Líder IA representa una nueva etapa para la empresa. Esta tecnología permite que los dueños de comercios y pymes consulten información de su propio negocio mediante preguntas sencillas, de manera similar a una conversación por chat.

Con esta herramienta es posible conocer cuánto se vendió, identificar información pendiente o consultar cómo cerró la caja, entre otras operaciones, sin necesidad de recorrer distintos informes.

Sin embargo, su diferencial es que no solo brinda información, sino que también ejecuta acciones dentro del sistema. A través de simples instrucciones, puede cargar facturas, actualizar precios, ajustar el stock, generar órdenes de compra con los productos faltantes o agendar reuniones, simplificando tareas administrativas que antes requerían horas de trabajo.

Según la compañía, Líder IA ya se encuentra en funcionamiento, puede instalarse en apenas 24 horas hábiles y se adapta a las características de cada empresa. Su objetivo es facilitar el acceso a información relevante y contribuir a una toma de decisiones más ágil.

De cara a los próximos años, Líder Gestión proyecta ampliar el alcance de esta tecnología y continuar desarrollando soluciones personalizadas. La propuesta también contempla acompañar y capacitar a los usuarios para que puedan aprovechar las herramientas disponibles, optimizar su tiempo y mejorar la administración de sus negocios.

Con más de dos décadas de experiencia, la empresa mantiene su propósito original: acercar la tecnología a las pymes argentinas mediante soluciones prácticas, accesibles y acompañamiento humano.

Contacto

Líder Gestión – Sistemas Wynges

WhatsApp: +54 9 341 755 6282

Email: [email protected]

Instagram: @lidergestion_wynges

Web: https://wynges.com/

por CONTENT NOTICIAS